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Новости Оборона
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США намерены выделить Украине $125 млн военной помощи, - CNN

США намерены выделить Украине $125 млн военной помощи, - CNN

Пентагон уведомил Конгресс о том, что украинское правительство добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, и заслуживает дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Киев добился успеха в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что было необходимым условием для продолжения помощи.

Пакет на 125 млн долларов является второй частью $250 млн помощи Украине, выделенных Конгрессом на 2020 год.

Представитель Пентагона отказался комментировать помощь, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе.

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Новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи (в том числе 100 "тактических планшетов") и два патрульных катера.

Включение катеров в пакет помощи в Пентагоне рассматривают как особо важное, с учетом милитаризации Россией Черного и Азовского морей и необходимости Украины противостоять этому.

Конгресс США (1228) оборона (5194) помощь (7749) США (26313)


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Топ комментарии
+6
пока ту сторону считают уставшие от войны малоросы считают не российскими оккупантами а "павстанцами" любая помощь партнеров будет бесполезной
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28.05.2020 09:54
+4
Якщо дехто не накоїть (не)дипломатичних дурниць.
То буде нам допомога
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28.05.2020 09:44
+3
Это вопреки сопротивлению трумпа, а не благодаря ему.
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28.05.2020 09:59
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Что трамп, агент куйла, вытворяет! биндерам памагает!1
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28.05.2020 09:40 Ответить
#трампнаш
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28.05.2020 09:47 Ответить
Это вопреки сопротивлению трумпа, а не благодаря ему.
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28.05.2020 09:59 Ответить
Прямо ногами упирається. Більше ніж прТрампушці ні при кому не було.
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28.05.2020 12:22 Ответить
Это вопреки сопротивлению трумпа, а не благодаря ему.
Что здесь неясного?
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28.05.2020 12:30 Ответить
А взамен что?)
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28.05.2020 09:42 Ответить
земоника позорная взамен
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28.05.2020 10:16 Ответить
Байден
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28.05.2020 11:01 Ответить
Під які умови ?
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28.05.2020 09:43 Ответить
Якщо дехто не накоїть (не)дипломатичних дурниць.
То буде нам допомога
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28.05.2020 09:44 Ответить
пока ту сторону считают уставшие от войны малоросы считают не российскими оккупантами а "павстанцами" любая помощь партнеров будет бесполезной
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28.05.2020 09:54 Ответить
Беззаперечно.
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28.05.2020 09:59 Ответить
а вот при порохе выделяли 350 млн
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28.05.2020 10:06 Ответить
"только онтоль гриценко сможет правильно оприходовать эти 125 млн!" (С) )))
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28.05.2020 10:27 Ответить
Мы это уже проходили.CliNtoN Tv нечемь хмурить избирателя-уже одобренной ещё в прошлом году помощью хмурит.Пентагон знает,что делает-на 125-ть млн. из 250-т уже отправил,а эти ищут причины вонизм устроить на пустом месте,типо "задержали помощь".
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28.05.2020 10:48 Ответить
Все к чему прикасаются зебилы превращается в тыкву. 350 млн.$ за 2019 незаметно превратились в 125 млн.$
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28.05.2020 10:57 Ответить
А еще тот шоколад в твоем унитазе в этом году там же оказался обычным дерьмом . Клаваны праативные шож вы наделали !!
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28.05.2020 11:56 Ответить
За Байдена могли бы ещё 125 добавить
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28.05.2020 10:59 Ответить
Хотелось бы прочитать о выделении американцами помощи на обновление парка наших истребителей и вертолетов т.к эту технику у нас не производят . Катера например у нас могли бы построить и скорые помощи . Радары тоже умеют производить Зоопарк -3 например неплох. Но и на том спасибо
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28.05.2020 11:52 Ответить
Базовая модель F-16 стоит 50 млн $, а со всеми "прибамбасами" около 200 млн зеленых.
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28.05.2020 13:54 Ответить
У нас нет производства по изготовлению новых боевых самолетов и развернуть его вряд ли уже получится . Модернизация старых совковых планеров себя исчерпывает , у кацапов уже новые во всю строятся . Поэтому придется идти на этот шаг . Он и есть по моему верным и единственным
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28.05.2020 16:40 Ответить
а шо там кажуть кацапи?
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28.05.2020 12:23 Ответить
Зрада.
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28.05.2020 22:24 Ответить
Якщо не повернемо таких діячів,як Порошенко П.О.....Нам усім буде скрутно вже восени,а зима доканає всю країну,не дивлячись на запас газу. Грошей ледь вистачає на ПФ та армію,яку вже почали розганяти. На фронт не має ротаційного повного контингенту. Міністр з генералами готують,таке враження,вбивчу капітуляцію. Україну готують до здачі. Канал на Крим заповнили водою...для армії РФ( свідчення людей та працівників з Запоріжжя). Що робити?
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02.07.2020 06:37 Ответить
 
 