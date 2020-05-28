МОЗ планує створити держрезерв засобів індивідуального захисту на базі лікарень

Міністерство охорони здоров'я планує на базі лікарень створити державний резерв засобів індивідуального захисту.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас сформована відповідна концепція, яким чином ми будемо наповнювати держрезерв. Ми вважаємо, що в майбутньому не можна допускати таку ситуацію, яка у нас була на початку епідемії, коли не було ні ЗІЗ, ні інших речей, необхідних під час епідемії. І ми вважаємо, що тут необхідно внести зміни - всі ці запаси мають зберігатися не десь на центральному рівні, а безпосередньо в лікарнях, медичних закладах, які потребують ЗІЗ", - сказав він.

За словами Степанова, зараз розробляється відповідний механізм, як міністерство буде це забезпечувати.

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"Уже проведено попередні розрахунки, скільки грошей необхідно буде витратити на створення такого резерву", - додав Степанов.