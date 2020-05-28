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МОЗ планує створити держрезерв засобів індивідуального захисту на базі лікарень

МОЗ планує створити держрезерв засобів індивідуального захисту на базі лікарень

Міністерство охорони здоров'я планує на базі лікарень створити державний резерв засобів індивідуального захисту.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас сформована відповідна концепція, яким чином ми будемо наповнювати держрезерв. Ми вважаємо, що в майбутньому не можна допускати таку ситуацію, яка у нас була на початку епідемії, коли не було ні ЗІЗ, ні інших речей, необхідних під час епідемії. І ми вважаємо, що тут необхідно внести зміни - всі ці запаси мають  зберігатися не десь на центральному рівні, а безпосередньо в лікарнях, медичних закладах, які потребують ЗІЗ", - сказав він.

За словами Степанова, зараз розробляється відповідний механізм, як міністерство буде це забезпечувати.

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"Уже проведено попередні розрахунки, скільки грошей необхідно буде витратити на створення такого резерву", - додав Степанов.

Автор: 

МОЗ (5388) Степанов Максим (2196)


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28.05.2020 10:35 Відповісти
Он поможет использовать заполненные госрезервы)
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28.05.2020 10:41 Відповісти
Если создавать ,то только под личным контролем Радуцкого - главы комитета ВР
по вопросам здоровья нации. У него большой опыт в части использования
резервного фонда.
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28.05.2020 11:07 Відповісти
А не постигнет ли и этот гос.резерв участь предыдущего ?
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28.05.2020 10:36 Відповісти
аха...ха....что бы редуцкий опять все толкнул налево как и маски
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28.05.2020 10:39 Відповісти
Невже ще хтось не "прібарахлілся", щоб і онукам вистачило?
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28.05.2020 10:46 Відповісти
Радуцкий потирает руки в предвкушении нового гешефта - вернуть непроданные маски из предыдущего резерва с тройным наваром...
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28.05.2020 10:55 Відповісти
Отож, а то не знали куда утилизоровать использованные маски - погладить, простирнуть и по двойной цене оформить...
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28.05.2020 10:57 Відповісти
...и плручить это кРадуцкому - это верняк: никто не сопрет. Кроме кРадуцкого.
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28.05.2020 11:26 Відповісти
 
 