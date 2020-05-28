РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9009 посетителей онлайн
Новости
522 9

Минздрав планирует создать госрезерв средств индивидуальной защиты на базе больниц

Минздрав планирует создать госрезерв средств индивидуальной защиты на базе больниц

Министерство здравоохранения планирует на базе больниц создать государственный резерв средств индивидуальной защиты.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохраненя Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сформирована соответствующая концепция, каким образом мы будем наполнять госрезерв. Мы считаем, что в будущем нельзя допускать такую ситуацию, которая у нас была в начале эпидемии, когда не было ни СИЗ, ни других вещей, необходимых во время эпидемии. И мы полагает, что тут необходимо внести изменения – все эти запасы должны находиться не где-то на центральном уровне, а непосредственно в больницах, медучреждениях, которые нуждаются в СИЗ",- сказал он.

По словам Степанова, сейчас разрабатывается соответствующий механизм, как министерство будет это обеспечивать.

"Уже проведены предварительные расчеты, какое количество денег необходимо будет потратить на создание такого резерва", - добавил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегия лечения орфанных заболеваний будет разработана и представлена к концу июня, - Степанов

Автор: 

Минздрав (4898) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зверніться до слуги Радуцького, він вам допоможе!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:35 Ответить
Он поможет использовать заполненные госрезервы)
показать весь комментарий
28.05.2020 10:41 Ответить
Если создавать ,то только под личным контролем Радуцкого - главы комитета ВР
по вопросам здоровья нации. У него большой опыт в части использования
резервного фонда.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:07 Ответить
А не постигнет ли и этот гос.резерв участь предыдущего ?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:36 Ответить
аха...ха....что бы редуцкий опять все толкнул налево как и маски
показать весь комментарий
28.05.2020 10:39 Ответить
Невже ще хтось не "прібарахлілся", щоб і онукам вистачило?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:46 Ответить
Радуцкий потирает руки в предвкушении нового гешефта - вернуть непроданные маски из предыдущего резерва с тройным наваром...
показать весь комментарий
28.05.2020 10:55 Ответить
Отож, а то не знали куда утилизоровать использованные маски - погладить, простирнуть и по двойной цене оформить...
показать весь комментарий
28.05.2020 10:57 Ответить
...и плручить это кРадуцкому - это верняк: никто не сопрет. Кроме кРадуцкого.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:26 Ответить
 
 