Минздрав планирует создать госрезерв средств индивидуальной защиты на базе больниц

Министерство здравоохранения планирует на базе больниц создать государственный резерв средств индивидуальной защиты.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохраненя Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сформирована соответствующая концепция, каким образом мы будем наполнять госрезерв. Мы считаем, что в будущем нельзя допускать такую ситуацию, которая у нас была в начале эпидемии, когда не было ни СИЗ, ни других вещей, необходимых во время эпидемии. И мы полагает, что тут необходимо внести изменения – все эти запасы должны находиться не где-то на центральном уровне, а непосредственно в больницах, медучреждениях, которые нуждаются в СИЗ",- сказал он.

По словам Степанова, сейчас разрабатывается соответствующий механизм, как министерство будет это обеспечивать.

"Уже проведены предварительные расчеты, какое количество денег необходимо будет потратить на создание такого резерва", - добавил Степанов.

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