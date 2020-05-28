Кулеба призначив Олексія Макеєва спецпредставником МЗС з питань санкційної політики
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив Посла з особливих доручень Олексія Макеєва своїм спеціальним представником з питань санаційної політики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Міжнародні санкції є важливим зовнішньополітичним інструментом впливу на ті держави, фізичні і юридичні особи, які є системними порушниками міжнародного права та прав людини.
Олексій Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що призначення Олексія Макеєва створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог Закону України "Про санкції", а також сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини.
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Но только если не включать воду. Учитывая глобальное потепление и засухи, воды в Крыму все меньше и меньше. Хватит еще на год +-.
И такую цену заплатили крымчане, чтобы стать частью банановой республики?
М-да...