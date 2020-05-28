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Новини Санкції проти Росії
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Кулеба призначив Олексія Макеєва спецпредставником МЗС з питань санкційної політики

Кулеба призначив Олексія Макеєва спецпредставником МЗС з питань санкційної політики

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив Посла з особливих доручень Олексія Макеєва своїм спеціальним представником з питань санаційної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міжнародні санкції є важливим зовнішньополітичним інструментом впливу на ті держави, фізичні і юридичні особи, які є системними порушниками міжнародного права та прав людини.

Олексій Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що призначення Олексія Макеєва створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог Закону України "Про санкції", а також сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини.

Автор: 

МЗС (4106) призначення (2272) Кулеба Дмитро (3604) Макєєв (29)


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Прошу в штате МИД Украины создать должность - "личного санкционного давления на Путина" - готов возглавитть....
Регистрируйтесь: кто на Лаврова, Шойгу и пррр... дейнеков.
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28.05.2020 11:59 Відповісти
Возможно Крым вернется в Украину даже раньше, чем я думал первоначально.
Но только если не включать воду. Учитывая глобальное потепление и засухи, воды в Крыму все меньше и меньше. Хватит еще на год +-.
И такую цену заплатили крымчане, чтобы стать частью банановой республики?
М-да...
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28.05.2020 12:25 Відповісти
Та тобi думать, що дурному з гори котитися))) Ти напевно думав, що долар по 100 рублів буде, що нафта по 10 доларів... У Криму вирішують питання з технічною водою, для поливу. З питною проблем особливо немає
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28.05.2020 13:14 Відповісти
 
 