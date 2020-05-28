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Новости Санкции против России
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Кулеба назначил Алексея Макеева спецпредставителем МИД по вопросам санкционной политики

Кулеба назначил Алексея Макеева спецпредставителем МИД по вопросам санкционной политики

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека.

Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики", - сказано в сообщении.

Отмечается, что назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессор за нарушение международного права и прав человека.

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МИД (6933) назначение (2165) Кулеба Дмитрий (2880) Макеев (29)


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Прошу в штате МИД Украины создать должность - "личного санкционного давления на Путина" - готов возглавитть....
Регистрируйтесь: кто на Лаврова, Шойгу и пррр... дейнеков.
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28.05.2020 11:59 Ответить
Возможно Крым вернется в Украину даже раньше, чем я думал первоначально.
Но только если не включать воду. Учитывая глобальное потепление и засухи, воды в Крыму все меньше и меньше. Хватит еще на год +-.
И такую цену заплатили крымчане, чтобы стать частью банановой республики?
М-да...
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28.05.2020 12:25 Ответить
Та тобi думать, що дурному з гори котитися))) Ти напевно думав, що долар по 100 рублів буде, що нафта по 10 доларів... У Криму вирішують питання з технічною водою, для поливу. З питною проблем особливо немає
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28.05.2020 13:14 Ответить
 
 