Кулеба назначил Алексея Макеева спецпредставителем МИД по вопросам санкционной политики
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил Посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека.
Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики", - сказано в сообщении.
Отмечается, что назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессор за нарушение международного права и прав человека.
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Но только если не включать воду. Учитывая глобальное потепление и засухи, воды в Крыму все меньше и меньше. Хватит еще на год +-.
И такую цену заплатили крымчане, чтобы стать частью банановой республики?
М-да...