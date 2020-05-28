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Новини Коронавірус і карантин
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Сім областей все ще не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Сім областей все ще не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 травня 7 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Сім областей все ще не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
28.05.2020 г.

Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К.
Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем".
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
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28.05.2020 17:00
+4
врешь кацапчик
Ахметов Жеваго Мироновский Костюк Пинчук Боголюбов Новинский - семерка самых богатых украинцев
https://inventure.com.ua/news/ukraine/kto-iz-ukraincev-v-spiske-samyh-bogatyh-lyudej-mira-po-versii-forbes
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28.05.2020 17:18
+2
Врач, переболевший COVID-19, раскритиковал письмо с благодарностью от Зеленской

Врач ортопед-травматолог Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области Виталий Денисюк раскритиковал письмо с благодарностью от супруги Президента Украины Елены Зеленской.

Четверг, 28 мая 2020, 01:16

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/ Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/&text=%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%20COVID-19,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BE%D1%82%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/&text=%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%20COVID-19,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BE%D1%82%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788 https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/ Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788

Об этом он сообщил на своей странице https://www.facebook.com/didmedohid/posts/2670295959962498 в Facebook.
Медик после выздоровления от коронавируса подчеркнул всю абсурдность ситуации, которая сложилась в учреждениях здравоохранения и с финансовой поддержкой медицинских работников из-за эпидемии коронавируса.
"Работаешь, объективно, голыми руками. Ты - врач, который практически живет на работе. И ты заболел COVID-19. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе - абсурд. Сегодня вручили "благодарность" от Елены Зеленской - порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен", - написал Денисюк.https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/
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28.05.2020 17:00
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28.05.2020 г.

Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К.
Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем".
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
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28.05.2020 17:00 Відповісти
Врач, переболевший COVID-19, раскритиковал письмо с благодарностью от Зеленской

Врач ортопед-травматолог Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области Виталий Денисюк раскритиковал письмо с благодарностью от супруги Президента Украины Елены Зеленской.

Четверг, 28 мая 2020, 01:16

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/ Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/&text=%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%20COVID-19,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BE%D1%82%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/&text=%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%20COVID-19,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BE%D1%82%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788 https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/ Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3788

Об этом он сообщил на своей странице https://www.facebook.com/didmedohid/posts/2670295959962498 в Facebook.
Медик после выздоровления от коронавируса подчеркнул всю абсурдность ситуации, которая сложилась в учреждениях здравоохранения и с финансовой поддержкой медицинских работников из-за эпидемии коронавируса.
"Работаешь, объективно, голыми руками. Ты - врач, который практически живет на работе. И ты заболел COVID-19. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе - абсурд. Сегодня вручили "благодарность" от Елены Зеленской - порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен", - написал Денисюк.https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/
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28.05.2020 17:00 Відповісти
)) если зеленская узнает о том, шо она рассылает благодарности, то это станет для неё приятным сюрпризом.
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28.05.2020 17:08 Відповісти
Написано її рукою. Відкрийте новину і прочитайте!
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28.05.2020 17:11 Відповісти
так при современном развитии печатного дела сегодня каждый может написать и рукой самого Великого Кормчего ))
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28.05.2020 17:13 Відповісти
Тоді це справа ДБР. Нехай проводять розслідування і притягають до відповідальності, бо не весь час їм картини дивитися!
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28.05.2020 17:16 Відповісти
+
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28.05.2020 17:19 Відповісти
Та оставьте вы уже в покое Днепропетровскую область. Из-за скандала с тестами вип-чинушей закрыли лабораторию на три дня. Отсюда и 11.84 теста вместо 12.
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28.05.2020 17:03 Відповісти
Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6032
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28.05.2020 17:05 Відповісти
Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7818
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28.05.2020 17:05 Відповісти
В тройку богатейших бизнесменов Украины вошли Ахметов, Пинчук и Порошенко - Forbes.

Йохохо...
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28.05.2020 17:08 Відповісти
А шо Беня не канає !?
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28.05.2020 17:10 Відповісти
В первую десятку рейтинга вошли:
Ринат Ахметов - $ 2,8 млрд. Отмечается, что его состояние сократилось почти в шесть раз по сравнению с пиковым 2013-м годом.
Виктор Пинчук - $ 1,4 млрд.
Петр Порошенко - $ 1,4 млрд. В 2014 году его состояние оценивалось в $ 1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером, а Forbes Украина оценил состояние Порошенко в $ 750 млн.
Александр Герега, Галина Герега - $ 1,3 млрд
Геннадий Боголюбов - $ 1,2 млрд
Юрий Косюк - $ 1,1 млрд
Константин Жеваго - $ 1,1 млрд
Игорь Коломойский - $ 1 млрд
Вадим Новинский - $ 810 млн
Александр Ярославский - $ 725 млн
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28.05.2020 17:18 Відповісти
А де місце Коломойського, який богатшрй за Порошенка?
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28.05.2020 17:10 Відповісти
Посчитай наличные и незадекларованые Мертвечука удивишся не меньше
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28.05.2020 17:15 Відповісти
врешь кацапчик
Ахметов Жеваго Мироновский Костюк Пинчук Боголюбов Новинский - семерка самых богатых украинцев
https://inventure.com.ua/news/ukraine/kto-iz-ukraincev-v-spiske-samyh-bogatyh-lyudej-mira-po-versii-forbes
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28.05.2020 17:18 Відповісти
Иди унитазы мой, не теряй квалификацию.
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28.05.2020 17:21 Відповісти
Кацапчику, ти колись бачив унітаз? Може в Грузії чи на дамбаці, не знаючи для чого він використовується?
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28.05.2020 17:24 Відповісти
Чище мой, а то морду набьют.
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28.05.2020 17:30 Відповісти
Чмо, я знаю ваш трольський менталітет. Ти заздалегідь знаєш що тебе тут принизять як останнього казла, опустять нижче плинтусу, але ти канючиш щоби тебе саме опустили в обмін ща кілька копійок за відповідь на твій пост. Це і є головна риса кацапа, скрєпного, вялікого і дедовоєвального. Мрія якого - доїздити убитий опель чи фольксваген за онуком зольдата Вермахту чи СС.
Це остання тобі подачка від мене. Далі буду просто спамити твої пости.
До речі: це з листа кацапки українській приятельці. Кацапка працює лікарем у шпиталі МВС у маскві: " Привет,как как у вас дела,как обстановка? В нашем городке все ху*во,причём коровий вирус не имеет к этому никакого отношения."
Приємно, блін, читати про те як кацапів плющить.
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28.05.2020 17:46 Відповісти
Иди к х...
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28.05.2020 17:57 Відповісти
больное иди на свою срувесну ))
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28.05.2020 17:58 Відповісти
Сім областей все ще не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2223
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28.05.2020 17:11 Відповісти
интересная тенденция ,короновирус находят в основном в домах престарелых,в детских домах ,в интернатах с людьми с отклонениями, короче в заведениях где самые юридически и физически незащищенные слои населения ,те у которых нет близких родственников или денег на хорошего адвоката.
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28.05.2020 17:21 Відповісти
 
 