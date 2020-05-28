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Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 28 мая 7 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью коек в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
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Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К.
Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем".
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
Врач ортопед-травматолог Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области Виталий Денисюк раскритиковал письмо с благодарностью от супруги Президента Украины Елены Зеленской.
Четверг, 28 мая 2020, 01:16
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Об этом он сообщил на своей странице https://www.facebook.com/didmedohid/posts/2670295959962498 в Facebook.
Медик после выздоровления от коронавируса подчеркнул всю абсурдность ситуации, которая сложилась в учреждениях здравоохранения и с финансовой поддержкой медицинских работников из-за эпидемии коронавируса.
"Работаешь, объективно, голыми руками. Ты - врач, который практически живет на работе. И ты заболел COVID-19. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе - абсурд. Сегодня вручили "благодарность" от Елены Зеленской - порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен", - написал Денисюк.https://bykvu.com/ru/bukvy/vrach-perebolevshij-covid-19-raskritikoval-pismo-s-blagodarnostju-ot-zelenskoj/
Йохохо...
Ринат Ахметов - $ 2,8 млрд. Отмечается, что его состояние сократилось почти в шесть раз по сравнению с пиковым 2013-м годом.
Виктор Пинчук - $ 1,4 млрд.
Петр Порошенко - $ 1,4 млрд. В 2014 году его состояние оценивалось в $ 1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером, а Forbes Украина оценил состояние Порошенко в $ 750 млн.
Александр Герега, Галина Герега - $ 1,3 млрд
Геннадий Боголюбов - $ 1,2 млрд
Юрий Косюк - $ 1,1 млрд
Константин Жеваго - $ 1,1 млрд
Игорь Коломойский - $ 1 млрд
Вадим Новинский - $ 810 млн
Александр Ярославский - $ 725 млн
Ахметов Жеваго Мироновский Костюк Пинчук Боголюбов Новинский - семерка самых богатых украинцев
https://inventure.com.ua/news/ukraine/kto-iz-ukraincev-v-spiske-samyh-bogatyh-lyudej-mira-po-versii-forbes
Це остання тобі подачка від мене. Далі буду просто спамити твої пости.
До речі: це з листа кацапки українській приятельці. Кацапка працює лікарем у шпиталі МВС у маскві: " Привет,как как у вас дела,как обстановка? В нашем городке все ху*во,причём коровий вирус не имеет к этому никакого отношения."
Приємно, блін, читати про те як кацапів плющить.