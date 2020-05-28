Семь областей все еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 мая 7 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью коек в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.