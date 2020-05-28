Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці
Російський політв'язень Сергій Мохнаткін, кілька разів засуджений за вимагання чесних виборів і участь у політичних акціях, помер у колонії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав російський опозиціонер Віктор Шендерович.
Він зазначив: "Помер Сергій Мохнаткін.
Його вбивали багато років, і його вбили. Смуток і лють".
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+31 Aleksey wf12345
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+26 VOLVO XC 70
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+18 Muron
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В чем же дело? Менталитет? Дурний, бо бiдний. А чого бiдний? Бо дурний.
Хай скоріше паде Молот Розплати на голови рашистських виродків.
вони взагалі не переносять тих, хто сцить проти вітру
- Следите ли вы за судьбой Олега Сенцова?
- Я читал про него. Но меня беспокоит даже не столько Олег Сенцов, сколько Александр Кольченко и Владимир Балух. Балух ни на йоту не отходит от тех элементарных правил, которые должны выполняться относительно него. Ни на йоту! За это его "прессуют" со страшной силой, ему "добавку" полную дали. Он ведь тоже голодал, здоровье у него плохое, насколько я знаю. При голодовке должен быть особый медицинский надзор за голодающим. Там даже есть какие-то служебные правила. Через 2-4 дня должен был приехать прокурор, должны были быть какие-то разбирательства, если уж не оказание медицинской помощи, то, по крайней мере, контроль за состоянием здоровья заключенного. А сейчас настолько научились "грести под себя", столько беспредела в колониях, что, если ты объявляешь голодовку, тебе, наоборот, не оказывают вообще никакой медицинской помощи. Голодаешь - сам виноват, подыхай. Садизм, конечно, высокой степени.
Вообще украинские заключенные - это военнопленные по Женевской конвенции… Они были захвачены на своей территории чужим правосудием, или на нашей территории как иностранные граждане, не знаю, какие там законы нарушили. Либо приехали к родственникам. В общем, попали как кур в ощип, чтобы создать базу дополнительного давления на Украину. Взять за живое страну, которая не может не беспокоиться о своих гражданах, и шантажировать ее. При этом Путину совершенно наплевать на наших граждан, задержанных на Украине.
ПРО РОДИНУ. Вот реально умиляют эти слабоумные, которые типа «любят Родину несмотря ни на что». Ваша родина - вонючий концлагерь, ее воплощение - вкрай ох…евший вертухай с крестом на пузе, звездой на погоне, с ватой в башке и бутылкой текилы в руке, которая совершает возвратно-поступательные и колебательные движения будучи вставленной в штатное отверстие всякому россианцу. Если вы любите родину даже несмотря на это, то вы - анальные терпилы, опущенные рабы и деграданты, утратившие признаки человека, как социального животного.
Назовите мне хоть одну причину, по которой я должен, не то что любить токсичную помойку, которую вы зовете «Родиной», а хотя бы признавать за ней право на существование. Ладно бы она была изолирована от мира, за высоким забором, как КНДР. Но ведь вонь от вашей тухлой родины разносится далеко за пределы паханата. Я уж молчу о том, что соседние страны претерпевают, когда бухой и наглый «старший брат» пытается немного придушить их в своих братских объятиях
Мне оппозиция в Рашке не нужна. Вообще никакая - ни боевая, ни педирастическая, какая есть сейчас. Чем занимается оппозиция? Борется за власть. А еще она улучшает государство. Нахер мне нужен улучшенный рейх?
Мне нужна не оппозиция, а движение сопротивления. Чуете разницу? Ладно, объясняю на пальцах. Представьте себе рейх образца 1944-го года. Тот, эталонный, гитлеровский. И как будто в нем есть оппозиция. Фронтмен оппозиции хер фон Навальнер яростно разоблачает коррупцию в ведомстве Геринга и требует смещения наркомана Геру с поста руководителя люфтваффе. В результате громкого скандала из-за обнародования данных о том, что рейхсмаршал спустил миллионы рейхсмарок из оборонного бюджета на шлюх и коллекции картин, последний арестован. Ценности конфискованы и переданы в фонд обороны. Благодаря этому промышленности удалось за квартал на 30% нарастить производство зенитных орудий, прикрывающих небо Германии от налетов англо-американских стервятников. Фон Навальнер получил личную благодарность от фюрера. Да здравствует Прекрасная Германия Будущего!
А чем в этот момент занимается движение сопротивления? Готовит покушение на Гитлера, шпионит в пользу союзников, осуществляет диверсии и теракты. Оппозиция, улучшая госаппарат действует в интересах государства. Движение сопротивления работает на его уничтожение. В описанной гипотетической ситуации у оппозиционеров и антифашистов-подпольщиков абсолютно противоположные цели. Вот и я воспринимаю терки меду кремлядью, либерастами, поцреотами, системной оппозицией так же, как противоречия между Гитлером и Штрассером, как грызню между штурмовиками и эсэсовцами. Жестоко убиенный Эрнст Рём, вожак коричневорубашечников - вполне себе аналог Бори Немцова, который сначала был заодно с фюрером, а потом между ними черная кошка пробежала. Не нравится Рём? Ну давайте сравним Немцова с Эрвином Роммелем - еще одной «невинной жертвой» нацизма. В Ночь длинных ножей я бы не пошел с эсэсовцами резать старую гвардию НСДАП, но точно предупредил бы штурмовиков, дабы те могли дать организованный отпор. Чем больше одни нацисты поубивают других - тем лучше.
Аналогия ясна? Так что не ждите от меня сочувствия к оппозиционным ****ям. Не важно, какого они цвета, какие лозунги провозглашают. Они не совершают действий, направленных на уничтожение правящего режима. Они мечтают с ним договориться, дать ему совет, быть допущенными на выборы, получить транш, хотя бы просто засветиться в инфополе со своим планом обустройства Рассиюшки. Оппозиция в Рашке (несистемную имею в виду) страдает только от одного - от своей ненужности плешивому каудильо, который игнорирует и мольбы Гиркина о крестовом походе на Киев, и челобитные Навального о раздаче холопам выплат за хорошее поведение на самоизоляции. Оппозиция не хочет ломать сам режим, поэтому усатый реконструктор не штурмует во славу русского мира отделы полиции в Мытищах, чтоб раздать ополченцам оружие, а борец с коррупцией не устраивает майдан в Марьино.
В целом всех все устраивает. Есть лишь недопонимание в отдельных вопросах. Навальный готов вести «конструктивный диалог» с властью, если ему позволят с девятой попытки зарегистрировать партию. Гиркин, получи он приказ пробивать сухопутный мост в Крым, обосцытся от радости, простит верховному все и вновь повесит его портретик на стенку. О, с такой «оппозицией» ботоксной крысе бояться нечего. Вот за это ****ей, работающих под оппозиционным брендом, я драл и буду драть, как кремлевских шестерок.
Еще вопросы есть?