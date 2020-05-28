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Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці

Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці

Російський політв'язень Сергій Мохнаткін, кілька разів засуджений за вимагання чесних виборів і участь у політичних акціях, помер у колонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав російський опозиціонер Віктор Шендерович.

Він зазначив: "Помер Сергій Мохнаткін.

Його вбивали багато років, і його вбили. Смуток і лють".

Автор: 

росія (64871) смерть (6739) політв'язні (1355)


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Топ коментарі
+31
Шакалы
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28.05.2020 23:14
+26
и главное за что..... что требовал хотя бы сделать видимость честных выборов... но и это слабо и недопустимо даже в теории для Фашиствующих красноармейцев в Буденовках во главе с Ху..лом...
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28.05.2020 23:16
+18
раша держава не для людей, а від людей
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28.05.2020 23:18
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Шакалы
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28.05.2020 23:14 Відповісти
и главное за что..... что требовал хотя бы сделать видимость честных выборов... но и это слабо и недопустимо даже в теории для Фашиствующих красноармейцев в Буденовках во главе с Ху..лом...
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28.05.2020 23:16 Відповісти
Мало кто уступит принципам имея могущество. С*ка рейтинги перед мировыми друзьями нельзя марать. Нетерпение чужого мнения, а подавление его и навязывание своего силой.
В чем же дело? Менталитет? Дурний, бо бiдний. А чого бiдний? Бо дурний.
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28.05.2020 23:55 Відповісти
раша держава не для людей, а від людей
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28.05.2020 23:18 Відповісти
в Украине таже напасть
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29.05.2020 00:25 Відповісти
RIP. Вічна пам'ять Нескореному.
Хай скоріше паде Молот Розплати на голови рашистських виродків.
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28.05.2020 23:19 Відповісти
Кремлёвская сволОта.
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28.05.2020 23:19 Відповісти
Российский политзаключенный Мохнаткин умер в тюрьме - Цензор.НЕТ 6962
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28.05.2020 23:19 Відповісти
эх...жаль....слаба бабка руками, хоть и захватили правильно... но...только обслимачила...
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28.05.2020 23:30 Відповісти
Людоедское государство Одичалых продолжает пожирать своих граждан!
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28.05.2020 23:19 Відповісти
к сожалению не только своих.
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29.05.2020 00:08 Відповісти
я хочу слышать другие новости: погибло 100 млн россиян.. 46 млн борятся за жижнь..
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28.05.2020 23:21 Відповісти
В США начались беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца. Сидящего в своей машине гражданина, показавшегося полицейским подозрительным, выволокли из автомобиля и надели наручники. Момент убийства сняли на камеру. 46-летний Джордж Флойд пытался сказать полицейским что не может дышать.

Российский политзаключенный Мохнаткин умер в тюрьме - Цензор.НЕТ 8004
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28.05.2020 23:22 Відповісти
Список Магницкого-2, не ???
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28.05.2020 23:24 Відповісти
ну шо, за ним посумують декілька людей на расісі, а оркоподібна більшість порадіє, що закатували ворога путєна
вони взагалі не переносять тих, хто сцить проти вітру
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28.05.2020 23:28 Відповісти
В Краснодарскрм крае 3 полицая душили мужика в машине,потом у мужика полилась кровь через рот...крики ребенка и жены были бешенными...видео этого кошмара есть в Ютьюбе
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28.05.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3198560/u_ssha_spalahnuly_masovi_protesty_pislya_vbyvstva_afroamerykantsya_politseyiskymy_ye_persha_jertva_videofotoreportaj
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28.05.2020 23:37 Відповісти
Ще поплачте за росіянином,яка втрата для України,на одного меньше стало.
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28.05.2020 23:43 Відповісти
Та уже толпа сочувствующих собралась
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28.05.2020 23:55 Відповісти
просто нормальные уходят , а дебилы остаються
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29.05.2020 00:28 Відповісти
ты сначала узнай кто это, потом пиши.
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29.05.2020 00:31 Відповісти
Я тобі скажу хто це,це звичайний кацап,який проти Пуйла,але всі вони однакові,коли питання заходе про Україну.
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29.05.2020 01:46 Відповісти
какой глубокий анализ.
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29.05.2020 03:59 Відповісти
От коли я тобі лайкнув!
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29.05.2020 06:15 Відповісти
Фрагмент з https://www.svoboda.org/a/29710586.html інтерв'ю "Радио Свобода" (робимо вигляд, що не помітили оце "на Украине")

- Следите ли вы за судьбой Олега Сенцова?
- Я читал про него. Но меня беспокоит даже не столько Олег Сенцов, сколько Александр Кольченко и Владимир Балух. Балух ни на йоту не отходит от тех элементарных правил, которые должны выполняться относительно него. Ни на йоту! За это его "прессуют" со страшной силой, ему "добавку" полную дали. Он ведь тоже голодал, здоровье у него плохое, насколько я знаю. При голодовке должен быть особый медицинский надзор за голодающим. Там даже есть какие-то служебные правила. Через 2-4 дня должен был приехать прокурор, должны были быть какие-то разбирательства, если уж не оказание медицинской помощи, то, по крайней мере, контроль за состоянием здоровья заключенного. А сейчас настолько научились "грести под себя", столько беспредела в колониях, что, если ты объявляешь голодовку, тебе, наоборот, не оказывают вообще никакой медицинской помощи. Голодаешь - сам виноват, подыхай. Садизм, конечно, высокой степени.
Вообще украинские заключенные - это военнопленные по Женевской конвенции… Они были захвачены на своей территории чужим правосудием, или на нашей территории как иностранные граждане, не знаю, какие там законы нарушили. Либо приехали к родственникам. В общем, попали как кур в ощип, чтобы создать базу дополнительного давления на Украину. Взять за живое страну, которая не может не беспокоиться о своих гражданах, и шантажировать ее. При этом Путину совершенно наплевать на наших граждан, задержанных на Украине.
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29.05.2020 06:43 Відповісти
***** должен быт повешен на стене Кремля
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29.05.2020 02:05 Відповісти
Лучше на часовой стрелке часов на Спасской башне. Петлю надеть в 6 часов, конец веревки - к стрелке....и чуть- чуть подождать .
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29.05.2020 02:20 Відповісти
Або ось такий варіант:

Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці - Цензор.НЕТ 9400
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29.05.2020 06:30 Відповісти
Всю Маскву увидет под конец с птичьего полёта !
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29.05.2020 08:58 Відповісти
https://kungurov.livejournal.com/268239.html Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці - Цензор.НЕТ 2664 https://www.livejournal.com/update.bml?repost_type=c&repost=https://kungurov.livejournal.com/268411.html&nodraft=1 Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці - Цензор.НЕТ 2664 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=kungurov&itemid=268411 Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці - Цензор.НЕТ 2664 Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці - Цензор.НЕТ 2664https://kungurov.livejournal.com/profile Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці - Цензор.НЕТ 2664 https://kungurov.livejournal.com/ kungurov https://kungurov.livejournal.com/268411.html Родина-россия, народ, оппозиция и прочий фекалий

ПРО РОДИНУ. Вот реально умиляют эти слабоумные, которые типа «любят Родину несмотря ни на что». Ваша родина - вонючий концлагерь, ее воплощение - вкрай ох…евший вертухай с крестом на пузе, звездой на погоне, с ватой в башке и бутылкой текилы в руке, которая совершает возвратно-поступательные и колебательные движения будучи вставленной в штатное отверстие всякому россианцу. Если вы любите родину даже несмотря на это, то вы - анальные терпилы, опущенные рабы и деграданты, утратившие признаки человека, как социального животного.

Назовите мне хоть одну причину, по которой я должен, не то что любить токсичную помойку, которую вы зовете «Родиной», а хотя бы признавать за ней право на существование. Ладно бы она была изолирована от мира, за высоким забором, как КНДР. Но ведь вонь от вашей тухлой родины разносится далеко за пределы паханата. Я уж молчу о том, что соседние страны претерпевают, когда бухой и наглый «старший брат» пытается немного придушить их в своих братских объятиях
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29.05.2020 08:04 Відповісти
ПРО ОППОЗИЦИЮ. Совсем уж не в состоянии понять недоразвитые, почему я, желая скорейшей смерти путлеровскому режиму, чаще всего сношаю не кремлевскую мафию, а всякую «оппозицию» либерастно-навального типа. У многих оппов так прямо шаблон трещит, и единственное объяснение, которое их скудный умишко выдает - это то, что Кунгуров продался Кремлю. Другая категория недовольных режЫмом (часто это оппы «поцреотического» разлива) вполне одобряют мое топтание по навальнистам и, горестно вздыхая, соглашаются: «Да, это не настоящая оппозиция, а так, петрушки, которую кукловодят из апэшки. Нам нужна настоящая боевая оппозиция!»

Мне оппозиция в Рашке не нужна. Вообще никакая - ни боевая, ни педирастическая, какая есть сейчас. Чем занимается оппозиция? Борется за власть. А еще она улучшает государство. Нахер мне нужен улучшенный рейх?


Мне нужна не оппозиция, а движение сопротивления. Чуете разницу? Ладно, объясняю на пальцах. Представьте себе рейх образца 1944-го года. Тот, эталонный, гитлеровский. И как будто в нем есть оппозиция. Фронтмен оппозиции хер фон Навальнер яростно разоблачает коррупцию в ведомстве Геринга и требует смещения наркомана Геру с поста руководителя люфтваффе. В результате громкого скандала из-за обнародования данных о том, что рейхсмаршал спустил миллионы рейхсмарок из оборонного бюджета на шлюх и коллекции картин, последний арестован. Ценности конфискованы и переданы в фонд обороны. Благодаря этому промышленности удалось за квартал на 30% нарастить производство зенитных орудий, прикрывающих небо Германии от налетов англо-американских стервятников. Фон Навальнер получил личную благодарность от фюрера. Да здравствует Прекрасная Германия Будущего!

А чем в этот момент занимается движение сопротивления? Готовит покушение на Гитлера, шпионит в пользу союзников, осуществляет диверсии и теракты. Оппозиция, улучшая госаппарат действует в интересах государства. Движение сопротивления работает на его уничтожение. В описанной гипотетической ситуации у оппозиционеров и антифашистов-подпольщиков абсолютно противоположные цели. Вот и я воспринимаю терки меду кремлядью, либерастами, поцреотами, системной оппозицией так же, как противоречия между Гитлером и Штрассером, как грызню между штурмовиками и эсэсовцами. Жестоко убиенный Эрнст Рём, вожак коричневорубашечников - вполне себе аналог Бори Немцова, который сначала был заодно с фюрером, а потом между ними черная кошка пробежала. Не нравится Рём? Ну давайте сравним Немцова с Эрвином Роммелем - еще одной «невинной жертвой» нацизма. В Ночь длинных ножей я бы не пошел с эсэсовцами резать старую гвардию НСДАП, но точно предупредил бы штурмовиков, дабы те могли дать организованный отпор. Чем больше одни нацисты поубивают других - тем лучше.

Аналогия ясна? Так что не ждите от меня сочувствия к оппозиционным ****ям. Не важно, какого они цвета, какие лозунги провозглашают. Они не совершают действий, направленных на уничтожение правящего режима. Они мечтают с ним договориться, дать ему совет, быть допущенными на выборы, получить транш, хотя бы просто засветиться в инфополе со своим планом обустройства Рассиюшки. Оппозиция в Рашке (несистемную имею в виду) страдает только от одного - от своей ненужности плешивому каудильо, который игнорирует и мольбы Гиркина о крестовом походе на Киев, и челобитные Навального о раздаче холопам выплат за хорошее поведение на самоизоляции. Оппозиция не хочет ломать сам режим, поэтому усатый реконструктор не штурмует во славу русского мира отделы полиции в Мытищах, чтоб раздать ополченцам оружие, а борец с коррупцией не устраивает майдан в Марьино.

В целом всех все устраивает. Есть лишь недопонимание в отдельных вопросах. Навальный готов вести «конструктивный диалог» с властью, если ему позволят с девятой попытки зарегистрировать партию. Гиркин, получи он приказ пробивать сухопутный мост в Крым, обосцытся от радости, простит верховному все и вновь повесит его портретик на стенку. О, с такой «оппозицией» ботоксной крысе бояться нечего. Вот за это ****ей, работающих под оппозиционным брендом, я драл и буду драть, как кремлевских шестерок.

Еще вопросы есть?
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29.05.2020 08:15 Відповісти
 
 