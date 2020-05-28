Російський політв'язень Мохнаткін помер у в'язниці

Російський політв'язень Сергій Мохнаткін, кілька разів засуджений за вимагання чесних виборів і участь у політичних акціях, помер у колонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав російський опозиціонер Віктор Шендерович.

Він зазначив: "Помер Сергій Мохнаткін.

Його вбивали багато років, і його вбили. Смуток і лють".