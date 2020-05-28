Российский политзаключенный Мохнаткин умер в тюрьме

Российский политзаключенный Сергей Мохнаткин, несколько раз осужденный за требование честных выборов и участие в политических акциях, скончался в колонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал российский оппозиционер Виктор Шендерович.

Он отметил: "Умер Сергей Мохнаткин.

Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость".

Читайте на Цензор.НЕТ - Российский оппозиционер Сергей Мохнаткин вскрыл себе вены в СИЗО, - "Дождь"