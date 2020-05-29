Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія виділила Україні другий і останній транш в рамках 4-ї програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Про це рішення в п'ятницю в Брюсселі повідомила представниця Єврокомісії Марта Вечорек (Marta Wieczorek) повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісія від імені ЄС схвалила виділення 500 млн євро кредиту Україні як частину четвертої програми макрофінансової допомоги", - оголосила вона.

З цією виплатою ЄС надав Україні 3,8 млрд євро у вигляді позик макрофінансової допомоги (МФП) з 2014 року. Це найбільша сума МФП, яку ЄС виділив будь-якій одній країні-партнеру.

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Як відомо, в березні 2018 року на прохання української сторони Єврокомісія ухвалила рішення розпочати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро для підтримки подальшої економічної стабілізації та структурних реформ. Макрофінансова допомога була розбита на два транші в сумі 500 млн євро кожен. Перший транш був виділений в грудні 2018 року, а другий мав бути виділений після виконання Україною 12 критеріїв, які були виконані в грудні минулого року.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року представники України і ЄС підписали кредитну угоду про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на EUR1 млрд і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплені умови виділення цих коштів. Сума в EUR1 млрд було поділено на два рівні транші, перший з них ЄС перерахував в грудні 2018-го. Отримання другого прогнозувалося на весну-2019, однак на той період Україна не виконала низки зобов'язань.

12 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн погодили необхідні для якнайшвидшого виділення другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 млн євро.

Горизонтальною умовою виділення останнього траншу, так само як і щодо всіх інших програм макрофінансової допомоги було продовження співпраці України з МВФ. Останньою умовою для відновлення фінансування з боку МВФ стало ухвалення банківського законодавства.