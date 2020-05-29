УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10644 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
992 7

Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія виділила Україні другий і останній транш в рамках 4-ї програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Про це рішення в п'ятницю в Брюсселі повідомила представниця Єврокомісії Марта Вечорек (Marta Wieczorek) повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісія від імені ЄС схвалила виділення 500 млн євро кредиту Україні як частину четвертої програми макрофінансової допомоги", - оголосила вона.

З цією виплатою ЄС надав Україні 3,8 млрд євро у вигляді позик макрофінансової допомоги (МФП) з 2014 року. Це найбільша сума МФП, яку ЄС виділив будь-якій одній країні-партнеру.

Читайте: Ухваливши "антиКоломойський закон" про банки, Україна виконала умови для отримання € 500 млн, - Єврокомісія

Як відомо, в березні 2018 року на прохання української сторони Єврокомісія ухвалила рішення розпочати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро для підтримки подальшої економічної стабілізації та структурних реформ. Макрофінансова допомога була розбита на два транші в сумі 500 млн євро кожен. Перший транш був виділений в грудні 2018 року, а другий мав бути виділений після виконання Україною 12 критеріїв, які були виконані в грудні минулого року.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року представники України і ЄС підписали кредитну угоду про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на EUR1 млрд і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплені умови виділення цих коштів. Сума в EUR1 млрд було поділено на два рівні транші, перший з них ЄС перерахував в грудні 2018-го. Отримання другого прогнозувалося на весну-2019, однак на той період Україна не виконала низки зобов'язань.

12 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн погодили необхідні для якнайшвидшого виділення другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 млн євро.

Горизонтальною умовою виділення останнього траншу, так само як і щодо всіх інших програм макрофінансової допомоги було продовження співпраці України з МВФ. Останньою умовою для відновлення фінансування з боку МВФ стало ухвалення банківського законодавства.

Автор: 

Єврокомісія (2142) кредит (3812) Євросоюз (13310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это заём или действительно безвозвратная помощь.
показати весь коментар
29.05.2020 13:17 Відповісти
ага щас) безвозвратная, а как же =)
показати весь коментар
29.05.2020 13:19 Відповісти
Это кредит с невысоким процентом.
показати весь коментар
29.05.2020 13:23 Відповісти
- Так что, дефолта не будет? - народ.
- О, не волнуйтесь, у нас очень талантливые "новые лица"! - ответил преЗЕдент.
показати весь коментар
29.05.2020 13:23 Відповісти
Та это шо выбросить! 500 лямов в "чёрную дыру".
показати весь коментар
29.05.2020 13:26 Відповісти
О! Є Шо трохи подеребанити на літній відпочинок...
показати весь коментар
29.05.2020 13:31 Відповісти
А мне отправили линк " только для рожденных в сссры..." с возможной оплатой,начиная с 01 ноября 2020, 17200 деревянных фублей,-точь в точь,оплаты начинаются в день президентских выборов,то есть этот фейк направлен для одурачивания ватных соплей,проживающих у нас,чтобы они голосовали за всяких годонов! Мало того,оказывается это схема мошенничества давно ходит по рашке,требуя персональные данные,плюс к тому же,похоже что линк вирусный. Вот такая "помощь" от "старших братьев" для своих лохов-ватников.
показати весь коментар
29.05.2020 13:36 Відповісти
 
 