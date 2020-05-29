Катер "Нікополь", який захоплювали росіяни, повернувся на службу в ВМС України

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" відновило боєздатність малого броньованого артилерійського катера "Нікополь", який повернуто з російського полону.

Катер уже пройшов військове приймання і залишив акваторію заводу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Ми своєчасно і в повному обсязі виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершено, катер уже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань", - повідомив директор підприємства Валерій Калашников.

Ремонтні роботи МБАК "Нікополь" почалися в лютому і тривали під час карантину. За цей час фахівці Миколаївського суднобудівного заводу відремонтували зовнішню обшивку підводної частини катера, гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, донно-бортову арматуру, суднові системи та обладнання. Крім того, на заводі відновили електросистеми й електрообладнання, пофарбували катер.

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Нагадаємо, малий броньований артилерійський катер "Нікополь" росіяни захопили в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь" разом з іншим броньованим катером і рейдових буксиром у спотвореному стані.

Наприкінці лютого 2020 малий броньований артилерійський катер "Нікополь" разом із однотипним катером "Вишгород" зайшли на ремонт у Миколаївський суднобудівний завод.