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Новини Агресія Росії проти України
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Катер "Нікополь", який захоплювали росіяни, повернувся на службу в ВМС України

Катер

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" відновило боєздатність малого броньованого артилерійського катера "Нікополь", який повернуто з російського полону.

Катер уже пройшов військове приймання і залишив акваторію заводу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Ми своєчасно і в повному обсязі виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершено, катер уже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань", - повідомив директор підприємства Валерій Калашников.

Ремонтні роботи МБАК "Нікополь" почалися в лютому і тривали під час карантину. За цей час фахівці Миколаївського суднобудівного заводу відремонтували зовнішню обшивку підводної частини катера, гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, донно-бортову арматуру, суднові системи та обладнання. Крім того, на заводі відновили електросистеми й електрообладнання, пофарбували катер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром. ФОТО

Нагадаємо, малий броньований артилерійський катер "Нікополь" росіяни захопили в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь" разом з іншим броньованим катером і рейдових буксиром у спотвореному стані.

Наприкінці лютого 2020 малий броньований артилерійський катер "Нікополь" разом із однотипним катером "Вишгород" зайшли на ремонт у Миколаївський суднобудівний завод.

Автор: 

ВМС (1377) ремонт (2296) Укроборонпром (1732) Нікополь (1170)


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Топ коментарі
+3
А за чиї кошти ремонт? адже найгуманіший президент забрав його по договорняку.а не згідно з рішенням суду. Було б справедливо за його кошти,раз башки немає.
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29.05.2020 19:38
+2
Нажаль, "зашкварений".
Молодий матрос, що нестиме на ньому службу, чим пишатиметься? "Йшли згідно ЗАКОНУ по власним водам у власний порт, але вєроломні вороги забрали кораблік"? це смішно.
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29.05.2020 19:40
+1
Представляю, скільки там фсб-них жучків.
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29.05.2020 19:14
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броньований
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29.05.2020 19:03 Відповісти
Потрібно замінити бойовий модуль на катері і замість гармати та гранатомету 30мм поставити гармати 90 або 100мм для автоматичної стрільби керованими ракетами.
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30.05.2020 00:24 Відповісти
Зачем у них и так ПТУР есть
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01.06.2020 21:14 Відповісти
Наземні ПТРК мають малу дальність 5км, потрібні керовані ракети які летять на 10-15км і мають більший заряд для нанесення кораблю або катеру супротивника хоч якоїсь шкоди. На бойових модулях всього лише по дві ракети ПТРК, це в сумі дає чотири керованих постріли, а в морському бою цього буде абсолютно недостатньо для того щоб нанести хоч якусь шкоду противнику. Для катерів потрібні керовані ракети які мають запалювальні ************* для того щоб керованим вибухом влаштувати пожежу на ворожому кораблі.
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01.06.2020 23:56 Відповісти
Представляю, скільки там фсб-них жучків.
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29.05.2020 19:14 Відповісти
На металлолом
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29.05.2020 19:28 Відповісти
Какие секреты могут трындеть матросы с этого чудо - катера?)))
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29.05.2020 20:20 Відповісти
А чому тоді в москві допитували матросів, якщо вони ніяких секретів не знали?
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29.05.2020 20:26 Відповісти
По уголовному делу о попытке прохода протоки.
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29.05.2020 20:34 Відповісти
Я не питав, в рамках якої справи їх допитували.
Я питав, що в них хотіли дізнатися, якщо, як ти кажеш, вони нічого важливого знати не можуть.
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29.05.2020 20:45 Відповісти
Узнать кто их туда послал, и прочие детали похода.
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29.05.2020 20:50 Відповісти
А якщо вони не схоплять матросів, а через жучки дізнаються, хто їх послав, тобі таке в голову не приходило?
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29.05.2020 22:52 Відповісти
Не приходило. Они сами не знали кто их послал, кроме СБУшников
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29.05.2020 22:57 Відповісти
Тоді чому ваші їх допитували?
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29.05.2020 23:00 Відповісти
Повторяю, уголовное дело. НАДО ДОПРАШИВАТЬ
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29.05.2020 23:04 Відповісти
Тобто для галочки?
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29.05.2020 23:32 Відповісти
А за чиї кошти ремонт? адже найгуманіший президент забрав його по договорняку.а не згідно з рішенням суду. Було б справедливо за його кошти,раз башки немає.
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29.05.2020 19:38 Відповісти
Нажаль, "зашкварений".
Молодий матрос, що нестиме на ньому службу, чим пишатиметься? "Йшли згідно ЗАКОНУ по власним водам у власний порт, але вєроломні вороги забрали кораблік"? це смішно.
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29.05.2020 19:40 Відповісти
унитазы нулячие поставили...
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29.05.2020 20:38 Відповісти
Старые, новые где возьмешь?
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29.05.2020 23:49 Відповісти
 
 