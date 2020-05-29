Угорщина відкриває чотири пункти пропуску на кордоні з Україною
Угорська сторона повідомила, що вранці 30 травня відкриє ще 4 пункти пропуску на українсько-угорському кордоні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу України.
"Напроти більшості українських пунктів пропуску суміжні країни не відновили роботу. Вранці 29 травня відкрилося 4 автомобільні та 2 залізничні пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Угорська сторона повідомила, що вранці 30 травня додатково відкриються ще 4 пункти пропуску на українсько-угорському кордоні", - сказано в повідомленні.
У Держприкордонслужбі нагадали, що з 0:00 29 травня 2020 року відновлено роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з української сторони. Також Держприкордонслужба направила прикордонним відомствам суміжних країн листи про можливості відновлення пропуску.
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