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Новини
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Угорщина відкриває чотири пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина відкриває чотири пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорська сторона повідомила, що вранці 30 травня відкриє ще 4 пункти пропуску на українсько-угорському кордоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу України.

"Напроти більшості українських пунктів пропуску суміжні країни не відновили роботу. Вранці 29 травня відкрилося 4 автомобільні та 2 залізничні пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Угорська сторона повідомила, що вранці 30 травня додатково відкриються ще 4 пункти пропуску на українсько-угорському кордоні", - сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі нагадали, що з 0:00 29 травня 2020 року відновлено роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з української сторони. Також Держприкордонслужба направила прикордонним відомствам суміжних країн листи про можливості відновлення пропуску.

Автор: 

Угорщина (2257) Держприкордонслужба (5922) кордон (4748)


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Майкл Левитт, профессор Стэнфордского университета, нобелевский лауреат, который правильно предсказал первоначальный масштаб пандемии, предположил, что власти, принимавшие решение держать людей на карантине, руководствовались не научными данными, а «паникой».
Он представил созданную профессором Нилом Фергюссоном модель, которая свидетельствует: власти США переоценили количество жертв коронавируса в 10-12 раз.
Вероятно, карантин привел к тому, что количество убитых превышает количество спасенных, https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2F2020%2F05%2F23%2Flockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes%2F утверждает Майкл Левитт . Ему вторят аналитики JP Morgan. В их отчете говорится, что режим изоляции не смог изменить ход пандемии, а вместо этого «уничтожил миллионы средств к существованию».
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29.05.2020 19:04 Відповісти
а чому літаки, як літали так і літають .і під час пандемії по всьому світу і тепер
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29.05.2020 19:07 Відповісти
въезд-гривня, выезд -четыре
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29.05.2020 19:18 Відповісти
Залить эту границу с мадярами цементом марки 500
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29.05.2020 20:25 Відповісти
зачем вообще открывать границу с мадьярами ...........
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29.05.2020 22:10 Відповісти
 
 