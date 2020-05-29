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Венгрия открывает четыре пункта пропуска на границе с Украиной

Венгрия открывает четыре пункта пропуска на границе с Украиной

Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая откроет еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Напротив большинства украинских пунктов пропуска смежные страны не возобновили работу. Утром 29 мая открылось 4 автомобильных и 2 железнодорожных пункта пропуска на границе с Молдовой. Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая дополнительно откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что с 0:00 29 мая 2020 года возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Также Госпогранслужба направила пограничным ведомствам смежных стран письма о возможности восстановления пропуска.

Читайте на Цензор.НЕТ: На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска, - Госпогранслужба

Автор: 

Венгрия (1929) Госпогранслужба (6369) граница (5256)


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Майкл Левитт, профессор Стэнфордского университета, нобелевский лауреат, который правильно предсказал первоначальный масштаб пандемии, предположил, что власти, принимавшие решение держать людей на карантине, руководствовались не научными данными, а «паникой».
Он представил созданную профессором Нилом Фергюссоном модель, которая свидетельствует: власти США переоценили количество жертв коронавируса в 10-12 раз.
Вероятно, карантин привел к тому, что количество убитых превышает количество спасенных, https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2F2020%2F05%2F23%2Flockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes%2F утверждает Майкл Левитт . Ему вторят аналитики JP Morgan. В их отчете говорится, что режим изоляции не смог изменить ход пандемии, а вместо этого «уничтожил миллионы средств к существованию».
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29.05.2020 19:04 Ответить
а чому літаки, як літали так і літають .і під час пандемії по всьому світу і тепер
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29.05.2020 19:07 Ответить
въезд-гривня, выезд -четыре
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29.05.2020 19:18 Ответить
Залить эту границу с мадярами цементом марки 500
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29.05.2020 20:25 Ответить
зачем вообще открывать границу с мадьярами ...........
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29.05.2020 22:10 Ответить
 
 