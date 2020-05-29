Венгрия открывает четыре пункта пропуска на границе с Украиной
Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая откроет еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
"Напротив большинства украинских пунктов пропуска смежные страны не возобновили работу. Утром 29 мая открылось 4 автомобильных и 2 железнодорожных пункта пропуска на границе с Молдовой. Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая дополнительно откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе", - сказано в сообщении.
В Госпогранслужбе напомнили, что с 0:00 29 мая 2020 года возобновлена работа 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Также Госпогранслужба направила пограничным ведомствам смежных стран письма о возможности восстановления пропуска.
Читайте на Цензор.НЕТ: На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска, - Госпогранслужба
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