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На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска, - Госпогранслужба

На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска, - Госпогранслужба

Сегодня утром возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Восстановлена работа таких пунктов пропуска: "Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области). "Маяки-Паланка-Удобное" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области). "Серпневе – Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области)", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что на сегодняшний день в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

Кроме того, в пятницу с 0:00 часов 29 мая 2020 года распоряжением правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС. Государственная пограничная служба Украины проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.

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Автор: 

Госпогранслужба (6367) граница (5256) Молдова (1867)


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Відкриття пунктів еретину кордону з Молдовою треба вітати, а от КПП з Придністров"ям повинні бути закритими.
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29.05.2020 12:02 Ответить
А что у них с вирусом?
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29.05.2020 12:10 Ответить
 
 