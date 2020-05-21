Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса
Подчиняющаяся РПЦ Молдавская православная церковь призывает верующих отказаться в будущем от вакцинации против COVID-19. По ее версии, вакцину разрабатывают "сатанинские глобалисты", и она содержит чипы, позволяющие контролировать граждан при помощи вышек 5G.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВВС News Украина".
Все началось с обращения епископа Бельцкого и Фалештского Маркела, выложенного в YouTube. Он сообщил мирянам, что осенью правительство якобы планирует развернуть массовую и бесплатную вакцинацию от коронавируса. Епископ Маркел предостерег, что вакцина представляет угрозу жизни людей, ведь под видом препарата, по его убеждению, власть будет вживлять в тела граждан чипы, по которым будет контролировать их жизнь с помощью технологии 5G, разработанной на Западе.
"Та новая субстанция, которую навязывают нам сатанинские глобалисты, является ядовитой, как дьявольская змея ... Это ловушка, которая лишает нас свободы, святого дара", - убеждал епископ своих верных.
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На следующий день Синод Молдавской православной церкви опубликовал обращение к руководству страны - президенту Игорю Додону, премьеру Ионе Кику и спикеру парламента Зинаиде Гречаной - с просьбой не привлекать верующих этой конфессии к принудительной вакцинации, которую, по его информации, правительство планирует развернуть в ноябре в ответ на новую волну пандемии. Церковь призвала руководство Молдовы "уважать права верующих и выбрать добровольную вакцинацию".
"Иначе мы воспользуемся нашим каноническим и нравственным правом не вспоминать вас в молитвах наших", - угрожают в церкви.
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Премьер Ион Кику в ответ призвал граждан молиться за ясность ума "бюрократов от церкви".
"Господи, прости меня и сохрани меня от греха. Дай мне силы и ума реагировать на такое разумно и спокойно. Давайте иметь сочувствие и понимание. Это может произойти с каждым из нас, ведь у любого ум может омрачиться из-за инстинктов, искушений и ошибок. Помолимся за ясность ума и здоровье людей, включая бюрократов от церкви и ее служителей", - написал он в Facebook.
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Президент Молдовы Игорь Додон также высказался в поддержку вакцинации: "Я ответственный отец. Если вы спросите о моем отношении, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинация необходима".
Православная церковь Молдовы является крупнейшей конфессией этой страны - более 90 процентов граждан считают себя ее верующими.
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Тобто Молдова завжди буде під контролем москви.
Об этом https://apnews.com/0fbe485717c9a74e6d6c48aee7d208ae пишет агентство Associated Press.
«Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день. Я думаю, что препарат хороший, я слышал много хорошего. Даже если он не помогает - пусть. Он мне не повредит. Его использовали 40 лет против малярии», - сказал Трамп.
Он также признал, что его врач не рекомендовал принимать эти лекарства.
«Он не рекомендовал мне. Но я спросил: "Что вы думаете?", Он ответил: "Если хотите". Я сказал: "Да, хочу"», - рассказал президент США разговор с врачом.
Трам добавил, что перестанет употреблять «Гидроксихлорохин», если будет разработан другое эффективное средство.
Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов препарата «Гидроксихлорохин» при лечении коронавируса COVID-19. А медицинский портал https://www.medrxiv.org/ medRxiv опубликовал предварительные результаты исследования, где говорится, что в американских медицинских центрах пациенты с коронавирусом, принимавшие «Гидроксихлорохин», имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
Про молдаван и раньше ходило много специфических анекдотов.
Как, впрочем, и про чукч, и про американцев-французов-русских, и про украинцев, и про Василия Ивановича, и про Штирлица....
https://www.ekhokavkaza.com/a/29854836.html В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере
Но пока не сейчас. Ранее уже были заявления о том что применение идентификационных кодов это признаки введения управления "дьявола". Или что посещение шенгенской зоны пропагандисты сравнивали с числом "666".
Пока что идет манипуляция общественностью.
У штатах чомусь вважають по інакшому що потрібно всіх вакцинувати, їхня доїльна страхова медицина із дикими рахунками за лікування як завжди хоче викачати гроші з американського бюджету... Це просто міліарди долларів на вакцинацію, величезний бізнес, і ніяк не повязано з вишками, просто попи хочуть як завжди відкат а їм ніхто ще не заніс... Занесуть фармкомпанії і попи зразу почнуть по іншому говорити...