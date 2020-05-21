Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса

Подчиняющаяся РПЦ Молдавская православная церковь призывает верующих отказаться в будущем от вакцинации против COVID-19. По ее версии, вакцину разрабатывают "сатанинские глобалисты", и она содержит чипы, позволяющие контролировать граждан при помощи вышек 5G.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВВС News Украина".

Все началось с обращения епископа Бельцкого и Фалештского Маркела, выложенного в YouTube. Он сообщил мирянам, что осенью правительство якобы планирует развернуть массовую и бесплатную вакцинацию от коронавируса. Епископ Маркел предостерег, что вакцина представляет угрозу жизни людей, ведь под видом препарата, по его убеждению, власть будет вживлять в тела граждан чипы, по которым будет контролировать их жизнь с помощью технологии 5G, разработанной на Западе.

"Та новая субстанция, которую навязывают нам сатанинские глобалисты, является ядовитой, как дьявольская змея ... Это ловушка, которая лишает нас свободы, святого дара", - убеждал епископ своих верных.

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На следующий день Синод Молдавской православной церкви опубликовал обращение к руководству страны - президенту Игорю Додону, премьеру Ионе Кику и спикеру парламента Зинаиде Гречаной - с просьбой не привлекать верующих этой конфессии к принудительной вакцинации, которую, по его информации, правительство планирует развернуть в ноябре в ответ на новую волну пандемии. Церковь призвала руководство Молдовы "уважать права верующих и выбрать добровольную вакцинацию".

"Иначе мы воспользуемся нашим каноническим и нравственным правом не вспоминать вас в молитвах наших", - угрожают в церкви.

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Премьер Ион Кику в ответ призвал граждан молиться за ясность ума "бюрократов от церкви".

"Господи, прости меня и сохрани меня от греха. Дай мне силы и ума реагировать на такое разумно и спокойно. Давайте иметь сочувствие и понимание. Это может произойти с каждым из нас, ведь у любого ум может омрачиться из-за инстинктов, искушений и ошибок. Помолимся за ясность ума и здоровье людей, включая бюрократов от церкви и ее служителей", - написал он в Facebook.

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Президент Молдовы Игорь Додон также высказался в поддержку вакцинации: "Я ответственный отец. Если вы спросите о моем отношении, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинация необходима".

Православная церковь Молдовы является крупнейшей конфессией этой страны - более 90 процентов граждан считают себя ее верующими.