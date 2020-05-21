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Новости Коронавирус и карантин
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Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса

Молдавская православная церковь объявила войну

Подчиняющаяся РПЦ Молдавская православная церковь призывает верующих отказаться в будущем от вакцинации против COVID-19. По ее версии, вакцину разрабатывают "сатанинские глобалисты", и она содержит чипы, позволяющие контролировать граждан при помощи вышек 5G.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВВС News Украина".

Все началось с обращения епископа Бельцкого и Фалештского Маркела, выложенного в YouTube. Он сообщил мирянам, что осенью правительство якобы планирует развернуть массовую и бесплатную вакцинацию от коронавируса. Епископ Маркел предостерег, что вакцина представляет угрозу жизни людей, ведь под видом препарата, по его убеждению, власть будет вживлять в тела граждан чипы, по которым будет контролировать их жизнь с помощью технологии 5G, разработанной на Западе.

"Та новая субстанция, которую навязывают нам сатанинские глобалисты, является ядовитой, как дьявольская змея ... Это ловушка, которая лишает нас свободы, святого дара", - убеждал епископ своих верных.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

На следующий день Синод Молдавской православной церкви опубликовал обращение к руководству страны - президенту Игорю Додону, премьеру Ионе Кику и спикеру парламента Зинаиде Гречаной - с просьбой не привлекать верующих этой конфессии к принудительной вакцинации, которую, по его информации, правительство планирует развернуть в ноябре в ответ на новую волну пандемии. Церковь призвала руководство Молдовы "уважать права верующих и выбрать добровольную вакцинацию".

"Иначе мы воспользуемся нашим каноническим и нравственным правом не вспоминать вас в молитвах наших", - угрожают в церкви.

Также на Цензор.НЕТ: В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях: вырабатывались антитела, которые смогли остановить размножение вируса

Премьер Ион Кику в ответ призвал граждан молиться за ясность ума "бюрократов от церкви".

"Господи, прости меня и сохрани меня от греха. Дай мне силы и ума реагировать на такое разумно и спокойно. Давайте иметь сочувствие и понимание. Это может произойти с каждым из нас, ведь у любого ум может омрачиться из-за инстинктов, искушений и ошибок. Помолимся за ясность ума и здоровье людей, включая бюрократов от церкви и ее служителей", - написал он в Facebook.

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Президент Молдовы Игорь Додон также высказался в поддержку вакцинации: "Я ответственный отец. Если вы спросите о моем отношении, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинация необходима".

Православная церковь Молдовы является крупнейшей конфессией этой страны - более 90 процентов граждан считают себя ее верующими.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Молдова (1867) церковь (1322) клерикальное лобби (25) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 5837
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21.05.2020 22:10
+28
рпц кгб имени Гуталина уже давно обьявила войну здравому смыслу.
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21.05.2020 21:58
+24
Чудны дела твои..... Сатанисты обвиняют прививки в сатанизме

Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 4274
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21.05.2020 21:59
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Правила форума Совет форумчан
рпц кгб имени Гуталина уже давно обьявила войну здравому смыслу.
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21.05.2020 21:58 Ответить
...коли від Румунії на заяву про геноцид молдованів чекати?
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21.05.2020 22:08 Ответить
во как, УПЦ МП это еще цветочки по сравнению с МПЦ МП
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21.05.2020 22:21 Ответить
Ну Молдоване были всегда весельчаками самодеятельности дурок..ничего удивительного....
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21.05.2020 23:02 Ответить
УПЦ МП не лучше. Такие же мракобесы
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21.05.2020 23:43 Ответить
Руцкое православие головного мозга...это не лечится...
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21.05.2020 21:58 Ответить
Я не сторонник вакцинации от гриппа ибо вирус постоянно мутирует, но попам нужна другая вакцинация...пора их сульфазином вакцинировать как в совке
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21.05.2020 21:59 Ответить
Чудны дела твои..... Сатанисты обвиняют прививки в сатанизме

Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 4274
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21.05.2020 21:59 Ответить
Православная церковь Молдовы является крупнейшей конфессией этой страны - более 90 процентов граждан считают себя ее верующими. Источник: https://censor.net.ua/n3197199
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Тобто Молдова завжди буде під контролем москви.
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21.05.2020 21:59 Ответить
Там не было своего Владимира и своего Пороха ...
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21.05.2020 22:04 Ответить
Трамп тоже заявлял что СОВИД и без вакцины поборят. Я не буду вакцинироваться продуктами Била Гейтса и ВОЗ.
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21.05.2020 22:01 Ответить
Для даунів є урінотерапія.
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21.05.2020 22:06 Ответить
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3628
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21.05.2020 23:54 Ответить
А шо ж наш лікар вчора в темі про Супрун не засвітився, чи таки полив її багнюкою?
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21.05.2020 22:46 Ответить
А я завжди казав що Супрун- одна з найбільших помилок Порошенка. Тому що на людях не можна економити.
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21.05.2020 22:49 Ответить
Аж шмарієць нашого лікаря лайкнув. Мабуть, такий лікар.
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21.05.2020 23:39 Ответить
Для Вас, пані, лікарі- протипоказані. Бабки-ворожки, урінотерапія, ікони і доктор Комаровскій.
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22.05.2020 06:18 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин» для «профилактики» коронавирусного заболевания COVID-19. Ранее ученые выяснили, что это лекарство неэффективно против коронавируса и может спровоцировать немало побочных эффектов.
Об этом https://apnews.com/0fbe485717c9a74e6d6c48aee7d208ae пишет агентство Associated Press.
«Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день. Я думаю, что препарат хороший, я слышал много хорошего. Даже если он не помогает - пусть. Он мне не повредит. Его использовали 40 лет против малярии», - сказал Трамп.
Он также признал, что его врач не рекомендовал принимать эти лекарства.
«Он не рекомендовал мне. Но я спросил: "Что вы думаете?", Он ответил: "Если хотите". Я сказал: "Да, хочу"», - рассказал президент США разговор с врачом.
Трам добавил, что перестанет употреблять «Гидроксихлорохин», если будет разработан другое эффективное средство.
Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов препарата «Гидроксихлорохин» при лечении коронавируса COVID-19. А медицинский портал https://www.medrxiv.org/ medRxiv опубликовал предварительные результаты исследования, где говорится, что в американских медицинских центрах пациенты с коронавирусом, принимавшие «Гидроксихлорохин», имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
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21.05.2020 22:49 Ответить
Мы не знаем, сколько этого хинина в той таблетке. Если узнаем, сравним с нашим протоколом.
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21.05.2020 23:41 Ответить
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 2548
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21.05.2020 22:01 Ответить
О ая помню как его занесли в дом, "Березка" назывался..он стоял на 4 ножках, и там было всего 2 кАнала...а щелкать ручкой надо было на 90 градусов
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21.05.2020 22:44 Ответить
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 3964
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21.05.2020 22:02 Ответить
Гундяев уже успел новые методички голубинной почтой передать
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21.05.2020 22:03 Ответить
Нема спокою їбо#утим...
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21.05.2020 22:03 Ответить

Про молдаван и раньше ходило много специфических анекдотов.
Как, впрочем, и про чукч, и про американцев-французов-русских, и про украинцев, и про Василия Ивановича, и про Штирлица....
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21.05.2020 22:05 Ответить
Зараз зможе непогано заробити той, хто першим почне промислове виробництво шапок із фольги.
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21.05.2020 22:09 Ответить
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 5837
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21.05.2020 22:10 Ответить
Катринка взята с паблика "Геи шутят"
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21.05.2020 22:47 Ответить
Ну кому ж як не тобі знати.
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21.05.2020 22:51 Ответить
Месье ценитель и поклонник этого сайта??? Месье нравится мальчики-анальщики?
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22.05.2020 09:21 Ответить
Премию Дарвина в зал, как говорила малышева covid19 - это : '' чудо чудесное " , убивает токо **********.
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21.05.2020 22:11 Ответить
Да, попы ранее кричали что вируса никакого нет, это выдумки. Но как только заболели, первыми же легли в больницы. Почему то не стали лечится молитвами... Так же и с вакцинациями будет. Своим "фанатичным рабам" будут кричать что это происки сатанистов, а сами первыми в очередях за вакциной будут стоять.
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21.05.2020 22:14 Ответить
Всем парашным попам чип уже давно вживили.
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3388
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21.05.2020 22:16 Ответить
Только не значек, а https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/ThreeKindsOfDildoes.jpg/1024px-ThreeKindsOfDildoes.jpg вот этот ...а кгб-фсб просто зафиксировало момент чипирования ))) Кстати о птичках...куда смотрит СБУ? Где компромат????
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21.05.2020 22:48 Ответить
Это неуклюжая попытка слабых христиан , коими являются православные, объяснить предсказанное Откровением печатание числа 666 всему человечеству. Для атеистов это кажется безумием , шизой и им смешно!Но зря... Пастернак в свое время тоже не знал как объяснить человечеству невидимых микробов, чумной палочки и считался безумцем....
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21.05.2020 22:19 Ответить
А что по этому поводу сказал Пастер?
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21.05.2020 22:22 Ответить
Хорошо хоть доктор Живаго придумал прививки.
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21.05.2020 22:37 Ответить
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время
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21.05.2020 22:23 Ответить
Православие религия восточных дикарей.
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21.05.2020 22:24 Ответить
Сказал католик и благословил сожжение ведьм за колдовство в Кении
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21.05.2020 22:54 Ответить
Це була помилка. Їх потрібно було втопити.
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21.05.2020 22:58 Ответить
А с книгами как быть???
https://www.ekhokavkaza.com/a/29854836.html В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере
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21.05.2020 23:23 Ответить
Також втопити.
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22.05.2020 19:00 Ответить
Кнігі.
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22.05.2020 19:01 Ответить
Ото зразу видно, що ти з-за порєбріка пишеш і не вчив у школі Конотопську відьму...
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22.05.2020 00:31 Ответить
а чого ж вони при СєРаСєрі мовчали .коли всіх поголівно прищеплювали ?
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21.05.2020 22:25 Ответить
Бо тоді їх могли прищепити сульфазіном
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21.05.2020 22:55 Ответить
Незабаром до груп само-взаємо-допомоги, подібних до Анонімних алкоголіків та Анонімних ігроманів долучаться Анонімні зебіли і Анонімні православні.
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21.05.2020 22:32 Ответить
Згадалося: https://youtu.be/kyiZdkdOEMo Навіжена прихожанка Московського Патріархату
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21.05.2020 22:51 Ответить
Ой, нє нада мені кидати подібні відео. Якщо хтось каже що він/вона "мп-шник(-ця)", я саме таким/такою його/її й уявляю.
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21.05.2020 23:12 Ответить
Если бесы говорят что не надо принимать вакцину против короновируса , а я обязательно ее возьму .
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21.05.2020 22:34 Ответить
во там тупые ) сатанинский мониторинг за ними уже давно осуществляется с помощью евхаристии ).
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21.05.2020 22:38 Ответить
Это хорошо, пускай не принимают . Чем больше подохнет русского мира , тем людям легче будет жить
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21.05.2020 22:41 Ответить
Будуть першими в чергу тиснутися щоб "уколотися".
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21.05.2020 22:45 Ответить
По ее версии, вакцину разрабатывают "сатанинские глобалисты", и она содержит чипы, позволяющие контролировать граждан при помощи вышек 5G.

Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760
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21.05.2020 22:49 Ответить
СНГ - Сатанінскіє Нео Глобалісти?
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21.05.2020 22:51 Ответить
Геніальні хлопці були Стругацькі...
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21.05.2020 23:13 Ответить
В Волынской области уже напричащались в одной москальской церкви с одной ложки. В итоге: два десятка зараженных (это из того что пока обнаружено), а уборщица церкви померла.
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21.05.2020 23:02 Ответить
Лучше бы помолились за то, чтобы такая вакцина когда-нибудь была изобретена.
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21.05.2020 23:02 Ответить
Правды ради если кто из вас считает себя верующим то тогда объясните себе механизм написанного в Откровении о том что людям будут фигячить число зверя на лоб и плечо, как это будет?Круглый шарик постепенно крутится от налички к безналу ,всевозможным чипам и тотальному фискалу с заточкой на крупные корпорации и банки, плюс никто нихера не знает насколько наука продвинулась с изучением мозга и нейронной нанохренью всякой, на фоне того шо людей за много где-то в пополам и условия на планете до 50 года конкретно изменится в худшую сторону то очень даже возможно шо кроновирусы, собачьи и свинячьи грипы это как раз проба пера с каждым разом всё громче и уверенней чувачков которые в Давосах себе так всех посчитали.Если смотреть на украинских быдлоолигархов то их вообще морально ничего не стесняет и даже не может стеснять.
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21.05.2020 23:09 Ответить
Технологически подобное вполне возможно в перспективе. В конце концов физически человек электронная структура в области управления головного и спинного мозга.
Но пока не сейчас. Ранее уже были заявления о том что применение идентификационных кодов это признаки введения управления "дьявола". Или что посещение шенгенской зоны пропагандисты сравнивали с числом "666".
Пока что идет манипуляция общественностью.
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21.05.2020 23:38 Ответить
Обновился только календарь а не человек, от того шо ты с коня на фольцваген пересел ты жрать , срать и мозги клепать по новому не стал .
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22.05.2020 11:55 Ответить
Поверьте мне, всем будет лучше, если и попы, и прихожане РПЦ не будут вакцинироваться, не будут лечиться, .... Пусть их будет меньше, и со временем, совсем не будет.....Аминь...
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21.05.2020 23:16 Ответить
Природний добір
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22.05.2020 07:26 Ответить
21 век, а мы живём в ужасном мире мракобесия.
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21.05.2020 23:20 Ответить
Гундяевские мужеложцы в женских платьях😂
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21.05.2020 23:42 Ответить
плять лукавое рашистское молящееся отродье намолилось так,что и Молдова в опасности и Украина а все потому.что не на страну и народ молятся рашистские попы,а на куйла мацковского,который и есть угроза и вражда народам и странам
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21.05.2020 23:57 Ответить
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3991
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22.05.2020 00:15 Ответить
Прихильники сєкти рпц взагаі думати розучилися... Якщо вони думають, що наука навчилася робити чіпи для контролю, які крізь голку шприца пролазять, то чого у нас такі великі телефони? Їх би мали в око вживляти!
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7742
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22.05.2020 00:34 Ответить
сектанты коронобесия с умным видом набросились на религию но никто не хочет из них поспорить с вирусологами публично. Слышим за и против но нет публичных споров. Власть= коронобесие и устраивать открытый спор с учеными не за что не будет. Факты упрямая вещь.В Украине за время коронобесия от грипа и пневмонии умерло 1060 особ. И от чахотки больше чем с короновирусом. Но светят и поддерживают только ковид из- за всех проплаченых сил политшаманы.
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22.05.2020 04:59 Ответить
Не має "святих батюшок" є звичайні попи. Запамятайте це раз і назавжди.
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22.05.2020 06:53 Ответить
Да, брати Стругацькі дійсно перевершили свій час
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22.05.2020 07:31 Ответить
Вони шизіки, але непонятно для чого будуть всіх примусово вакцинувати, навіть тих хто перехворів і має антитіла, є ж дослідження корейців німців, що ті хто перехворів вже навіть якщо мають позитивний повторний тест то це через тести які реагують на рнк віруса, хоча його клітини мертві...
У штатах чомусь вважають по інакшому що потрібно всіх вакцинувати, їхня доїльна страхова медицина із дикими рахунками за лікування як завжди хоче викачати гроші з американського бюджету... Це просто міліарди долларів на вакцинацію, величезний бізнес, і ніяк не повязано з вишками, просто попи хочуть як завжди відкат а їм ніхто ще не заніс... Занесуть фармкомпанії і попи зразу почнуть по іншому говорити...
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22.05.2020 07:50 Ответить
Ну вот и начался сбор свеженьких мухоморов, урожая 2020 г. Настойка на Кагоре очень даже ничего....
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22.05.2020 08:06 Ответить
 
 