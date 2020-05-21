Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу
Молдовська православна церква, яка підкоряється РПЦ, закликає віруючих відмовитися в майбутньому від вакцинації проти COVID-19. За її версією, вакцину розробляють "сатанинські глобалісти", і вона містить чіпи, що дозволяють контролювати громадян за допомогою вишок 5G.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВВС News Україна".
Все почалося зі звернення єпископа Бельцького і Фалештського Маркела, викладеного в YouTube. Він повідомив мирянам, що восени уряд нібито планує розгорнути масову і безкоштовну вакцинацію від коронавірусу. Єпископ Маркел застеріг, що вакцина становить загрозу життю людей, адже під виглядом препарату, на його переконання, влада буде імплантувати в тіла громадян чіпи, за допомогою яких контролюватиме їхнє життя за допомогою технології 5G, розробленої на Заході.
"Ота нова субстанція, яку нав'язують нам сатанинські глобалісти, є отруйною, як диявольська змія… Це пастка, яка позбавляє нас свободи, святого дарунку", - переконував єпископ своїх вірних.
Наступного дня Синод Молдовської православної церкви опублікував звернення до керівництва країни - президента Ігоря Додона, прем'єра Іона Кіку та спікерки парламенту Зінаїди Гречаної - із проханням не залучати вірних цієї конфесії до примусової вакцинації, яку, за його інформацією, уряд планує розгорнути у листопаді у відповідь на нову хвилю пандемії. Церква закликала керівництво Молдови "поважати права вірних і обрати добровільну вакцинацію".
"Інакше ми скористаємося нашим канонічним і моральним правом не згадувати вас у наших молитвах", - погрожують в церкві.
Прем'єр Іон Кику у відповідь закликав громадян молитися за ясність розуму "бюрократів від церкви".
"Господи, прости мене і вбережи мене від гріха. Дай мені сили і розуму реагувати на таке розумно і спокійно. Маймо співчуття і розуміння. Це може статися із кожним з нас, адже у будь-кого розум може затьмаритися через інстинкти, спокуси і помилки. Помолімося за ясність розуму і здоров'я людей, включно із бюрократами від церкви і її служителями", - написав він у Facebook.
Президента Молдови Ігор Додон також висловився на підтримку вакцинації: "Я відповідальний батько. Якщо ви запитаєте про моє ставлення, то коли з'являються такі ризики і пандемії, вакцинація необхідна".
Молдовська православна церква є найбільшою конфесією цієї країни - понад 90 процентів громадян вважають себе її вірянами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто Молдова завжди буде під контролем москви.
Об этом https://apnews.com/0fbe485717c9a74e6d6c48aee7d208ae пишет агентство Associated Press.
«Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день. Я думаю, что препарат хороший, я слышал много хорошего. Даже если он не помогает - пусть. Он мне не повредит. Его использовали 40 лет против малярии», - сказал Трамп.
Он также признал, что его врач не рекомендовал принимать эти лекарства.
«Он не рекомендовал мне. Но я спросил: "Что вы думаете?", Он ответил: "Если хотите". Я сказал: "Да, хочу"», - рассказал президент США разговор с врачом.
Трам добавил, что перестанет употреблять «Гидроксихлорохин», если будет разработан другое эффективное средство.
Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов препарата «Гидроксихлорохин» при лечении коронавируса COVID-19. А медицинский портал https://www.medrxiv.org/ medRxiv опубликовал предварительные результаты исследования, где говорится, что в американских медицинских центрах пациенты с коронавирусом, принимавшие «Гидроксихлорохин», имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
Про молдаван и раньше ходило много специфических анекдотов.
Как, впрочем, и про чукч, и про американцев-французов-русских, и про украинцев, и про Василия Ивановича, и про Штирлица....
https://www.ekhokavkaza.com/a/29854836.html В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере
Но пока не сейчас. Ранее уже были заявления о том что применение идентификационных кодов это признаки введения управления "дьявола". Или что посещение шенгенской зоны пропагандисты сравнивали с числом "666".
Пока что идет манипуляция общественностью.
У штатах чомусь вважають по інакшому що потрібно всіх вакцинувати, їхня доїльна страхова медицина із дикими рахунками за лікування як завжди хоче викачати гроші з американського бюджету... Це просто міліарди долларів на вакцинацію, величезний бізнес, і ніяк не повязано з вишками, просто попи хочуть як завжди відкат а їм ніхто ще не заніс... Занесуть фармкомпанії і попи зразу почнуть по іншому говорити...