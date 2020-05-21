Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу

Молдовська православна церква, яка підкоряється РПЦ, закликає віруючих відмовитися в майбутньому від вакцинації проти COVID-19. За її версією, вакцину розробляють "сатанинські глобалісти", і вона містить чіпи, що дозволяють контролювати громадян за допомогою вишок 5G.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВВС News Україна".

Все почалося зі звернення єпископа Бельцького і Фалештського Маркела, викладеного в YouTube. Він повідомив мирянам, що восени уряд нібито планує розгорнути масову і безкоштовну вакцинацію від коронавірусу. Єпископ Маркел застеріг, що вакцина становить загрозу життю людей, адже під виглядом препарату, на його переконання, влада буде імплантувати в тіла громадян чіпи, за допомогою яких контролюватиме їхнє життя за допомогою технології 5G, розробленої на Заході.

"Ота нова субстанція, яку нав'язують нам сатанинські глобалісти, є отруйною, як диявольська змія… Це пастка, яка позбавляє нас свободи, святого дарунку", - переконував єпископ своїх вірних.

Наступного дня Синод Молдовської православної церкви опублікував звернення до керівництва країни - президента Ігоря Додона, прем'єра Іона Кіку та спікерки парламенту Зінаїди Гречаної - із проханням не залучати вірних цієї конфесії до примусової вакцинації, яку, за його інформацією, уряд планує розгорнути у листопаді у відповідь на нову хвилю пандемії. Церква закликала керівництво Молдови "поважати права вірних і обрати добровільну вакцинацію".

Читайте також: У Молдові 864 випадки COVID-19, 15 осіб померли, - Додон

"Інакше ми скористаємося нашим канонічним і моральним правом не згадувати вас у наших молитвах", - погрожують в церкві.

Прем'єр Іон Кику у відповідь закликав громадян молитися за ясність розуму "бюрократів від церкви".

"Господи, прости мене і вбережи мене від гріха. Дай мені сили і розуму реагувати на таке розумно і спокійно. Маймо співчуття і розуміння. Це може статися із кожним з нас, адже у будь-кого розум може затьмаритися через інстинкти, спокуси і помилки. Помолімося за ясність розуму і здоров'я людей, включно із бюрократами від церкви і її служителями", - написав він у Facebook.

Президента Молдови Ігор Додон також висловився на підтримку вакцинації: "Я відповідальний батько. Якщо ви запитаєте про моє ставлення, то коли з'являються такі ризики і пандемії, вакцинація необхідна".

Молдовська православна церква є найбільшою конфесією цієї країни - понад 90 процентів громадян вважають себе її вірянами.