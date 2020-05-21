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Новини Коронавірус і карантин
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Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу

Молдовська православна церква оголосила війну

Молдовська православна церква, яка підкоряється РПЦ, закликає віруючих відмовитися в майбутньому від вакцинації проти COVID-19. За її версією, вакцину розробляють "сатанинські глобалісти", і вона містить чіпи, що дозволяють контролювати громадян за допомогою вишок 5G.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВВС News Україна".

Все почалося зі звернення єпископа Бельцького і Фалештського Маркела, викладеного в YouTube. Він повідомив мирянам, що восени уряд нібито планує розгорнути масову і безкоштовну вакцинацію від коронавірусу. Єпископ Маркел застеріг, що вакцина становить загрозу життю людей, адже під виглядом препарату, на його переконання, влада буде імплантувати в тіла громадян чіпи, за допомогою яких контролюватиме їхнє життя за допомогою технології 5G, розробленої на Заході.

"Ота нова субстанція, яку нав'язують нам сатанинські глобалісти, є отруйною, як диявольська змія… Це пастка, яка позбавляє нас свободи, святого дарунку", - переконував єпископ своїх вірних.

Наступного дня Синод Молдовської православної церкви опублікував звернення до керівництва країни - президента Ігоря Додона, прем'єра Іона Кіку та спікерки парламенту Зінаїди Гречаної - із проханням не залучати вірних цієї конфесії до примусової вакцинації, яку, за його інформацією, уряд планує розгорнути у листопаді у відповідь на нову хвилю пандемії. Церква закликала керівництво Молдови "поважати права вірних і обрати добровільну вакцинацію".

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"Інакше ми скористаємося нашим канонічним і моральним правом не згадувати вас у наших молитвах", - погрожують в церкві.

Прем'єр Іон Кику у відповідь закликав громадян молитися за ясність розуму "бюрократів від церкви".

"Господи, прости мене і вбережи мене від гріха. Дай мені сили і розуму реагувати на таке розумно і спокійно. Маймо співчуття і розуміння. Це може статися із кожним з нас, адже у будь-кого розум може затьмаритися через інстинкти, спокуси і помилки. Помолімося за ясність розуму і здоров'я людей, включно із бюрократами від церкви і її служителями", - написав він у Facebook.

Президента Молдови Ігор Додон також висловився на підтримку вакцинації: "Я відповідальний батько. Якщо ви запитаєте про моє ставлення, то коли з'являються такі ризики і пандемії, вакцинація необхідна".

Молдовська православна церква є найбільшою конфесією цієї країни - понад 90 процентів громадян вважають себе її вірянами.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Молдова (2063) церква (698) клерикальне лобі (15) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 5837
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21.05.2020 22:10
+28
рпц кгб имени Гуталина уже давно обьявила войну здравому смыслу.
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21.05.2020 21:58
+24
Чудны дела твои..... Сатанисты обвиняют прививки в сатанизме

Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 4274
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21.05.2020 21:59
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рпц кгб имени Гуталина уже давно обьявила войну здравому смыслу.
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21.05.2020 21:58 Відповісти
...коли від Румунії на заяву про геноцид молдованів чекати?
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21.05.2020 22:08 Відповісти
во как, УПЦ МП это еще цветочки по сравнению с МПЦ МП
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21.05.2020 22:21 Відповісти
Ну Молдоване были всегда весельчаками самодеятельности дурок..ничего удивительного....
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21.05.2020 23:02 Відповісти
УПЦ МП не лучше. Такие же мракобесы
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21.05.2020 23:43 Відповісти
Руцкое православие головного мозга...это не лечится...
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21.05.2020 21:58 Відповісти
Я не сторонник вакцинации от гриппа ибо вирус постоянно мутирует, но попам нужна другая вакцинация...пора их сульфазином вакцинировать как в совке
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21.05.2020 21:59 Відповісти
Чудны дела твои..... Сатанисты обвиняют прививки в сатанизме

Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 4274
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21.05.2020 21:59 Відповісти
Православная церковь Молдовы является крупнейшей конфессией этой страны - более 90 процентов граждан считают себя ее верующими. Источник: https://censor.net.ua/n3197199
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Тобто Молдова завжди буде під контролем москви.
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21.05.2020 21:59 Відповісти
Там не было своего Владимира и своего Пороха ...
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21.05.2020 22:04 Відповісти
Трамп тоже заявлял что СОВИД и без вакцины поборят. Я не буду вакцинироваться продуктами Била Гейтса и ВОЗ.
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21.05.2020 22:01 Відповісти
Для даунів є урінотерапія.
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21.05.2020 22:06 Відповісти
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3628
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21.05.2020 23:54 Відповісти
А шо ж наш лікар вчора в темі про Супрун не засвітився, чи таки полив її багнюкою?
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21.05.2020 22:46 Відповісти
А я завжди казав що Супрун- одна з найбільших помилок Порошенка. Тому що на людях не можна економити.
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21.05.2020 22:49 Відповісти
Аж шмарієць нашого лікаря лайкнув. Мабуть, такий лікар.
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21.05.2020 23:39 Відповісти
Для Вас, пані, лікарі- протипоказані. Бабки-ворожки, урінотерапія, ікони і доктор Комаровскій.
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22.05.2020 06:18 Відповісти
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин» для «профилактики» коронавирусного заболевания COVID-19. Ранее ученые выяснили, что это лекарство неэффективно против коронавируса и может спровоцировать немало побочных эффектов.
Об этом https://apnews.com/0fbe485717c9a74e6d6c48aee7d208ae пишет агентство Associated Press.
«Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день. Я думаю, что препарат хороший, я слышал много хорошего. Даже если он не помогает - пусть. Он мне не повредит. Его использовали 40 лет против малярии», - сказал Трамп.
Он также признал, что его врач не рекомендовал принимать эти лекарства.
«Он не рекомендовал мне. Но я спросил: "Что вы думаете?", Он ответил: "Если хотите". Я сказал: "Да, хочу"», - рассказал президент США разговор с врачом.
Трам добавил, что перестанет употреблять «Гидроксихлорохин», если будет разработан другое эффективное средство.
Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов препарата «Гидроксихлорохин» при лечении коронавируса COVID-19. А медицинский портал https://www.medrxiv.org/ medRxiv опубликовал предварительные результаты исследования, где говорится, что в американских медицинских центрах пациенты с коронавирусом, принимавшие «Гидроксихлорохин», имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
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21.05.2020 22:49 Відповісти
Мы не знаем, сколько этого хинина в той таблетке. Если узнаем, сравним с нашим протоколом.
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21.05.2020 23:41 Відповісти
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 2548
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21.05.2020 22:01 Відповісти
О ая помню как его занесли в дом, "Березка" назывался..он стоял на 4 ножках, и там было всего 2 кАнала...а щелкать ручкой надо было на 90 градусов
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21.05.2020 22:44 Відповісти
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 3964
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21.05.2020 22:02 Відповісти
Гундяев уже успел новые методички голубинной почтой передать
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21.05.2020 22:03 Відповісти
Нема спокою їбо#утим...
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21.05.2020 22:03 Відповісти

Про молдаван и раньше ходило много специфических анекдотов.
Как, впрочем, и про чукч, и про американцев-французов-русских, и про украинцев, и про Василия Ивановича, и про Штирлица....
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21.05.2020 22:05 Відповісти
Зараз зможе непогано заробити той, хто першим почне промислове виробництво шапок із фольги.
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21.05.2020 22:09 Відповісти
Молдавская православная церковь объявила войну "сатанинской" вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 5837
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21.05.2020 22:10 Відповісти
Катринка взята с паблика "Геи шутят"
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21.05.2020 22:47 Відповісти
Ну кому ж як не тобі знати.
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21.05.2020 22:51 Відповісти
Месье ценитель и поклонник этого сайта??? Месье нравится мальчики-анальщики?
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22.05.2020 09:21 Відповісти
Премию Дарвина в зал, как говорила малышева covid19 - это : '' чудо чудесное " , убивает токо **********.
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21.05.2020 22:11 Відповісти
Да, попы ранее кричали что вируса никакого нет, это выдумки. Но как только заболели, первыми же легли в больницы. Почему то не стали лечится молитвами... Так же и с вакцинациями будет. Своим "фанатичным рабам" будут кричать что это происки сатанистов, а сами первыми в очередях за вакциной будут стоять.
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21.05.2020 22:14 Відповісти
Всем парашным попам чип уже давно вживили.
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3388
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21.05.2020 22:16 Відповісти
Только не значек, а https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/ThreeKindsOfDildoes.jpg/1024px-ThreeKindsOfDildoes.jpg вот этот ...а кгб-фсб просто зафиксировало момент чипирования ))) Кстати о птичках...куда смотрит СБУ? Где компромат????
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21.05.2020 22:48 Відповісти
Это неуклюжая попытка слабых христиан , коими являются православные, объяснить предсказанное Откровением печатание числа 666 всему человечеству. Для атеистов это кажется безумием , шизой и им смешно!Но зря... Пастернак в свое время тоже не знал как объяснить человечеству невидимых микробов, чумной палочки и считался безумцем....
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21.05.2020 22:19 Відповісти
А что по этому поводу сказал Пастер?
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21.05.2020 22:22 Відповісти
Хорошо хоть доктор Живаго придумал прививки.
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21.05.2020 22:37 Відповісти
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время
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21.05.2020 22:23 Відповісти
Православие религия восточных дикарей.
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21.05.2020 22:24 Відповісти
Сказал католик и благословил сожжение ведьм за колдовство в Кении
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21.05.2020 22:54 Відповісти
Це була помилка. Їх потрібно було втопити.
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21.05.2020 22:58 Відповісти
А с книгами как быть???
https://www.ekhokavkaza.com/a/29854836.html В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере
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21.05.2020 23:23 Відповісти
Також втопити.
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22.05.2020 19:00 Відповісти
Кнігі.
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22.05.2020 19:01 Відповісти
Ото зразу видно, що ти з-за порєбріка пишеш і не вчив у школі Конотопську відьму...
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22.05.2020 00:31 Відповісти
а чого ж вони при СєРаСєрі мовчали .коли всіх поголівно прищеплювали ?
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21.05.2020 22:25 Відповісти
Бо тоді їх могли прищепити сульфазіном
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21.05.2020 22:55 Відповісти
Незабаром до груп само-взаємо-допомоги, подібних до Анонімних алкоголіків та Анонімних ігроманів долучаться Анонімні зебіли і Анонімні православні.
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21.05.2020 22:32 Відповісти
Згадалося: https://youtu.be/kyiZdkdOEMo Навіжена прихожанка Московського Патріархату
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21.05.2020 22:51 Відповісти
Ой, нє нада мені кидати подібні відео. Якщо хтось каже що він/вона "мп-шник(-ця)", я саме таким/такою його/її й уявляю.
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21.05.2020 23:12 Відповісти
Если бесы говорят что не надо принимать вакцину против короновируса , а я обязательно ее возьму .
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21.05.2020 22:34 Відповісти
во там тупые ) сатанинский мониторинг за ними уже давно осуществляется с помощью евхаристии ).
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21.05.2020 22:38 Відповісти
Это хорошо, пускай не принимают . Чем больше подохнет русского мира , тем людям легче будет жить
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21.05.2020 22:41 Відповісти
Будуть першими в чергу тиснутися щоб "уколотися".
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21.05.2020 22:45 Відповісти
По ее версии, вакцину разрабатывают "сатанинские глобалисты", и она содержит чипы, позволяющие контролировать граждан при помощи вышек 5G.

Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9579 Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1760
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21.05.2020 22:49 Відповісти
СНГ - Сатанінскіє Нео Глобалісти?
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21.05.2020 22:51 Відповісти
Геніальні хлопці були Стругацькі...
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21.05.2020 23:13 Відповісти
В Волынской области уже напричащались в одной москальской церкви с одной ложки. В итоге: два десятка зараженных (это из того что пока обнаружено), а уборщица церкви померла.
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21.05.2020 23:02 Відповісти
Лучше бы помолились за то, чтобы такая вакцина когда-нибудь была изобретена.
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21.05.2020 23:02 Відповісти
Правды ради если кто из вас считает себя верующим то тогда объясните себе механизм написанного в Откровении о том что людям будут фигячить число зверя на лоб и плечо, как это будет?Круглый шарик постепенно крутится от налички к безналу ,всевозможным чипам и тотальному фискалу с заточкой на крупные корпорации и банки, плюс никто нихера не знает насколько наука продвинулась с изучением мозга и нейронной нанохренью всякой, на фоне того шо людей за много где-то в пополам и условия на планете до 50 года конкретно изменится в худшую сторону то очень даже возможно шо кроновирусы, собачьи и свинячьи грипы это как раз проба пера с каждым разом всё громче и уверенней чувачков которые в Давосах себе так всех посчитали.Если смотреть на украинских быдлоолигархов то их вообще морально ничего не стесняет и даже не может стеснять.
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21.05.2020 23:09 Відповісти
Технологически подобное вполне возможно в перспективе. В конце концов физически человек электронная структура в области управления головного и спинного мозга.
Но пока не сейчас. Ранее уже были заявления о том что применение идентификационных кодов это признаки введения управления "дьявола". Или что посещение шенгенской зоны пропагандисты сравнивали с числом "666".
Пока что идет манипуляция общественностью.
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21.05.2020 23:38 Відповісти
Обновился только календарь а не человек, от того шо ты с коня на фольцваген пересел ты жрать , срать и мозги клепать по новому не стал .
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22.05.2020 11:55 Відповісти
Поверьте мне, всем будет лучше, если и попы, и прихожане РПЦ не будут вакцинироваться, не будут лечиться, .... Пусть их будет меньше, и со временем, совсем не будет.....Аминь...
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21.05.2020 23:16 Відповісти
Природний добір
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22.05.2020 07:26 Відповісти
21 век, а мы живём в ужасном мире мракобесия.
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21.05.2020 23:20 Відповісти
Гундяевские мужеложцы в женских платьях😂
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21.05.2020 23:42 Відповісти
плять лукавое рашистское молящееся отродье намолилось так,что и Молдова в опасности и Украина а все потому.что не на страну и народ молятся рашистские попы,а на куйла мацковского,который и есть угроза и вражда народам и странам
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21.05.2020 23:57 Відповісти
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3991
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22.05.2020 00:15 Відповісти
Прихильники сєкти рпц взагаі думати розучилися... Якщо вони думають, що наука навчилася робити чіпи для контролю, які крізь голку шприца пролазять, то чого у нас такі великі телефони? Їх би мали в око вживляти!
Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7742
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22.05.2020 00:34 Відповісти
сектанты коронобесия с умным видом набросились на религию но никто не хочет из них поспорить с вирусологами публично. Слышим за и против но нет публичных споров. Власть= коронобесие и устраивать открытый спор с учеными не за что не будет. Факты упрямая вещь.В Украине за время коронобесия от грипа и пневмонии умерло 1060 особ. И от чахотки больше чем с короновирусом. Но светят и поддерживают только ковид из- за всех проплаченых сил политшаманы.
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22.05.2020 04:59 Відповісти
Не має "святих батюшок" є звичайні попи. Запамятайте це раз і назавжди.
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22.05.2020 06:53 Відповісти
Да, брати Стругацькі дійсно перевершили свій час
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22.05.2020 07:31 Відповісти
Вони шизіки, але непонятно для чого будуть всіх примусово вакцинувати, навіть тих хто перехворів і має антитіла, є ж дослідження корейців німців, що ті хто перехворів вже навіть якщо мають позитивний повторний тест то це через тести які реагують на рнк віруса, хоча його клітини мертві...
У штатах чомусь вважають по інакшому що потрібно всіх вакцинувати, їхня доїльна страхова медицина із дикими рахунками за лікування як завжди хоче викачати гроші з американського бюджету... Це просто міліарди долларів на вакцинацію, величезний бізнес, і ніяк не повязано з вишками, просто попи хочуть як завжди відкат а їм ніхто ще не заніс... Занесуть фармкомпанії і попи зразу почнуть по іншому говорити...
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22.05.2020 07:50 Відповісти
Ну вот и начался сбор свеженьких мухоморов, урожая 2020 г. Настойка на Кагоре очень даже ничего....
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22.05.2020 08:06 Відповісти
 
 