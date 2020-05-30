У Київській області за добу зафіксовано 21 новий випадок COVID-19, - ОДА
У Київській області за добу зафіксовано 21 новий випадок коронавірусної хвороби.
Як повідомляє Цензор. НЕТ, про інформує Київська ОДА.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 30 травня 2020 року на 10.00 офіційно підтверджено 1 556 випадків захворювання на коронавірус (в т.ч. 123 дитини і 287 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 21", - йдеться в повідомленні.
На стаціонарному лікуванні зараз перебувають 220 осіб, на самоізоляції - 1 336 осіб.
Одужали 394 людини, в тому числі 27 дітей. За час пандемії від COVID-19 в області померли 33 людини.
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Центр #395491
показати весь коментар30.05.2020 14:21 Відповісти Мені подобається 0
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