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В Киевской области за сутки зафиксирован 21 новый случай COVID-19, - ОГА

В Киевской области за сутки зафиксирован 21 новый случай COVID-19, - ОГА

В Киевской области за сутки зафиксирован 21 новый случай коронавирусной болезни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 30 мая 2020 г. на 10.00 официально подтверждено 1 556 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 123 ребенка и 287 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 21", - говорится в сообщении.

На стационарном лечении сейчас находятся 220 человек, на самоизоляции - 1 336 человек.

Также читайте: На Киевщине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего 1 517 инфицированных, - ОГА

Выздоровели 394 человека, в том числе 27 детей. За время пандемии от COVID-19 в области умерли 33 человека.

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Яка стела! Можна попутати з пляшкою "немирівської".
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30.05.2020 14:21 Ответить
 
 