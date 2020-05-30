В Киевской области за сутки зафиксирован 21 новый случай COVID-19, - ОГА

В Киевской области за сутки зафиксирован 21 новый случай коронавирусной болезни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 30 мая 2020 г. на 10.00 официально подтверждено 1 556 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 123 ребенка и 287 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 21", - говорится в сообщении.

На стационарном лечении сейчас находятся 220 человек, на самоизоляции - 1 336 человек.

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Выздоровели 394 человека, в том числе 27 детей. За время пандемии от COVID-19 в области умерли 33 человека.