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Новини
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На Київщині загинув 13-річний хлопчик, - Нацполіція

На Київщині загинув 13-річний хлопчик, - Нацполіція

У Кагарлицькому районі Київської області загинув 13-річний хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Батьки разом зі своєю дитиною приїхали зі столиці до дачного будинку у с. Гребні Кагарлицького району. Хлопчик пішов гуляти о 16.30 год. і не повернувся.

Мати та батько спочатку шукали дитину самотужки і тільки о 22-й годині звернулися за допомогою до поліції.

Тіло хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території місцевого недіючого напіврозваленого тваринного комплексу.

Працівники поліції встановлюють свідків та обставини трагічної смерті хлопчика.

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діти (5041) Київська область (4004) Нацполіція (15132) смерть (6740)


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Топ коментарі
+9
странє наступіл кагарлик
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31.05.2020 15:41
+6
Снова кагарлык...
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31.05.2020 15:27
+6
Мне вот интересно , все кто выше оставил коменты , в детстве только дома сидели и играли в шахматы , по стройкам и на речку не ходили стечение обстоятельств , иногда такое происходит , соболезную
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31.05.2020 16:21
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какая ти душка!
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31.05.2020 15:40 Відповісти
Молодец! И даже от заболевания коронавирусом его мог бы уберечь... Но ведь кто-то считал, что надо бороться с карантином и ношением масок, не считаясь с риском для себя, своих близких, да и не только своих...
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31.05.2020 17:12 Відповісти
Вот при воспитании, как у Вас, и тот пацан, что погиб, кому то мог сказать "Дядя, ты дурак? Задрал уже этими разговорами об опасности!"
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31.05.2020 18:41 Відповісти
Смешно.
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31.05.2020 19:35 Відповісти
А ты, дурак хоть знаешь, что в связи с карантином детям до 14 лет можно гулять только в сопровождении взрослых. Если бы мамашка выполняла закон, беды не было бы.
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31.05.2020 19:26 Відповісти
Теперь вот я знаю, что Вы - хам. И Вы знаете об этом. А про остальное Вам знать не обязательно.
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31.05.2020 19:34 Відповісти
Тебя обидело, что перед словом дурак, я не написал дядя?
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31.05.2020 19:49 Відповісти
в селах нет людей в масках, соответственно, и другие рекомендации не выполняются.
И да, это русская рулетка, кто выживет, кто нет.
я лет в десять или одиннадцать, только мне купили велосипед, в селе у бабушки поехал один на велосипеде на свалку, за 6 или 7 км от села, и там, много гонял, пока не провалился, в какое-то хранилище жидких отходов - чёрную вязкую жижу с жутким запахом. Провалился с головой. Было страшно, но потом; в тот момент ни о чём не думал, кроме того, что бабушка будет меня искать, включился инстинкт выживания - выплыл, вылез, даже вытащил велосипед. Приехал в село, часа три или четыре купался в ставке, чтобы отмыться от запаха и отмыть велосипед. Пусть ваши дети будут в безопасности
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31.05.2020 23:54 Відповісти
Снова кагарлык...
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31.05.2020 15:27 Відповісти
странє наступіл кагарлик
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31.05.2020 15:41 Відповісти
под заваламі, чи в завалах? бо, схоже, там стіни впали вже давно
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31.05.2020 15:39 Відповісти
ритуальных порезов случайно на нем небыло как на андрюше ющинском
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31.05.2020 17:55 Відповісти
полюція умалчіваєт - масони і там засіли
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31.05.2020 18:12 Відповісти
полЮции в 13 лет бывают
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31.05.2020 18:14 Відповісти
всьо сложілось в йолочку! - убілі мєснийє полюцаї - самі же і спряталі. Тєпєрь, нашлі - осталось какого-то бомжа заставіть взять убійство на сєбя, а мусорам - раскритійє і повишенійє
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31.05.2020 18:43 Відповісти
бомж тоже нє в обідє - лєт дєсять гарантірованой криші над головой, пайок рєгулярний, баня по чєтвєргам, чістойє бєльйо йєженєдєльно
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31.05.2020 18:44 Відповісти
Ну вот. И у 13-летних в голове пусто. А что говорить о младших- 7-ми, 9-ти лет? А ведь многие уверены, что отпускать таких на прогулки самих, без присмотра- вполне нормуль..
Жаль пацанёнка... Искренние соболезнования родителям....
Люди, следите за своими детьми!
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31.05.2020 15:58 Відповісти
хоспаді! як ми вижили? Мене залишали самого на цілісінький день з самого пуп'янка - ну йа хоч не лазив по таким завалам
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31.05.2020 17:38 Відповісти
Тебе просто повезло. Ангел хранитель у тебя хороший. Или ты талантливый был не по годам. Не все такие.....
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31.05.2020 17:51 Відповісти
здорові рефлекси і вєзєніє. Хотя, читав в 4 роки - як навчився - загадка. Щитати ше раніше, причому сам дійшов до ідеї нескінченності натурального ряду, збагнув порядок та структуру позиційної системи числення, через образу та сльози сформулював золоте правило моралі: не роби іншому те, шо не хочеш шоб робили тобі. Це в 4 річному віці. А ше якось сказав собі: ти відповідальний перед майбутнім собою. В смислі, шоб в майбутньому не мучився від неможливості шось змінити в минулому
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31.05.2020 18:09 Відповісти
Оу, да ты философ, как я посмотрю? Только откуда "щитати" вместо "рахувати"- не понятно. И да. Про "здоровые рефлексы"- это в стиле теории естественного отбора. Только к детям она не применима. Ибо стремиться к познанию нового, окружающего мира в их возрасте- самый здоровый "рефлекс". А вот забота родителей- сделать так, чтобы это естественное стремление в сочетании с полным отсутствием знаний, навыков, жизненного опыта, не стало для них трагедией....
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31.05.2020 19:15 Відповісти
спочатку було "рахувати", але йа тут під суржик стілізірую
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31.05.2020 19:36 Відповісти
Стилист.
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31.05.2020 20:53 Відповісти
а ше було кілька подій, які йа до сих пір не можу пояснити. Щось із розряду свєрхспособностєй
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31.05.2020 18:16 Відповісти
какого хера этого идиота туда понесло!!!!! че за придурки эти дети!!!
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31.05.2020 15:59 Відповісти
Встречнный вопрос, а какого хрена все развалили Кучмы и и же?
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31.05.2020 16:16 Відповісти
это психология подросткого возраста лазить по заброшкам, стоить шалаши и холобуды, то есть искать свое укромное место подальше от глаз взрослых, чтоб заниматься всем что запрещается (но очень хочется), в том числе сексуальными эсперементами!
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31.05.2020 17:32 Відповісти
екскрємєнтамі
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31.05.2020 17:35 Відповісти
ГребЕні, а не Гребні
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31.05.2020 16:00 Відповісти
Мне вот интересно , все кто выше оставил коменты , в детстве только дома сидели и играли в шахматы , по стройкам и на речку не ходили стечение обстоятельств , иногда такое происходит , соболезную
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31.05.2020 16:21 Відповісти
Нет, не все сидели. Кому-то просто повезло. Выжить. Но полагаться на случай/судьбу со стороны родителей- безответственно, как минимум. Особенно в вопросах здоровья и жизни своих детей. И да. А кто-то не выжил. Особенно это касается мальчиков, которые "везде лазят". Это подтверждено статистикой- дети мужского пола гибнут в юном возрасте чаще, чем дети пола женского.
Элементарный пример. Года два назад насмерть разбился одноклассник моего малого. Ему было лет 17.... Громкий случай был. Лазил по мосту в Гидропарке в Киеве. И сорвался..... Часто был предоставлен сам себе. Хотя сказать, что семья не благополучная, нельзя. Нормальные люди. Отчим, маленький братик... И тем не менее...... До сих пор вспоминаем с ужасом.... Реальный, знакомый паренёк, с которым малой учился с 1-го класса.... Кошмар.... (((
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31.05.2020 18:04 Відповісти
https://censor.net/user/464377 Максим , что вы предлагаете , что бы отец лазал вместе с ним по мосту в Гидропарке и страховал в 17-ть лет , вы серьезно Беседу провести да ....ну, а дальше дело случая . Я своего пытаюсь отговорить от покупки мотоцикла .......
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31.05.2020 21:34 Відповісти
 
 