На Київщині загинув 13-річний хлопчик, - Нацполіція

У Кагарлицькому районі Київської області загинув 13-річний хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Батьки разом зі своєю дитиною приїхали зі столиці до дачного будинку у с. Гребні Кагарлицького району. Хлопчик пішов гуляти о 16.30 год. і не повернувся.



Мати та батько спочатку шукали дитину самотужки і тільки о 22-й годині звернулися за допомогою до поліції.



Тіло хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території місцевого недіючого напіврозваленого тваринного комплексу.



Працівники поліції встановлюють свідків та обставини трагічної смерті хлопчика.

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