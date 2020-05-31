На Київщині загинув 13-річний хлопчик, - Нацполіція
У Кагарлицькому районі Київської області загинув 13-річний хлопчик.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Батьки разом зі своєю дитиною приїхали зі столиці до дачного будинку у с. Гребні Кагарлицького району. Хлопчик пішов гуляти о 16.30 год. і не повернувся.
Мати та батько спочатку шукали дитину самотужки і тільки о 22-й годині звернулися за допомогою до поліції.
Тіло хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території місцевого недіючого напіврозваленого тваринного комплексу.
Працівники поліції встановлюють свідків та обставини трагічної смерті хлопчика.
Топ коментарі
+9 oqobo
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+6 Иван Народный
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И да, это русская рулетка, кто выживет, кто нет.
я лет в десять или одиннадцать, только мне купили велосипед, в селе у бабушки поехал один на велосипеде на свалку, за 6 или 7 км от села, и там, много гонял, пока не провалился, в какое-то хранилище жидких отходов - чёрную вязкую жижу с жутким запахом. Провалился с головой. Было страшно, но потом; в тот момент ни о чём не думал, кроме того, что бабушка будет меня искать, включился инстинкт выживания - выплыл, вылез, даже вытащил велосипед. Приехал в село, часа три или четыре купался в ставке, чтобы отмыться от запаха и отмыть велосипед. Пусть ваши дети будут в безопасности
Жаль пацанёнка... Искренние соболезнования родителям....
Люди, следите за своими детьми!
Элементарный пример. Года два назад насмерть разбился одноклассник моего малого. Ему было лет 17.... Громкий случай был. Лазил по мосту в Гидропарке в Киеве. И сорвался..... Часто был предоставлен сам себе. Хотя сказать, что семья не благополучная, нельзя. Нормальные люди. Отчим, маленький братик... И тем не менее...... До сих пор вспоминаем с ужасом.... Реальный, знакомый паренёк, с которым малой учился с 1-го класса.... Кошмар.... (((