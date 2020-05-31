На Киевщине погиб 13-летний мальчик, - Нацполиция
В Кагарлыцком районе Киевской области погиб 13-летний мальчик.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в с. Гребни Кагарлыцкого района. Мальчик ушел гулять в 16.30. и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часов обратились за помощью в полицию", - говорится в сообщении.
Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животноводческого комплекса.
Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.
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И да, это русская рулетка, кто выживет, кто нет.
я лет в десять или одиннадцать, только мне купили велосипед, в селе у бабушки поехал один на велосипеде на свалку, за 6 или 7 км от села, и там, много гонял, пока не провалился, в какое-то хранилище жидких отходов - чёрную вязкую жижу с жутким запахом. Провалился с головой. Было страшно, но потом; в тот момент ни о чём не думал, кроме того, что бабушка будет меня искать, включился инстинкт выживания - выплыл, вылез, даже вытащил велосипед. Приехал в село, часа три или четыре купался в ставке, чтобы отмыться от запаха и отмыть велосипед. Пусть ваши дети будут в безопасности
Жаль пацанёнка... Искренние соболезнования родителям....
Люди, следите за своими детьми!
Элементарный пример. Года два назад насмерть разбился одноклассник моего малого. Ему было лет 17.... Громкий случай был. Лазил по мосту в Гидропарке в Киеве. И сорвался..... Часто был предоставлен сам себе. Хотя сказать, что семья не благополучная, нельзя. Нормальные люди. Отчим, маленький братик... И тем не менее...... До сих пор вспоминаем с ужасом.... Реальный, знакомый паренёк, с которым малой учился с 1-го класса.... Кошмар.... (((