РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10901 посетитель онлайн
Новости
15 520 39

На Киевщине погиб 13-летний мальчик, - Нацполиция

На Киевщине погиб 13-летний мальчик, - Нацполиция

В Кагарлыцком районе Киевской области погиб 13-летний мальчик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в с. Гребни Кагарлыцкого района. Мальчик ушел гулять в 16.30. и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часов обратились за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животноводческого комплекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.

Автор: 

дети (6469) Киевская область (4115) Нацполиция (16427) смерть (9212)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
странє наступіл кагарлик
показать весь комментарий
31.05.2020 15:41
+6
Снова кагарлык...
показать весь комментарий
31.05.2020 15:27
+6
Мне вот интересно , все кто выше оставил коменты , в детстве только дома сидели и играли в шахматы , по стройкам и на речку не ходили стечение обстоятельств , иногда такое происходит , соболезную
показать весь комментарий
31.05.2020 16:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какая ти душка!
показать весь комментарий
31.05.2020 15:40 Ответить
Молодец! И даже от заболевания коронавирусом его мог бы уберечь... Но ведь кто-то считал, что надо бороться с карантином и ношением масок, не считаясь с риском для себя, своих близких, да и не только своих...
показать весь комментарий
31.05.2020 17:12 Ответить
Вот при воспитании, как у Вас, и тот пацан, что погиб, кому то мог сказать "Дядя, ты дурак? Задрал уже этими разговорами об опасности!"
показать весь комментарий
31.05.2020 18:41 Ответить
Смешно.
показать весь комментарий
31.05.2020 19:35 Ответить
А ты, дурак хоть знаешь, что в связи с карантином детям до 14 лет можно гулять только в сопровождении взрослых. Если бы мамашка выполняла закон, беды не было бы.
показать весь комментарий
31.05.2020 19:26 Ответить
Теперь вот я знаю, что Вы - хам. И Вы знаете об этом. А про остальное Вам знать не обязательно.
показать весь комментарий
31.05.2020 19:34 Ответить
Тебя обидело, что перед словом дурак, я не написал дядя?
показать весь комментарий
31.05.2020 19:49 Ответить
в селах нет людей в масках, соответственно, и другие рекомендации не выполняются.
И да, это русская рулетка, кто выживет, кто нет.
я лет в десять или одиннадцать, только мне купили велосипед, в селе у бабушки поехал один на велосипеде на свалку, за 6 или 7 км от села, и там, много гонял, пока не провалился, в какое-то хранилище жидких отходов - чёрную вязкую жижу с жутким запахом. Провалился с головой. Было страшно, но потом; в тот момент ни о чём не думал, кроме того, что бабушка будет меня искать, включился инстинкт выживания - выплыл, вылез, даже вытащил велосипед. Приехал в село, часа три или четыре купался в ставке, чтобы отмыться от запаха и отмыть велосипед. Пусть ваши дети будут в безопасности
показать весь комментарий
31.05.2020 23:54 Ответить
Снова кагарлык...
показать весь комментарий
31.05.2020 15:27 Ответить
странє наступіл кагарлик
показать весь комментарий
31.05.2020 15:41 Ответить
под заваламі, чи в завалах? бо, схоже, там стіни впали вже давно
показать весь комментарий
31.05.2020 15:39 Ответить
ритуальных порезов случайно на нем небыло как на андрюше ющинском
показать весь комментарий
31.05.2020 17:55 Ответить
полюція умалчіваєт - масони і там засіли
показать весь комментарий
31.05.2020 18:12 Ответить
полЮции в 13 лет бывают
показать весь комментарий
31.05.2020 18:14 Ответить
всьо сложілось в йолочку! - убілі мєснийє полюцаї - самі же і спряталі. Тєпєрь, нашлі - осталось какого-то бомжа заставіть взять убійство на сєбя, а мусорам - раскритійє і повишенійє
показать весь комментарий
31.05.2020 18:43 Ответить
бомж тоже нє в обідє - лєт дєсять гарантірованой криші над головой, пайок рєгулярний, баня по чєтвєргам, чістойє бєльйо йєженєдєльно
показать весь комментарий
31.05.2020 18:44 Ответить
Ну вот. И у 13-летних в голове пусто. А что говорить о младших- 7-ми, 9-ти лет? А ведь многие уверены, что отпускать таких на прогулки самих, без присмотра- вполне нормуль..
Жаль пацанёнка... Искренние соболезнования родителям....
Люди, следите за своими детьми!
показать весь комментарий
31.05.2020 15:58 Ответить
хоспаді! як ми вижили? Мене залишали самого на цілісінький день з самого пуп'янка - ну йа хоч не лазив по таким завалам
показать весь комментарий
31.05.2020 17:38 Ответить
Тебе просто повезло. Ангел хранитель у тебя хороший. Или ты талантливый был не по годам. Не все такие.....
показать весь комментарий
31.05.2020 17:51 Ответить
здорові рефлекси і вєзєніє. Хотя, читав в 4 роки - як навчився - загадка. Щитати ше раніше, причому сам дійшов до ідеї нескінченності натурального ряду, збагнув порядок та структуру позиційної системи числення, через образу та сльози сформулював золоте правило моралі: не роби іншому те, шо не хочеш шоб робили тобі. Це в 4 річному віці. А ше якось сказав собі: ти відповідальний перед майбутнім собою. В смислі, шоб в майбутньому не мучився від неможливості шось змінити в минулому
показать весь комментарий
31.05.2020 18:09 Ответить
Оу, да ты философ, как я посмотрю? Только откуда "щитати" вместо "рахувати"- не понятно. И да. Про "здоровые рефлексы"- это в стиле теории естественного отбора. Только к детям она не применима. Ибо стремиться к познанию нового, окружающего мира в их возрасте- самый здоровый "рефлекс". А вот забота родителей- сделать так, чтобы это естественное стремление в сочетании с полным отсутствием знаний, навыков, жизненного опыта, не стало для них трагедией....
показать весь комментарий
31.05.2020 19:15 Ответить
спочатку було "рахувати", але йа тут під суржик стілізірую
показать весь комментарий
31.05.2020 19:36 Ответить
Стилист.
показать весь комментарий
31.05.2020 20:53 Ответить
а ше було кілька подій, які йа до сих пір не можу пояснити. Щось із розряду свєрхспособностєй
показать весь комментарий
31.05.2020 18:16 Ответить
какого хера этого идиота туда понесло!!!!! че за придурки эти дети!!!
показать весь комментарий
31.05.2020 15:59 Ответить
Встречнный вопрос, а какого хрена все развалили Кучмы и и же?
показать весь комментарий
31.05.2020 16:16 Ответить
это психология подросткого возраста лазить по заброшкам, стоить шалаши и холобуды, то есть искать свое укромное место подальше от глаз взрослых, чтоб заниматься всем что запрещается (но очень хочется), в том числе сексуальными эсперементами!
показать весь комментарий
31.05.2020 17:32 Ответить
екскрємєнтамі
показать весь комментарий
31.05.2020 17:35 Ответить
ГребЕні, а не Гребні
показать весь комментарий
31.05.2020 16:00 Ответить
Мне вот интересно , все кто выше оставил коменты , в детстве только дома сидели и играли в шахматы , по стройкам и на речку не ходили стечение обстоятельств , иногда такое происходит , соболезную
показать весь комментарий
31.05.2020 16:21 Ответить
Нет, не все сидели. Кому-то просто повезло. Выжить. Но полагаться на случай/судьбу со стороны родителей- безответственно, как минимум. Особенно в вопросах здоровья и жизни своих детей. И да. А кто-то не выжил. Особенно это касается мальчиков, которые "везде лазят". Это подтверждено статистикой- дети мужского пола гибнут в юном возрасте чаще, чем дети пола женского.
Элементарный пример. Года два назад насмерть разбился одноклассник моего малого. Ему было лет 17.... Громкий случай был. Лазил по мосту в Гидропарке в Киеве. И сорвался..... Часто был предоставлен сам себе. Хотя сказать, что семья не благополучная, нельзя. Нормальные люди. Отчим, маленький братик... И тем не менее...... До сих пор вспоминаем с ужасом.... Реальный, знакомый паренёк, с которым малой учился с 1-го класса.... Кошмар.... (((
показать весь комментарий
31.05.2020 18:04 Ответить
https://censor.net/user/464377 Максим , что вы предлагаете , что бы отец лазал вместе с ним по мосту в Гидропарке и страховал в 17-ть лет , вы серьезно Беседу провести да ....ну, а дальше дело случая . Я своего пытаюсь отговорить от покупки мотоцикла .......
показать весь комментарий
31.05.2020 21:34 Ответить
 
 