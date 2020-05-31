На Киевщине погиб 13-летний мальчик, - Нацполиция

В Кагарлыцком районе Киевской области погиб 13-летний мальчик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в с. Гребни Кагарлыцкого района. Мальчик ушел гулять в 16.30. и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часов обратились за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животноводческого комплекса.

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Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.