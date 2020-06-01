Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук
Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде подано до Верховної Ради на цьому пленарному тижні.
Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо закону про всеукраїнський референдум: сьогодні або цього тижня точно буде внесений до стін Верховної Ради", - заявив Стефанчук у понеділок на засіданні Погоджувальної ради.
Топ коментарі
+16 Лео Кот
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Есть масса вопросов на всеукраинский референдум!
Угадал...?
такого референдума ждут 73% зе-дыбилов...
и ты уверен ждешь...
Никакого присоединения Украины к росии не будет.
О твоём лечении в психушке.
И тех, кто тебе лайки поставил, тоже.
давай, розповідай нам, як космічні кораблі бороздять простори всесвіту
Зараз зелена воша буде парити народові мізки дріб'язковими референдумами.
Винесуть, як і збирались, питання вступу в НАТО, мову.
І заблокують вступ 25% голосів ватоцефалів.
Вони спеціально внесли в свій закон норму про блокуючий пакет.
Насчет майдана - хотите каждые выборы президента так проводить? так тогда проще сразу завести деспотию по восточному, или, на худой конец, беларусскому образцу, чем каждый раз так позориться на весь мир.
Потому что третья революция в стране за 20 лет - это реально позор
Тогда о чем речь?
в общем-то 73% зебилов и 87% ватников - реально "мышебратья", как по "розуму", так и по зомбоящику
В чем причина?
К американскому журналу он имеет такое же отношение, как китайские кроссовки Абибас к немецким Адидас.
В 2013 году, Форбс Украина вместе UMH Group в которую он входит, выкупил приближенный к Януковичу младо-олигарх Курченко.
После этого, 14 ведущих журналистов издания уволились со скандалом из-за политического давления, а должность главного редактора занял Михаил Котов, возглавляющий до этого Газету Ru.
Чувствуете, откуда ветер дует?
В марте 2014 г, американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbes.
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренко.
В августе 2015 г., новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.ua, - из-за проблем с торговой маркой.
Тогда же был опубликован комментарий представителя Forbes, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду.
В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua.
То есть мы имеем дело с обыкновенными самозванцами.
Которые очень вовремя решили реанимировать свою контрабандную марку Форбс Украина, который не публиковал рейтингов с 2014 года.
А сейчас решили подыграть Зеленскому, ведь его рейтинг падает, а Порошенко - растет.
Большинство избирателей, ударенные совком, по прежнему не хотят чтобы не было бедных - они хотят, чтобы не было богатых.
Но тут Форбсу надо брать пример с Юлии Тимошеко. Которая не мелочится и заявляла, что Порошенко на посту президента разбогател сразу в 82 раза, а не в жалких два.
Или, для правдоподобности, пусть возьмут среднее арифметическое от своих данных и Юлиных.
Получится в 42 раза.
"А какая разница"!
Oleg Helgiv
впрочем, ты же зебил из лахти - боишься признать себя лохом:
https://www.forbes.com/billionaires/
наводим на Украину и видим:
Вона почалася у 2017 із заборони на в'їзд в Україну ватника з акторського складу «Сватів» і заборони трансляції цього низькосортного продукту. Серіал довелося закривати і Зеленський тоді записував гнівні відосики
https://prm.ua/zelenskiy-zakrivaye-serial-svati/?fbclid=IwAR3FyUEsiKWmCa7G6LyjDEt_8uaY1L9hJwvNttwe9QA6inJfn4Biybho4jA Посилання.
Зеленському було плювати на весь комплекс заходів з інформаційної безпеки для захисту від російського гібридного наступу. Він своїми програмами, фільмами і серіалами, які також частково фінансувались мінкультом РФ, тримав Україну в культурному полі русского міра і заробляв на цьому кошти, достатні щоб витратити 130 мільйонів грн лише на придбання нерухомості в Україні, Великобританії та Італії. В останній - по сусідству з віллами російських олігархів і посадовців.
Він ще тоді відчув себе потерпілим і захотів помститись. Саме помста і стала рушійною силою, добре підтриманою фінансами і каналами його бізнес-партнера олігарха Коломойського, який теж прагнув помсти за націоналізований Приватбанк. Росіяни теж підтримали Зеленського, бо їм сподобався мотив і вони розуміли руйнівні наслідки для України від правління обізленого коміка.
І тепер, як ми і попереджали, в країні катастрофа в економіці, величезна діра в бюджеті, хаос в управлінських структурах, розвал системи життєзабезпечення.
Проте, серіал «Родствєннічкі», продюсований Зеленським - проданий каналу СТС, яким володіють близькі до Путіна люди.
Що це, як не дріб'язковість і злочинна діяльність? Що це, як не торгівля на крові, в той час, коли російські найманці все частіше атакують українську армію, вбивають наших військових?
На це Зеленському плювати, бо на співчуття загиблим він часу не знайшов.
Зате часу і ресурсів на організацію політичних переслідувань у нього, як бачимо, достатньо.
Тимчасово.
Volodymyr Ariev
стефанчук выдвинет вопрос - и через пару-тройку недель обработки зомбоящиком - 73% с пеной у рта будут орать ЗА присоединение к рашке..
Доказано наукой - 4/5 населения НЕ имеют критического мышления и делают то, за что им дадут сосиску потолще
- Вы не против амнистии"ополчению донбасса((с)зеленский) и возврата их во власть в Украины?
Ответы?
- Да, не против
- Нет, не против
а зебилы думают - им референдум о снижении комуналки проведут или роста зарплат до 4000 баксов
1. Хотите поднятия цены на газ?
2. Хотите поднятия цены на електроенергию?
Результаты голосования: 50/50.
Хорошо. Поднимем цены и на газ и на електроенергию, чтобы удовлетворить запросы и тех и других.
Зато такие вопросы как отдать Ахметову Обленерго или ввести для Украины грабительские *зеленые тарифы* решаются в одно рыло и за закрытими дверьми.
Не считаете, что подобный законопроект - шаг вперед?
А своєї ми не маємо.
- Вы не против амнистии "ополчению донбасса"((с)зеленский) и возврата их во власть в Украины?
Ответы:
- Да, не против
- Нет, не против
а зебилы думают - им референдум о снижении комуналки проведут или роста зарплат до 4000 баксов
И ведь у них есть право голоса.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171030011050263&id=107655554054376 пруфлинк
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75 Володимир Завгородній: Если мы это всё заскриншотим, нотариально заверим и отправим в ООН, возможно, нам разрешат временно отменить всеобщее избирательное право.
И всеобщее право на размножение тоже.
Кста, я ржу...тута чревато писать Х@ло вместо Путен, ткк соя не упускает шанс админу поплакать
Зеленський опублікував Декларацію про доходи за рік преЗЕдентства.
Найцікавіші факти про статки президента:
* 28 602 468 грн - офіційний дохід глави держави та його дружини в 2019 році.
* 5 квартир в столиці, загальною площею понад 1 138 метрів квадратних.
* маєток під Києвом площею 354 метри квадратних.
* 1 квартира в окупованій Ялті на 131 квадратний метр - цікаво, чому її не «віджали» кремлівські окупанти?
* 1 апартаменти у Великій Британії на 91 квадратний метр - попри свій статус, президент не гребує здавати іноземну нерухомість в оренду. Навіть заробив на цьому понад 3 200 000 гривень за рік!
* 1 маєток в Італії площею 413 метрів квадратних.
* Зеленський роками висміював політиків за дорогі речі, але й сам не стримався, щоб не прикупити собі 6 елітних годинників. (Нагадаємо, за останніми спостереженнями, у президента було лише 2 руки).
* Серед нерухомості, є безліч паркомісць в столиці та окупованому Криму, а також нежитлове приміщення майже на 400 м2.
Попри всі свої статки і заробітки, Зеленський не погребував забрати з бюджету майже 209 000 зарплати президента. Його попередник, п'ять років поспіль віддавав президентський дохід на благодійність, але як видно з декларації Шостого - без цих грошей йому ніяк не прожити.
Зеленський «продав» корпоративні права на свої 12 підприємств, родині свого ж помічника і друга Шефіра за... 246 144 грн.
Тобто, кожна з компаній оціюється Зеленським у 750 $.
Якщо це не ухиляння від сплати податків і корупція на Банковій - то що тоді?
30 травня 2020 року - день, коли помер міф про «простого хлопця з народу» та «щоб президент жив як простий вчитель».
Helgi Sharp
Покровители скандального экс-прокурора Константина Кулика хотят вернуть его обратно в Генпрокуратуру.
Всю последнюю неделю генеральному прокурору Ирине Венедиктовой не дают покоя посредники от одиозного прокурора Константина Кулика. После громкого его увольнения из органов прокуратуры из-за непрохождения аттестации, его хотят вернуть в систему ГПУ на позицию главы или заместителя главы Департамента процессуального управления в особо важных криминальных производствах.Несмотря на репутацию, скандальный экс-прокурор продолжает присутствовать в медиапространстве, готовя почву к своему возможному возвращению в ГПУ, выдавать подозрения, которые важны для ряда бизнесменов и политиков, с которыми он сотрудничает. К примеру, 19 мая 2020 года Кулик вместе с народным депутатом Андреем Деркачем спровоцировал новую волну скандала в США, обнародовав так называемые «пленки Деркача».Напомним, что Кулик стал токсичным для всей правоохранительной системы еще в декабре 2015 года, когда против него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения. По данным НАБУ, с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, Кулик получил доходы около 1,7 млн. грн. Но по данным следствия, в этот же период расходы Кулика превысили его доходы на 2,6 млн. грн. и составили около 3,4 млн грн. Кулика обвиняли в незаконном обогащении, а в ноябре 2019 года он был уволен из Генеральной прокуратуры за то, что не явился на переаттестацию прокуроров.
Олександр Трухін - задекларував 21,7 млн. грн.
Артем Кунаєв - 9,9 млн. грн.
Степан Чернявський - 9,6 млн. грн.
Павло Якименко - 9,4 млн. грн.
Олександр Салійчук - 8,6 млн. грн.
Євген Петруняк - 7 млн. грн.
Олексій Ковальов - 6,9 млн. грн.
Федір Веніславський - 6,8 млн. грн.
Богдан Торохтій - 6,4 млн. грн.
Андрій Костін - 4, 8 млн. грн.
Олександр Аліксійчук - 4,3 млн. грн.
Геннадій Касай - 4,1 млн. грн.
Олександр Горобець - 2,9 млн. грн.
Ганна Лічман - 2,6 млн. грн.
Артем Чорноморов - 2,5 млн. грн.
Максим Зуєв - 2 млн. грн.
Едуард Прощук - 1,9 млн. грн.
Дмитро Нальотов - 1,6 млн. грн.
Олена Копанчук - 1,2 млн. грн.
З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського ("Слуга народу"). У декларації депутата вказано $332 тис. коштів, позичених третім особам. Ще $218 тис. готівкових коштів перебуває у власності дружини.
Загалом депутати-мільйонери, які отримують компенсацію на житло, сукупно задекларували грошових активів на 162 млн. грн. У ТОП 5 найбагатших депутатів, які орендують житло, крім О. Трухіна, А. Кунаєва та С. Чернявського зі "Слуги Народу", також Анатолій Урбанський із групи "За майбутнє" (19,7 млн. грн.) та Олег Мейдич із ВО "Батьківщина" (9,8 млн. грн.).
Меньшинство всегда против референдумов.
Дались вам эти референдумы и языковые проблемы . . . Зачем это отвлечение внимания от основных вопросов ?