Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесено в Раду цього тижня, - Стефанчук

Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде подано до Верховної Ради на цьому пленарному тижні.

Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо закону про всеукраїнський референдум: сьогодні або цього тижня точно буде внесений до стін Верховної Ради", - заявив Стефанчук у понеділок на засіданні Погоджувальної ради.

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