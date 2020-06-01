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Держава має дбати про постраждалих від насильницьких злочинів, ми подали в Кабмін відповідний законопроєкт, - заступник міністра юстиції Банчук

Держава має дбати про постраждалих від насильницьких злочинів, ми подали в Кабмін відповідний законопроєкт, - заступник міністра юстиції Банчук

Міністерство юстиції направило в Кабмін законопроєкт, яким пропонується створити Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів.

І якщо уряд його підтримає, а депутати в подальшому проголосують, він дасть можливість державі надавати фінансову підтримку зокрема постраждалим від насильства з боку правоохоронців. Про це Цензор.НЕТ заявив заступник міністра юстиції Олександр Банчук, якого ми попросили прокоментувати ситуацію із законопроєктом, який був раніше схвалений урядом Гончарука, але у зв'язку зі зміною уряду відкликаний.

"Ми не відмовляємося від цієї ідеї і направили законопроєкт у Кабмін, оскільки вважаємо, що держава має дбати про постраждалих від насильницьких злочинів. Але на запуск такого фонду і виплати постраждалим потрібні гроші, а в країні непроста економічна ситуація - це буде враховуватися членами уряду під час розгляду документа", - зазначив Банчук.

На уточнювальне запитання, чи могла б отримати компенсацію жінка, яка постраждала від дій поліцейських у Кагарлику, якби такий фонд працював, заступник міністра відповів ствердно. І нагадав, що збитки потерпілому від насильницького злочину, згідно з чинним законодавством, має відшкодовувати насамперед сам злочинець.

"У цій справі щодо Кагарлика є підозрювані, але невідомо, чи захочуть вони добровільно, до рішення суду відшкодувати потерпілій збитки чи ні. А так би держава могла виділити кошти на лікування, допомогу психолога - на все те, що необхідно невідкладно. Щоб людина не чекала завершення досудового слідства та подальшого судового процесу, - пояснив заступник міністра. - За нашими підрахунками, потерпілими внаслідок насильницьких злочинів щорічно стають 20-25 тисяч людей. Неважливо, хто їх скоїв. Це не ДТП, коли людина може постраждати через власну неуважність. Це злочини, від яких ніхто не захищений. Було б добре показати з боку держави, що вона в таких складних ситуаціях підтримує потерпілих".

Автор: 

законопроєкт (3583) Банчук Олександр (6)


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Вроде как раз государство и совершает насильственные преступления по отношению к гражданам,оно ведь монополист по насилию.
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01.06.2020 13:33 Відповісти
Замість захисту отримаєте ось такий болт.
Государство должно заботиться о пострадавших от насильственных преступлений, мы подали в Кабмин соответствующий законопроект, - замминистра юстиции Банчук - Цензор.НЕТ 2346
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01.06.2020 13:35 Відповісти
В Україні теж процвітає расизм. Білих людей пригнічують зелені гобліни
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01.06.2020 13:35 Відповісти
Держава повинна попередити і протидіяти насильству. А жертви насильства не завжди можуть отримати захист по причині смерті від того ж насильства.
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01.06.2020 13:42 Відповісти
Тобто мєнт буде гвалтувати людину,а ми маємо оплачувати потерпілому компенсацію ?
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01.06.2020 14:09 Відповісти
В мене зустрічна пропозиція : законодавчо закріпити відрахування з зарплати так званих правоохоронців (МВС,СБУ,ДБР,НАБУ....) на матеріальне відшкодування потерпілим від мєнтовського свавілля.Хіба не справедливо ?
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01.06.2020 14:15 Відповісти
Лучше бы предотваращали насиие, например официальным подтверждением права гражданина на самооборону в условиях угрозы жизни и здоровью. даже от мусоров. И без кучи волокиты на "разрешение". Типа разрешили, А по факту так закрутили бюрократию, что не факто что получишб, даже если все документы будут в порядке.
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01.06.2020 15:42 Відповісти
Цій владі ближчі інтереси Злочинців...
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01.06.2020 16:44 Відповісти
 
 