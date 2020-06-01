Держава має дбати про постраждалих від насильницьких злочинів, ми подали в Кабмін відповідний законопроєкт, - заступник міністра юстиції Банчук

Міністерство юстиції направило в Кабмін законопроєкт, яким пропонується створити Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів.

І якщо уряд його підтримає, а депутати в подальшому проголосують, він дасть можливість державі надавати фінансову підтримку зокрема постраждалим від насильства з боку правоохоронців. Про це Цензор.НЕТ заявив заступник міністра юстиції Олександр Банчук, якого ми попросили прокоментувати ситуацію із законопроєктом, який був раніше схвалений урядом Гончарука, але у зв'язку зі зміною уряду відкликаний.

"Ми не відмовляємося від цієї ідеї і направили законопроєкт у Кабмін, оскільки вважаємо, що держава має дбати про постраждалих від насильницьких злочинів. Але на запуск такого фонду і виплати постраждалим потрібні гроші, а в країні непроста економічна ситуація - це буде враховуватися членами уряду під час розгляду документа", - зазначив Банчук.

На уточнювальне запитання, чи могла б отримати компенсацію жінка, яка постраждала від дій поліцейських у Кагарлику, якби такий фонд працював, заступник міністра відповів ствердно. І нагадав, що збитки потерпілому від насильницького злочину, згідно з чинним законодавством, має відшкодовувати насамперед сам злочинець.

"У цій справі щодо Кагарлика є підозрювані, але невідомо, чи захочуть вони добровільно, до рішення суду відшкодувати потерпілій збитки чи ні. А так би держава могла виділити кошти на лікування, допомогу психолога - на все те, що необхідно невідкладно. Щоб людина не чекала завершення досудового слідства та подальшого судового процесу, - пояснив заступник міністра. - За нашими підрахунками, потерпілими внаслідок насильницьких злочинів щорічно стають 20-25 тисяч людей. Неважливо, хто їх скоїв. Це не ДТП, коли людина може постраждати через власну неуважність. Це злочини, від яких ніхто не захищений. Було б добре показати з боку держави, що вона в таких складних ситуаціях підтримує потерпілих".