Аеропорт "Київ" відновлює рейси із 16 червня. СПИСОК напрямків

Із 16 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба аеропорту у своєму Facebook.

Напередодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення: "Ми відкриваємо напрямки за двох умов: перша - якщо країни відкриваються і для нас, друга - епідеміологічна ситуація покращилася".



Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".



Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже із 16 червня: Belavia Мінськ, LOT Варшава, WizzAir Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія) , Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

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Детальніше про рейси можна дізнатися на онлайн табло аеропорту https://iev.aero/departures?date=16-06-2020.