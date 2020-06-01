Очікуємо, що ціни на авіаквитки не виростуть, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що держава підтримає українські авіакомпанії, та очікує, що ціни на авіаквитки не зміняться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр визнає, що через карантин найбільше постраждала авіагалузь і туризм. Він розраховує, що жоден український авіаперевізник не закриється.

"Ми розробляємо певний пакет підтримки, який зараз в уряді обговорюється. Щоб у нас не було збанкрутілих авіаперевізників і була можливість за певний час відновити регулярні рейси, щоб вони вийшли на той рівень заповненості пасажирами і могли нормально працювати", - зазначив Криклій.

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Щодо цін на авіаквитки, то Криклій каже, що "міністерство їх не регулює, але сподівається, що вони не зміняться".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 15 червня Україна відновлює міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.