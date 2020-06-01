УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9815 відвідувачів онлайн
Новини
1 856 12

Очікуємо, що ціни на авіаквитки не виростуть, - Криклій

Очікуємо, що ціни на авіаквитки не виростуть, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що держава підтримає українські авіакомпанії, та очікує, що ціни на авіаквитки не зміняться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр визнає, що через карантин найбільше постраждала авіагалузь і туризм. Він розраховує, що жоден український авіаперевізник не закриється.

"Ми розробляємо певний пакет підтримки, який зараз в уряді обговорюється. Щоб у нас не було збанкрутілих авіаперевізників і була можливість за певний час відновити регулярні рейси, щоб вони вийшли на той рівень заповненості пасажирами і могли нормально працювати", - зазначив Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насамперед авіасполучення буде відновлено з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією, - Криклій

Щодо цін на авіаквитки, то Криклій каже, що "міністерство їх не регулює, але сподівається, що вони не зміняться".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 15 червня Україна відновлює міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.

Автор: 

квитки (448) ціни (3906) авіасполучення (3064) Криклій Владислав (548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Бєня так не вважає.
показати весь коментар
01.06.2020 10:57
+2
Намёк поняли)
показати весь коментар
01.06.2020 10:57
+2
А если повысятся..то значит наши ожидания не оправдались...да??
показати весь коментар
01.06.2020 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бєня так не вважає.
показати весь коментар
01.06.2020 10:57 Відповісти
Намёк поняли)
показати весь коментар
01.06.2020 10:57 Відповісти
г-н Криклий, вы бы начали, наконец, наводить порядок в авиаперевозках, или, не знаете, что МАУ, СкайАп задолжали за невыполненные рейсы многие сотни миллионов гривень? Г-н Криклий, почитайте, что написано в правилах ЕС для авиаперевозчиков, какая ответственность за невыполненные рейсы, вы же, как будто, идете в Европу? Да, это коммерческие структуры, куда государству с его свиным рылом лезть во все дырки не обязательно, но защитить интересы клиентов - граждан того самого государства за чей счет и содержится г-н Криклий, следует. Иначе зачем это государство?
показати весь коментар
01.06.2020 10:59 Відповісти
Государство Украины - теплица для олигархов 😀😀😀
показати весь коментар
01.06.2020 11:05 Відповісти
довідник , стеля ?
показати весь коментар
01.06.2020 11:01 Відповісти
На жд подняли в полтора раза
показати весь коментар
01.06.2020 11:07 Відповісти
Мало подняли. Вместо купейных мест продают только нижние места (фактически, это уже - СВ). Поэтому и цена должна подняться соответственно
показати весь коментар
01.06.2020 11:12 Відповісти
А если повысятся..то значит наши ожидания не оправдались...да??
показати весь коментар
01.06.2020 11:14 Відповісти
Цены на электрички выросли многократно. Никак не нажрутся.
показати весь коментар
01.06.2020 11:32 Відповісти
Люфтганза просит 9 млрд. Нашим даже НДС на внутренние рейсы не обнулят. Три месяца нуль. Очень мало шансов, что выживут. МАУ уволило 900 человек и реально нет просвета
показати весь коментар
01.06.2020 11:49 Відповісти
Беременная может ожидать.
показати весь коментар
01.06.2020 12:25 Відповісти
Пассажиры должны оплатить все убытки.
показати весь коментар
01.06.2020 13:22 Відповісти
 
 