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Ожидаем, что цены на авиабилеты не вырастут, - Криклий

Ожидаем, что цены на авиабилеты не вырастут, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство поддержит украинские авиакомпании и ожидает, что цены на авиабилеты не изменятся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр признает, что из-за карантина больше всего пострадала авиаотрасль и туризм. Он рассчитывает, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.

"Мы разрабатываем определенный пакет поддержки, который сейчас в правительстве обсуждается. Чтобы у нас не было обанкротившихся авиаперевозчиков и была возможность за определенное время возобновить регулярные рейсы, чтобы они вышли на тот уровень заполненности пассажирами и могли нормально работать", - отметил Криклий.

Относительно цен на авиабилеты, то Криклий говорит, что "министерство их не регулирует, но надеется, что они не изменятся".

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиасообщение между Украиной и Австрией может быть восстановлено после 23 июня, - посол Щерба

Автор: 

билеты (317) цены (2290) авиасообщение (793) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+2
Бєня так не вважає.
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01.06.2020 10:57
+2
Намёк поняли)
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01.06.2020 10:57
+2
А если повысятся..то значит наши ожидания не оправдались...да??
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01.06.2020 11:14
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Бєня так не вважає.
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01.06.2020 10:57 Ответить
Намёк поняли)
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01.06.2020 10:57 Ответить
г-н Криклий, вы бы начали, наконец, наводить порядок в авиаперевозках, или, не знаете, что МАУ, СкайАп задолжали за невыполненные рейсы многие сотни миллионов гривень? Г-н Криклий, почитайте, что написано в правилах ЕС для авиаперевозчиков, какая ответственность за невыполненные рейсы, вы же, как будто, идете в Европу? Да, это коммерческие структуры, куда государству с его свиным рылом лезть во все дырки не обязательно, но защитить интересы клиентов - граждан того самого государства за чей счет и содержится г-н Криклий, следует. Иначе зачем это государство?
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01.06.2020 10:59 Ответить
Государство Украины - теплица для олигархов 😀😀😀
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01.06.2020 11:05 Ответить
довідник , стеля ?
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01.06.2020 11:01 Ответить
На жд подняли в полтора раза
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01.06.2020 11:07 Ответить
Мало подняли. Вместо купейных мест продают только нижние места (фактически, это уже - СВ). Поэтому и цена должна подняться соответственно
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01.06.2020 11:12 Ответить
А если повысятся..то значит наши ожидания не оправдались...да??
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01.06.2020 11:14 Ответить
Цены на электрички выросли многократно. Никак не нажрутся.
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01.06.2020 11:32 Ответить
Люфтганза просит 9 млрд. Нашим даже НДС на внутренние рейсы не обнулят. Три месяца нуль. Очень мало шансов, что выживут. МАУ уволило 900 человек и реально нет просвета
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01.06.2020 11:49 Ответить
Беременная может ожидать.
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01.06.2020 12:25 Ответить
Пассажиры должны оплатить все убытки.
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01.06.2020 13:22 Ответить
 
 