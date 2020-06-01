Ожидаем, что цены на авиабилеты не вырастут, - Криклий
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство поддержит украинские авиакомпании и ожидает, что цены на авиабилеты не изменятся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
Министр признает, что из-за карантина больше всего пострадала авиаотрасль и туризм. Он рассчитывает, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.
"Мы разрабатываем определенный пакет поддержки, который сейчас в правительстве обсуждается. Чтобы у нас не было обанкротившихся авиаперевозчиков и была возможность за определенное время возобновить регулярные рейсы, чтобы они вышли на тот уровень заполненности пассажирами и могли нормально работать", - отметил Криклий.
Относительно цен на авиабилеты, то Криклий говорит, что "министерство их не регулирует, но надеется, что они не изменятся".
Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.
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