Ожидаем, что цены на авиабилеты не вырастут, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство поддержит украинские авиакомпании и ожидает, что цены на авиабилеты не изменятся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр признает, что из-за карантина больше всего пострадала авиаотрасль и туризм. Он рассчитывает, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.

"Мы разрабатываем определенный пакет поддержки, который сейчас в правительстве обсуждается. Чтобы у нас не было обанкротившихся авиаперевозчиков и была возможность за определенное время возобновить регулярные рейсы, чтобы они вышли на тот уровень заполненности пассажирами и могли нормально работать", - отметил Криклий.

Относительно цен на авиабилеты, то Криклий говорит, что "министерство их не регулирует, но надеется, что они не изменятся".

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

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