Насамперед авіасполучення буде відновлено з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією, - Криклій

Із 15 червня Україна відновлює міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Можливо внутрішнє (авіасполучення - Ред.) трохи раніше. Зараз теж над цим працюємо", - каже Криклій.

За його словами, Україна планує відновити рейси на найбільш популярних туристичних напрямках. Зокрема, йдеться про Туреччину, Грецію, Кіпр, Грузію.

"Більш точні дані озвучимо протягом тижня", - пообіцяв Криклій.

За його словами, поки точно не буде відновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією, з огляду на епідситуацію, яка там є.

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"Ми відкриття напрямків робимо на двох умовах. Перша, якщо країни відкриваються щодо нас. Друга - епідеміологічна ситуація", - наголосив міністр.

Криклій також повідомив, що нарізі опрацьовується рішення, аби туристи в аеропорту проходили тест на коронавірус.

"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, три-чотири години і вже можна буде виходити в місто", - каже очільник Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 1 червня, почався черговий етап пом'якшення карантину. Відкрили міжобласне сполучення всіма видами транспорту. Крім того, можуть працювати спортзали, фітнес-центри й басейни за умови дотримання карантинних вимог.