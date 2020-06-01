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Насамперед авіасполучення буде відновлено з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією, - Криклій

Насамперед авіасполучення буде відновлено з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією, - Криклій

Із 15 червня Україна відновлює міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Можливо внутрішнє (авіасполучення - Ред.) трохи раніше. Зараз теж над цим працюємо", - каже Криклій.

За його словами, Україна планує відновити рейси на найбільш популярних туристичних напрямках. Зокрема, йдеться про Туреччину, Грецію, Кіпр, Грузію.

"Більш точні дані озвучимо протягом тижня", - пообіцяв Криклій.

За його словами, поки точно не буде відновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією, з огляду на епідситуацію, яка там є.

Також читайте: МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни

"Ми відкриття напрямків робимо на двох умовах. Перша, якщо країни відкриваються щодо нас. Друга - епідеміологічна ситуація", - наголосив міністр.

Криклій також повідомив, що нарізі опрацьовується рішення, аби туристи в аеропорту проходили тест на коронавірус.

"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, три-чотири години і вже можна буде виходити в місто", - каже очільник Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 1 червня, почався черговий етап пом'якшення карантину. Відкрили міжобласне сполучення всіма видами транспорту. Крім того, можуть працювати спортзали, фітнес-центри й басейни за умови дотримання карантинних вимог.

Автор: 

авіасполучення (3064) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+4
А з Оманом? Там же інвестори.
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01.06.2020 10:23
+3
а Грузія вам за це простить призначення Міха Сулугуні?
до речі, як там Міхо? чи всі рихворми запровадив? чи всіх бариг переміг?
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01.06.2020 10:24
+3
В першу чергу їм потрібен Кіпр, бо вже стільки накрали грошей, що нема куди подіти! Мародерів потрібно карати, а не відпускати за кордон на Кіпр!!!
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01.06.2020 10:31
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А как же доступынй и не особо заразный Египыт?
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01.06.2020 10:16 Відповісти
Речь идет о регулярном авиасообщении. Чартеры в это понятие не входят.
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01.06.2020 10:39 Відповісти
А з Оманом? Там же інвестори.
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01.06.2020 10:23 Відповісти
Давние и надёжные партнёры на Кипре,а не в Омане.
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01.06.2020 14:06 Відповісти
а Грузія вам за це простить призначення Міха Сулугуні?
до речі, як там Міхо? чи всі рихворми запровадив? чи всіх бариг переміг?
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01.06.2020 10:24 Відповісти
Гундяй. Вас читают везде.И я тебя на форуме уважаю.И не давай повод (лично мне,Сулгуни, усмниться в твоём здравомыслии.) Украина была одним из первых, для которых Грузия открыла авиаперелёты. А за барыгами должны следить органы. Уверен что в 4-ёх миллионов населения Грузии, барыг меньше чем в 42-ух миллионов.
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01.06.2020 11:17 Відповісти
В першу чергу їм потрібен Кіпр, бо вже стільки накрали грошей, що нема куди подіти! Мародерів потрібно карати, а не відпускати за кордон на Кіпр!!!
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01.06.2020 10:31 Відповісти
Занесли туроператори пару мільйончиків....
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01.06.2020 10:32 Відповісти
А лікувати людей від пандемії туроператори будуть, чи Криклій???
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01.06.2020 10:35 Відповісти
Туры в этом году накрылось медным тазом.
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01.06.2020 10:47 Відповісти
меня лично интересует - Франция и Чехия - когда?
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01.06.2020 10:54 Відповісти
Перепрацювали? На відпочинок вже хтять слуги? Зовсім не здивований
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01.06.2020 11:12 Відповісти
Ну как же без Кипра ! Там же зелёные офшоры, да и без Турции не как , квартал и приближеные загнутся , без поступления бабла.
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01.06.2020 11:23 Відповісти
пора открывать на ростов...причем еще позавчера
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01.06.2020 11:49 Відповісти
Возобновляют международное сообщение, при этом не возобновив нормального внутреннего сообщения.
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01.06.2020 14:11 Відповісти
 
 