Насамперед авіасполучення буде відновлено з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією, - Криклій
Із 15 червня Україна відновлює міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Можливо внутрішнє (авіасполучення - Ред.) трохи раніше. Зараз теж над цим працюємо", - каже Криклій.
За його словами, Україна планує відновити рейси на найбільш популярних туристичних напрямках. Зокрема, йдеться про Туреччину, Грецію, Кіпр, Грузію.
"Більш точні дані озвучимо протягом тижня", - пообіцяв Криклій.
За його словами, поки точно не буде відновлюватися авіасполучення з Італією та Іспанією, з огляду на епідситуацію, яка там є.
"Ми відкриття напрямків робимо на двох умовах. Перша, якщо країни відкриваються щодо нас. Друга - епідеміологічна ситуація", - наголосив міністр.
Криклій також повідомив, що нарізі опрацьовується рішення, аби туристи в аеропорту проходили тест на коронавірус.
"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, три-чотири години і вже можна буде виходити в місто", - каже очільник Мінінфраструктури.
Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 1 червня, почався черговий етап пом'якшення карантину. Відкрили міжобласне сполучення всіма видами транспорту. Крім того, можуть працювати спортзали, фітнес-центри й басейни за умови дотримання карантинних вимог.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до речі, як там Міхо? чи всі рихворми запровадив? чи всіх бариг переміг?