МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни

Міністерство закордонних справ України провело моніторинг планів зарубіжних країн щодо відновлення регулярного авіасполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Украерорух" у Facebook.

Повідомляється, що в деяких країнах під час пандемії коронавірусу запроваджували заборони на міжнародне авіасполучення. Це, зокрема, Білорусь, Велика Британія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (але аеропорт у Празі не працює). Національний Катарський авіаперевізник Qatar Airways залишається однією з небагатьох авіакомпаній світу, яка регулярно здійснює комерційні пасажирські та вантажні перевезення до низки країн Західної Європи, Азії та в Австралію.

Найближчим часом міжнародне авіасполучення планують запустити низка країн. Зокрема, Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія мають обмеження на перельоти до кінця травня. На початку червня відновити міжнародні авіаперевезення планує Туреччина. В Естонії обмеження діятимуть до 7 червня. Болгарія, Індонезія Ісландія, Кіпр, Коста-Рика, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль відкриють свої повітряні ворота не раніше ніж 15 червня.

До кінця червня кордони Куби, Таїланду та Молдови будуть закриті. А з липня можна буде полетіти до Домініканської Республіки та Вірменії.

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Деякі країни закривали міжнародне авіасполучення частково, зокрема з певними обмеженнями щодо в’їзду чи виїзду іноземців. Наприклад, Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США та Хорватія. Авіасполучення з країнами, де складна епідеміологічна ситуація закрила Данія. Обмеження щодо мети поїздки та категорій осіб ввела Іспанія. Послаблення обмежень на здійснення подорожей очікується з 22 червня. Італія визначила вичерпний перелік аеропортів, які мають право обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі та Турині. У Канаді міжнародні авіарейси здійснюються лише в 4 аеропорти країни (Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто). Відновлення міжнародних рейсів із Китаєм залежить від планів конкретної авіакомпанії та поточного стану карантинних заходів у країні призначення. Фінляндія наразі дозволяє здійснювати обмежену кількість авіарейсів. У Словенії відкриті для міжнародного сполучення три аеропорти в м. Любляна, м. Марібор та м. Порторож.

Також у багатьох країнах ще немає офіційної інформації щодо дат відновлення міжнародних перельотів.



Інфографіка: Украерорух/Facebook



