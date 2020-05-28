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МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни

МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни

Міністерство закордонних справ України провело моніторинг планів зарубіжних країн щодо відновлення регулярного авіасполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Украерорух" у Facebook.

Повідомляється, що в деяких країнах під час пандемії коронавірусу  запроваджували заборони на міжнародне авіасполучення. Це, зокрема, Білорусь, Велика Британія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (але аеропорт у Празі не працює). Національний Катарський авіаперевізник Qatar Airways залишається однією з небагатьох авіакомпаній світу, яка регулярно здійснює комерційні пасажирські та вантажні перевезення до низки країн Західної Європи, Азії та в Австралію.

МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни 01

Найближчим часом міжнародне авіасполучення планують запустити низка країн. Зокрема, Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія мають обмеження на перельоти до кінця травня. На початку червня відновити міжнародні авіаперевезення планує Туреччина. В Естонії обмеження діятимуть до 7 червня. Болгарія, Індонезія Ісландія, Кіпр, Коста-Рика, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль відкриють свої повітряні ворота не раніше ніж 15 червня.

МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни 02

До кінця червня кордони Куби, Таїланду та Молдови будуть закриті. А з липня можна буде полетіти до Домініканської Республіки та Вірменії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародне авіасполучення планують відновити з 15 червня, але ті, хто прилетіли, муситимуть піти на самоізоляцію, - Степанов

Деякі країни закривали міжнародне авіасполучення частково, зокрема з певними обмеженнями щодо в’їзду чи виїзду іноземців. Наприклад, Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США та Хорватія. Авіасполучення з країнами, де складна епідеміологічна ситуація закрила Данія. Обмеження щодо мети поїздки та категорій осіб ввела Іспанія. Послаблення обмежень на здійснення подорожей очікується з 22 червня. Італія визначила вичерпний перелік аеропортів, які мають право обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі та Турині. У Канаді міжнародні авіарейси здійснюються лише в 4 аеропорти країни (Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто). Відновлення міжнародних рейсів із Китаєм залежить від планів конкретної авіакомпанії та поточного стану карантинних заходів у країні призначення. Фінляндія наразі дозволяє здійснювати обмежену кількість авіарейсів. У Словенії відкриті для міжнародного сполучення три аеропорти в м. Любляна, м. Марібор та м. Порторож.

МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни 03

Також у багатьох країнах ще немає офіційної інформації щодо дат відновлення міжнародних перельотів.

МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни 03
Інфографіка: Украерорух/Facebook

МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни 05
МЗС оприлюднив інфографіку відновлення міжнародного авіасполучення: дати і країни 06

Автор: 

бойовик (3414) Маріуполь (3220) МЗС (4106) Украерорух (173) авіасполучення (3064)


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кто то может толком сказать про обсервацию по прилету в Украину? Прилетаешь из Германии на неделю и...? Две недели обсервации ?!
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28.05.2020 14:30 Відповісти
Что с Испанией? Когда! Скучаю)))
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28.05.2020 14:30 Відповісти
было бы о чем скучать
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28.05.2020 14:31 Відповісти
главное шо даже Ватикан забил на т.н. Боха, и закрыл попов в лечебницах.

я чет Чехию люблю - Рашку послали, говнопамятники снесли, потроллили до того шо Машка Захерова снизу стала непригодна для официональных высеров.
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28.05.2020 14:34 Відповісти
странно как то.Ковид никуда не делся, давайте летать и прижиматься в маршрутках в час пик.Или что ковид сконает на днях??
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28.05.2020 17:13 Відповісти
МИД у нас за рекламу авіакомпаній гроші отримує?
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28.05.2020 20:10 Відповісти
Билеты уже подорожали, даже у лоукостеров. Видать, авиакомпании хотят погасить свои убытки за счёт самых нетерплячих. Может быть, именно так и надо?
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29.05.2020 01:17 Відповісти
Шото вспомнилось.. "Разделяй и властвуй".
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29.05.2020 08:01 Відповісти
 
 