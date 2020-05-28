МИД обнародовал инфографику возобновления международного авиасообщения: даты и страны

Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по восстановлению регулярного авиасообщения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украэрорух" в Facebook.

Cообщается, что в некоторых странах во время пандемии коронавируса отсутствуют введенные запреты на международное авиасообщение. Это, в частности, Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает). Национальный Катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию.

В ближайшее время международное авиасообщение планируют запустить ряд стран. В частности, Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия имеют ограничения на перелеты до конца мая. В начале июня возобновить международные авиаперевозки планирует Турция. В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня. Болгария, Индонезия, Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль откроют свои воздушные ворота не ранее чем 15 июня.

До конца июня границы Кубы, Таиланда и Молдовы будут закрыты. А с июля можно будет улететь в Доминиканскую Республику и Армению.

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Некоторые страны закрывали международное авиасообщение частично, в частности с определенными ограничениями въезда или выезда иностранцев. Например, Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия. Авиасообщение со странами, где сложная эпидемиологическая ситуация закрыла Дания. Ограничения по цели поездки и категории лиц ввела Испания. Ослабление ограничений на осуществление путешествий ожидается с 22 июня. Италия определила исчерпывающий перечень аэропортов, имеющих право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине. В Канаде международные авиарейсы осуществляются только в 4 аэропорта страны (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто). Восстановление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов. В Словении открыты для международного сообщения три аэропорта в г. Любляна, г. Марибор и г. Порторож.

Также во многих странах еще нет официальной информации относительно дат восстановления международных перелетов.



Инфографика: Украэрорух/Facebook



