Окупанти етапували фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" із Криму в Росію

Фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з окупованого Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону.

Про це повідомив генконсул України Тарас Малишевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Він зазначив, що напередодні відвідав Ельдара Кантемірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова в слідчому ізоляторі.

"Всі хлопці в нормальному настрої, передають теплі привіти їхнім сім'ям і щиру подяку всім, хто їх підтримує, переживає. Всі пройшли непростий шлях етапування до Ростова-на-Дону транзитом через Краснодар і потім поїздом до Новоросійська", - розповів Тарас Малишевський.

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За його словами, епідеміологічна ситуація в ростовському СІЗО - стабільна, підтверджених фактів захворювання на коронавірус немає. Всіх фігурантів алуштинської справи Хізб ут-Тахрір тимчасово розмістили в спецблоці, в одиночних камерах.

"Харчування стерпне. Однозначно зазначають, що умови відрізняються від суворих сімферопольських з їхніми переповненими камерами і складними в субординації співробітниками. На цьому тижні перешлемо на рахунки кожного фігуранта "алуштинської групи" матеріальну допомогу, мій колега - консул був 25-го травня і буде в суді 5-го червня, на наступному засіданні. Намагаємося моніторити процес і допомагати хлопцям, наскільки можемо", - додав генконсул.

Як повідомлялося, 10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах окупанти затримали, а потім заарештували вісім осіб: Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова та Ельдара Кантемірова.