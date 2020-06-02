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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты этапировали фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" из Крыма в Россию

Оккупанты этапировали фигурантов алуштинского

Фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из оккупированного Крыма в СИЗО-1 российского Ростова-на-Дону.

Об этом сообщил генконсул Украины Тарас Малышевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Он отметил, что накануне посетил Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура Халилова в следственном изоляторе.

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"Все ребята пребывают в нормальном расположении духа, передают теплые приветы их семьям и искреннюю благодарность всем, кто их поддерживает, переживает. Все прошли непростой путь этапирования до Ростова-на-Дону транзитом через Краснодар и затем поездом в Новороссийск", – рассказал Тарас Малышевский.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в ростовском СИЗО – стабильная, подтвержденных фактов заболевания коронавирусом нет. Всех фигурантов алуштинского дела Хизб ут-Тахрир временно разместили в спецблоке, в одиночных камерах.

"Питание сносное. Однозначно отмечают, что условия отличаются от суровых симферопольских с их переполненными камерами и сложными в субординации сотрудниками. На этой неделе перешлем на счета каждого фигуранта "алуштинской группы" материальную помощь, мой колега – консул был 25-го мая и будет в суде 5-го июня, на следующем заседании. Стараемся мониторить процесс и помогать ребятам, насколько можем", – добавил генконсул.

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Как сообщалось, 10 июня 2019 г. после обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах оккупанты задержали, а затем арестовали восемь человек: Ризу Омерова, Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова, Ленура Халилова и Эльдара Кантемирова.

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Крым (26365) крымские татары (2717) Хизб ут-Тахрир (107)


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кацапские сволочи, продолжают дело своих дедов вертухаев.
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02.06.2020 08:59 Ответить
Таким чином з"являється "споконвечное русскоязичное " население !!)))
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02.06.2020 09:15 Ответить
 
 