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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму происходит искусственное демографическое изменение этнического состава населения, - Чубаров

В оккупированном Крыму происходит искусственное демографическое изменение этнического состава населения, - Чубаров

Обычным людям в Крыму воды хватает, а стране-оккупанту на свои цели, которые она реализует в Крыму, в частности на строительство жилья для военных, - уже нет.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нехватка воды оккупантами будет каким-то образом решаться. Собственно, в Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности. Но для многих сфер, которые развернули сейчас оккупанты, в том числе строительство жилья для военных, и для тех, кого переселяют из России... им нужна вода", - отметил Чубаров.

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Он указал, что с полуострова продолжается вытеснение крымских татар и этнических украинцев: "Сейчас происходят искусственные демографические изменения этнического состава населения Крыма".

В связи с этим, отметил глава Меджлиса, "в Крыму нужна вода, и нет никаких других направлений решения этой проблемы, кроме как поставлять днепровскую воду с материковой части украинской территории".

Чубаров подчеркнул, что вследствие резкого падения цен на нефть и санкционного давления, коронакризиса, военных авантюр в Сирии и Ливии, Путин оказался в трудной ситуации.

"Значит, Путину нужно будет показать себя, как и в 2014 году, что он не просто не изменился, а он еще больше окреп... Путин, как и Сталин, как бы он ни пренебрегал международным правом, всегда пытается найти поводы, чтобы скрыть такое грубое пренебрежение", - считает глава Меджлиса.

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Он отметил, что в этой ситуации Путин снова будет акцентировать, как "хунта" в Киеве не поставляет воду в Крым, и жителям полуострова надо будет помочь. "И это все нас доводит до понимания того, что не исключены действия, которые будут направлены на то, чтобы взять под свой контроль ту территорию, откуда поставляется вода. То есть вглубь Херсонской области, Новой Каховки", - резюмировал Чубаров.

"Абсолютное большинство крымских татар понимают, что любые проблемы, которые бы они ни переживали, имеют один источник происхождения – это оккупация. И люди понимают, что для деоккупации им надо просто вытерпеть все, что с ним происходит", - сказал Чубаров.

В то же время глава Меджлиса добавил, что сейчас в Крыму нет такой критической ситуации, чтобы люди утром проснулись и им было бы негде взять воды - попить или помыться.

"Не хватает воды для промышленных нужд (оккупантов. – Ред.), для военных гарнизонов, не хватает воды для того, чтобы привлекать туда своих людей", - подчеркнул Чубаров.

Автор: 

демография (296) Крым (26365) путин владимир (31214) россия (95372) Чубаров Рефат (941) водоснабжение (722) крымские татары (2717) вода (918)


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Топ комментарии
+13
Когда полуостров вернется в Украину, все эти понаехи будут так или иначе выдавлены оттуда (прямо депортированы или созданы такие условия, чтобы сами уехали). А это будет.
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02.06.2020 08:49
+6
Я за те, щоб їх винищити як тарганів.
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02.06.2020 09:03
+3
Окупант сам несет ответственность за жизнь на окупированных территориях. И не нужно ему помогать содержать окупированую землю потому что ето называется финансирование окупации и терроризм, тоесть измена Родины. А для украинских граждан вода всегдя есть. Просто украинцу нужно прийти с окупированной территории на подконтрольную Украине территорию и показать украинский паспорт и ему нальют даже бесплатно воды столько сколько он унесет.
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02.06.2020 08:48
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Окупант сам несет ответственность за жизнь на окупированных территориях. И не нужно ему помогать содержать окупированую землю потому что ето называется финансирование окупации и терроризм, тоесть измена Родины. А для украинских граждан вода всегдя есть. Просто украинцу нужно прийти с окупированной территории на подконтрольную Украине территорию и показать украинский паспорт и ему нальют даже бесплатно воды столько сколько он унесет.
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02.06.2020 08:48 Ответить
В окупованому Криму відбувається штучна демографічна зміна етнічного складу населення, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2414
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02.06.2020 08:56 Ответить
И будет как в анекдоте. Дайте воды попить, а то так хочется жрать, что даже негде переночевать.
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02.06.2020 09:09 Ответить
Два відра кожному на день, а на завтра хай знов приїздять. Решту дніпровської води хай беруть з Чорного моря, ніхто не проти.
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02.06.2020 09:42 Ответить
Когда полуостров вернется в Украину, все эти понаехи будут так или иначе выдавлены оттуда (прямо депортированы или созданы такие условия, чтобы сами уехали). А это будет.
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02.06.2020 08:49 Ответить
Я за те, щоб їх винищити як тарганів.
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02.06.2020 09:03 Ответить
Все кто понаехал в окупированный крым находятся там незаконно и украли украинскую землю и отжали квартиры с предприятиями тоже незаконно. Тоесть Украине главное следовать международному праву и не признавать окупированные территории нивкоем случае. И каждый украинец который по каким либо причинам под давлением окупантов *продал* свою недвижимость или собственность в годы окупации имеет право вернуть свою собственность после деокупации и изгнание кацапской Орды обратно в мокшанские болата.
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02.06.2020 08:55 Ответить
И Украина обязана об етом известить всех крысчан и понаехавших которые отжимают украинскую недвижимость у украинцев и делают документы что якобы они ее покупают, что все ето незаконно и согласно международному трибуналу будет возвращено законным владельцам с компенсацией за моральный и материальный ущерб за счет.
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02.06.2020 09:09 Ответить
Вихід є. Треба вбити всіх російських окупантів
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02.06.2020 10:04 Ответить
ну так раша копіює досвід ізраїлю, а саме силове зміщення коріного населення та переселення на окуповані території жителів країни окупанта, таким чином було змінено демографію у сх.єрусалимі( арабська більшість стала меншістю) , в зоні С зах.берега, і узбережжя метвого моря. все лише для єдиної мети- зробити деокупацію фізично неможливою.раша копією все, навіть введення поняття контрольовані території, конфіскація земель(в криму) для військових потреб, та визнання недійсними документів на власність видані українською владу(як їзраль то зробив в єрусалимі, коли в ен тисяч місцевих жителів були відібрани будинки та майно). тож окупант поводиться як типовий окупант! і що ще характерно- жоден окупант не вважає за потребу утримувати захоплені території, бачте женевська конвенція на них не розповсюджена, а рішення судів оон та єс дискримінаційні щодо них
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02.06.2020 10:10 Ответить
Собирался в поход на Крым, в чем же загвоздка, очконул?
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02.06.2020 10:41 Ответить
Когда выкачают всю пресную воду из под земли, вот тогда будет веселье.
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02.06.2020 11:03 Ответить
В Донбассе местное население выморили искусственныим голодом, а потом завезли
еврейских поселенцев из России - Сталин хорошо знал. что делал. Потом они будут говорить: "Тут похороненны мои родители, я тут вырос, это моя земля".
В Крыму тот же процесс - крымских татар вывозили целыми составами, а их дома заселялись новыми пересленцами из России. После 2014 года процесс замены населения пошёл в удвоенной активностью.
И в Украине идёт тот же процесс: этнических украинцев выдавливают за границу высокими
налогами и низкими зарплатами, а их место займут нужные люди.
Страны Балтии выдержали советскую оккупацию и определились со статусом бывших оккупантов - негражданин. То же самое будет и в Крыму.
Успешнее всех ослабляют агрессию России арабы-экспортёры нефти и газа.
Туда не может внедриться израильская агентура и вывернуть политику наизнанку,
как в России и Украине.
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02.06.2020 12:28 Ответить
 
 