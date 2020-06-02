В оккупированном Крыму происходит искусственное демографическое изменение этнического состава населения, - Чубаров

Обычным людям в Крыму воды хватает, а стране-оккупанту на свои цели, которые она реализует в Крыму, в частности на строительство жилья для военных, - уже нет.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нехватка воды оккупантами будет каким-то образом решаться. Собственно, в Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности. Но для многих сфер, которые развернули сейчас оккупанты, в том числе строительство жилья для военных, и для тех, кого переселяют из России... им нужна вода", - отметил Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель РФ - превратить захваченный Крым в военную базу и расширить экспансию за пределы Черного моря, - представитель Президента в АРК Кориневич

Он указал, что с полуострова продолжается вытеснение крымских татар и этнических украинцев: "Сейчас происходят искусственные демографические изменения этнического состава населения Крыма".

В связи с этим, отметил глава Меджлиса, "в Крыму нужна вода, и нет никаких других направлений решения этой проблемы, кроме как поставлять днепровскую воду с материковой части украинской территории".

Чубаров подчеркнул, что вследствие резкого падения цен на нефть и санкционного давления, коронакризиса, военных авантюр в Сирии и Ливии, Путин оказался в трудной ситуации.

"Значит, Путину нужно будет показать себя, как и в 2014 году, что он не просто не изменился, а он еще больше окреп... Путин, как и Сталин, как бы он ни пренебрегал международным правом, всегда пытается найти поводы, чтобы скрыть такое грубое пренебрежение", - считает глава Меджлиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чубаров об интервью Поклонской Гордону: "И у журналистов должна быть грань отвращения"

Он отметил, что в этой ситуации Путин снова будет акцентировать, как "хунта" в Киеве не поставляет воду в Крым, и жителям полуострова надо будет помочь. "И это все нас доводит до понимания того, что не исключены действия, которые будут направлены на то, чтобы взять под свой контроль ту территорию, откуда поставляется вода. То есть вглубь Херсонской области, Новой Каховки", - резюмировал Чубаров.

"Абсолютное большинство крымских татар понимают, что любые проблемы, которые бы они ни переживали, имеют один источник происхождения – это оккупация. И люди понимают, что для деоккупации им надо просто вытерпеть все, что с ним происходит", - сказал Чубаров.

В то же время глава Меджлиса добавил, что сейчас в Крыму нет такой критической ситуации, чтобы люди утром проснулись и им было бы негде взять воды - попить или помыться.

"Не хватает воды для промышленных нужд (оккупантов. – Ред.), для военных гарнизонов, не хватает воды для того, чтобы привлекать туда своих людей", - подчеркнул Чубаров.