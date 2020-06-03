Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дозвіл зміни по батькові
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2450, що дозволяє українцям змінити по батькові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 247 нардепів.
Згідно із законопроєктом, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.
Також особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я або по батькові за згодою батьків.
У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою опікуна.
Зазначається, що в разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.
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Так ЗЕбанутое монобольшинство хоть что-то придумывает, создавая видимость работы.
что такое "недоросль" младой дворянский сынок не получивший на современный язык Аттестат об образовании... сегодня таких "недорослей" как нарицательное значение и факт, и несмотря даже на формальное наличие Аттестатов и Дипломов даже -показало народу Украины- что по сути вся Зелено дебильная власть--это сплошные "недоросли"..проблема данного Закона опоздала лет так на 40.. это когда идиотские советские родители называли Тракторинами Марксистками и прочим бредом таки да актуально или трудно выговариваемое слово имени как следсвтие и отчества и фамилии Гимнюкович (у меня был такой факт клиент по работе) трудновато с таким именем жить..таки да но если девчонку назвали Ольга а ей приспичило быть Унитазовой по какому то идиотскому аниме японскому мультику то уж простите а что значит отчество если это мое дитя ребенок... то оно что станет не моим по отчеству.. тогда сразу ему в ноль все финансовые допомоги и наследование пусть тебе тот эфемерные отец помогает... бредовня еще та надо в законе прописать ОСНОВАНИЯ И СЛУЧАИ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ А ТОГ ЧТО если отцом ребенка фактически иное лицо что имя данное ребенку грубое не созвучное или в ином языке звучит как оскорбление... а фамилия ну не знаю по сути законодатель создает виртуальные личности по сути человек больной психически имеет скрытые отклонения карту у врача и вот меняет он фамилию отчество и имя и все он теперь Иванов Иван Иванович и к нему никакие болячки не имеют отношений и такой пойдет служить в войска а там оружие или женится и начнет плодить после себя генетически писхических уродов...
А все богоизбранные каким образом до сегодняшнего дня меняли?
Зачем вообще это по батькове ?
Это только в дебильной России есть по баткове
Или попроси родителей.
Быть может эдак шестьдесят,
Национальность люди не скрывали.
В любом конструкторском бюро,
В кинотеатре и в метро,
На пятый пункт тебе нигде не намекали.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом,
Одной компании большой,
С еврейской чистою душой
Исак Рувимыч Шнеерзон,
Семен Натаныч Файгельсон,
Иосиф Соломонович Маневич,
Илья Нафтулович Бронштейн,
Захар Абрамыч Финкельштейн,
И Борух Мендл Арье Лейб-Гуревич.
Но жизнь на месте не стоит,
И сразу чувствует аид,
Когда иные времена настали.
Чтоб легче должность получить,
Чтоб в институты поступить,
Менять фамилии евреи дружно стали.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом
Одной компании большой,
С полуеврейскою душой
Исак Рувимыч Иванов,
Семен Натанович Петров,
Иосиф Соломонивич Петренко,
Илья Нафтулыч Кузнецов,
Захар Абрамыч Молодцов,
И Борух Мендл Арье Лейб-Кузьменко.
Но не такие дураки,
Кругом сидят кадровики,
Они насквозь нас видят по анкете.
Чтоб жизнь была не так сложна,
Менять мы стали имена,
Чтоб с русским отчеством ходили наши дети.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом
Одной компании большой
С почти что русскою душой
Иван Рувимыч Иванов,
Степан Натанович Петров,
Василий Соломонович Петренко,
Федот Навтулыч Кузнецов,
Кузьма Абрамыч Молодцов,
И Федор Петр Арье Лейб-Кузьменко.
Когда-то деды и отцы,
Сапожники и кузнецы,
В местечках жили в горе и тревоге,
Но имя, веру и очаг
Не продавали за пятак,
Так пусть же их пример сегодня служит многим
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом,
Одной компании большой,
С еврейской чистою душой
Исак Рувимыч Шнеерзон,
Семен Натаныч Файгельсон,
Иосиф Соломонович Маневич,
Илья Нафтулович Бронштейн,
Захар Абрамыч Финкельштейн,
И Борух Мендл Арье Лейб-Гуревич.
Віктор Хведоровіч до цього не додумався
Враховуючи дебільні фантазії деяких нинішніх батьків при виборі імені дитини.
А если серьёзно, Отчество - пережиток. Для полной идентификации человека достаточно всего нескольких символов. Например сына Маска назвали X Æ A-12. Коротко и индивидуально. А можно ещё и так:
@sashkof2
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Олексій Гончаренко коментує законопроєкт щодо зміни імені по батькові ... кварталовічі, велюровічі...та ін.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1268111734134448128