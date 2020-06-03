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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дозвіл зміни по батькові

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дозвіл зміни по батькові

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2450, що дозволяє українцям змінити по батькові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 247 нардепів.

Згідно із законопроєктом, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.

Також особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я або по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою опікуна.

Зазначається, що в разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.

Також читайте: Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності пішоходів за порушення ПДР

Автор: 

ВР (14943) законопроєкт (3583)


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Топ коментарі
+22
Переписав статки на дитину, які не декларуються і змінив прізвище і по-батькові - для повної конспірації. Молодці!
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03.06.2020 12:06
+18
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 7250
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03.06.2020 12:19
+15
Ну а что остается делать этим ЗЕпридуркам? Они навешали ЗЕбыдлу, что теперь у всех ЗЕбанутых будет конец. Эпохи. Бедности. Зеля правит уже год, по всем направлениям полная жопа. И конец действительно на подходе. Конец Украине от такой власти.
Так ЗЕбанутое монобольшинство хоть что-то придумывает, создавая видимость работы.
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03.06.2020 12:14
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Ну дуже актуальна зміна до законодавства, а то потерпають деякі громадяни...
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03.06.2020 12:04 Відповісти
Ну а что остается делать этим ЗЕпридуркам? Они навешали ЗЕбыдлу, что теперь у всех ЗЕбанутых будет конец. Эпохи. Бедности. Зеля правит уже год, по всем направлениям полная жопа. И конец действительно на подходе. Конец Украине от такой власти.
Так ЗЕбанутое монобольшинство хоть что-то придумывает, создавая видимость работы.
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03.06.2020 12:14 Відповісти
представляете творение пьесу "НЕДОРОСЛЬ" Фонвизина.. во во почитайте на досуге....
что такое "недоросль" младой дворянский сынок не получивший на современный язык Аттестат об образовании... сегодня таких "недорослей" как нарицательное значение и факт, и несмотря даже на формальное наличие Аттестатов и Дипломов даже -показало народу Украины- что по сути вся Зелено дебильная власть--это сплошные "недоросли"..проблема данного Закона опоздала лет так на 40.. это когда идиотские советские родители называли Тракторинами Марксистками и прочим бредом таки да актуально или трудно выговариваемое слово имени как следсвтие и отчества и фамилии Гимнюкович (у меня был такой факт клиент по работе) трудновато с таким именем жить..таки да но если девчонку назвали Ольга а ей приспичило быть Унитазовой по какому то идиотскому аниме японскому мультику то уж простите а что значит отчество если это мое дитя ребенок... то оно что станет не моим по отчеству.. тогда сразу ему в ноль все финансовые допомоги и наследование пусть тебе тот эфемерные отец помогает... бредовня еще та надо в законе прописать ОСНОВАНИЯ И СЛУЧАИ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ А ТОГ ЧТО если отцом ребенка фактически иное лицо что имя данное ребенку грубое не созвучное или в ином языке звучит как оскорбление... а фамилия ну не знаю по сути законодатель создает виртуальные личности по сути человек больной психически имеет скрытые отклонения карту у врача и вот меняет он фамилию отчество и имя и все он теперь Иванов Иван Иванович и к нему никакие болячки не имеют отношений и такой пойдет служить в войска а там оружие или женится и начнет плодить после себя генетически писхических уродов...
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03.06.2020 12:33 Відповісти
Я не понял.
А все богоизбранные каким образом до сегодняшнего дня меняли?
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03.06.2020 12:06 Відповісти
Переписав статки на дитину, які не декларуються і змінив прізвище і по-батькові - для повної конспірації. Молодці!
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03.06.2020 12:06 Відповісти
Интересно. А отца поменять можна, а маму?
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03.06.2020 12:08 Відповісти
Уявляю - дитина зранку поміняла себе по-батькові, а увечері - мама в синяках.
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03.06.2020 12:10 Відповісти
Тей ще жартівник, ця дитина.
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03.06.2020 12:34 Відповісти
То актуальна проблема лише для отримання громадянства Ізраїлю...
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03.06.2020 12:30 Відповісти
Во время наступило, менять можно все.
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03.06.2020 12:09 Відповісти
Так давайте поменяем этих митрофанушек, недорослей долбанутых. Посидели год в депутатах и показали свою полную несостоятельность. Недоросль он и в Африке недоросль!
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03.06.2020 17:07 Відповісти
Цікава новина... Когось муляє ім'я свого батька ?
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03.06.2020 12:10 Відповісти
Ева Петровна,Милана Ивановна,Бритни Олеговна,Адольф Васильевич)))
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03.06.2020 12:17 Відповісти
Є у мене знайомий Адольфович...
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03.06.2020 12:40 Відповісти
доречі дуже популярне ім'я у 50-60 роки минулого сторіччя, в рсфсрє між іншим.
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03.06.2020 13:53 Відповісти
Сколько раз можно менять, почему не написали?
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03.06.2020 12:17 Відповісти
После каждой взятки.
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03.06.2020 12:22 Відповісти
Вот это дебилизм !

Зачем вообще это по батькове ?

Это только в дебильной России есть по баткове
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03.06.2020 12:18 Відповісти
Там по отчеству...
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03.06.2020 12:35 Відповісти
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 7250
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03.06.2020 12:19 Відповісти
Пидлога Макартни, поменяй свое позорное имя.
Или попроси родителей.
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03.06.2020 12:21 Відповісти
Скоро и у нас появится свой Владимир Владимирыч вместо Владимир Саныч....
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03.06.2020 12:23 Відповісти
Когда-то много лет назад,
Быть может эдак шестьдесят,
Национальность люди не скрывали.
В любом конструкторском бюро,
В кинотеатре и в метро,
На пятый пункт тебе нигде не намекали.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом,
Одной компании большой,
С еврейской чистою душой
Исак Рувимыч Шнеерзон,
Семен Натаныч Файгельсон,
Иосиф Соломонович Маневич,
Илья Нафтулович Бронштейн,
Захар Абрамыч Финкельштейн,
И Борух Мендл Арье Лейб-Гуревич.
Но жизнь на месте не стоит,
И сразу чувствует аид,
Когда иные времена настали.
Чтоб легче должность получить,
Чтоб в институты поступить,

Менять фамилии евреи дружно стали.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом
Одной компании большой,
С полуеврейскою душой
Исак Рувимыч Иванов,
Семен Натанович Петров,
Иосиф Соломонивич Петренко,
Илья Нафтулыч Кузнецов,
Захар Абрамыч Молодцов,
И Борух Мендл Арье Лейб-Кузьменко.
Но не такие дураки,
Кругом сидят кадровики,
Они насквозь нас видят по анкете.
Чтоб жизнь была не так сложна,
Менять мы стали имена,
Чтоб с русским отчеством ходили наши дети.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом
Одной компании большой
С почти что русскою душой
Иван Рувимыч Иванов,
Степан Натанович Петров,
Василий Соломонович Петренко,
Федот Навтулыч Кузнецов,
Кузьма Абрамыч Молодцов,
И Федор Петр Арье Лейб-Кузьменко.
Когда-то деды и отцы,
Сапожники и кузнецы,
В местечках жили в горе и тревоге,
Но имя, веру и очаг
Не продавали за пятак,
Так пусть же их пример сегодня служит многим
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом,
Одной компании большой,
С еврейской чистою душой
Исак Рувимыч Шнеерзон,
Семен Натаныч Файгельсон,
Иосиф Соломонович Маневич,
Илья Нафтулович Бронштейн,
Захар Абрамыч Финкельштейн,
И Борух Мендл Арье Лейб-Гуревич.
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Лучше бы законом отменили отчество как таковое.
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03.06.2020 12:27 Відповісти
А давайте одного Олександровича перейменуємо у Коломойсковича?
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03.06.2020 12:27 Відповісти
Нічого сказати. Найнагальніша проблема в Україні. Війна, економіка- зачекають
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03.06.2020 12:27 Відповісти
Прийшла тобі повістка на твоє прізвище, а ти такий - бац і вже не Зеленський, а Зєлєнскі і вже не Володя, а Моніка. І так 4 рази, але вже офіційно і без статті.)))
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03.06.2020 12:33 Відповісти
Та да, потім ні в армію, ні до суду.
Віктор Хведоровіч до цього не додумався
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03.06.2020 12:37 Відповісти
Для пліснявої влади було актуальним прийняти нещодавно закон про можливість записувати нерухомість на позашлюбних дітей...
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03.06.2020 12:38 Відповісти
а подробней на что его можно поменять!
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03.06.2020 12:36 Відповісти
Одна известная нация фамилии уже давно поменяла, теперь шифроваться будут еще лучше. Только анекдот про паспорт и морду до сих пор актуален.
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03.06.2020 12:37 Відповісти
До речі цілком слушна ідея.
Враховуючи дебільні фантазії деяких нинішніх батьків при виборі імені дитини.
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03.06.2020 12:43 Відповісти
Так это ещё при ссср-е было разрешено. Не знал, что уже отменили, чтобы теперь ещё раз разрешить.
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03.06.2020 13:00 Відповісти
какой важный закон приняли просто капец........ важнее сейчас ничего нет...
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03.06.2020 13:10 Відповісти
В українців ніколи не було «по батькові». Можете сварити мене але це звучить дещо дивно «Олегівна», «Єугєнієвічь»...
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03.06.2020 13:27 Відповісти
Почему женщины молчат? Это ведь, тоже - гендерное неравенство. Отчество должно быть и по-матери. Типа: Богдан Остапович - Оксанович Петренко. Длинно, зато - демократично.
А если серьёзно, Отчество - пережиток. Для полной идентификации человека достаточно всего нескольких символов. Например сына Маска назвали X Æ A-12. Коротко и индивидуально. А можно ещё и так:
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 2072
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03.06.2020 13:39 Відповісти
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko
@sashkof2
·
Олексій Гончаренко коментує законопроєкт щодо зміни імені по батькові ... кварталовічі, велюровічі...та ін.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1268111734134448128
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03.06.2020 14:34 Відповісти
Украина! Твое неоспоримое и несметное богатство - ДУРАКИ !
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03.06.2020 17:12 Відповісти
Норм закон, я вот хочу себе полностью фио изменить, а не то, что мне навязали. Никогда имя своё не любил, хочется славянское, а нас из за православия навязали греческие, видите ли только с ними можно крестить детей..
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04.06.2020 10:08 Відповісти
 
 