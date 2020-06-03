Рада приняла в первом чтении законопроект о разрешении смены отчества

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2450, позволяющий украинцам сменить отчество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.

Согласно законопроекту, физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Также лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.

В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

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