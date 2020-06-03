Рада приняла в первом чтении законопроект о разрешении смены отчества
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2450, позволяющий украинцам сменить отчество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.
Согласно законопроекту, физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.
Также лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.
В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.
Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.
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Так ЗЕбанутое монобольшинство хоть что-то придумывает, создавая видимость работы.
что такое "недоросль" младой дворянский сынок не получивший на современный язык Аттестат об образовании... сегодня таких "недорослей" как нарицательное значение и факт, и несмотря даже на формальное наличие Аттестатов и Дипломов даже -показало народу Украины- что по сути вся Зелено дебильная власть--это сплошные "недоросли"..проблема данного Закона опоздала лет так на 40.. это когда идиотские советские родители называли Тракторинами Марксистками и прочим бредом таки да актуально или трудно выговариваемое слово имени как следсвтие и отчества и фамилии Гимнюкович (у меня был такой факт клиент по работе) трудновато с таким именем жить..таки да но если девчонку назвали Ольга а ей приспичило быть Унитазовой по какому то идиотскому аниме японскому мультику то уж простите а что значит отчество если это мое дитя ребенок... то оно что станет не моим по отчеству.. тогда сразу ему в ноль все финансовые допомоги и наследование пусть тебе тот эфемерные отец помогает... бредовня еще та надо в законе прописать ОСНОВАНИЯ И СЛУЧАИ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ А ТОГ ЧТО если отцом ребенка фактически иное лицо что имя данное ребенку грубое не созвучное или в ином языке звучит как оскорбление... а фамилия ну не знаю по сути законодатель создает виртуальные личности по сути человек больной психически имеет скрытые отклонения карту у врача и вот меняет он фамилию отчество и имя и все он теперь Иванов Иван Иванович и к нему никакие болячки не имеют отношений и такой пойдет служить в войска а там оружие или женится и начнет плодить после себя генетически писхических уродов...
А все богоизбранные каким образом до сегодняшнего дня меняли?
Зачем вообще это по батькове ?
Это только в дебильной России есть по баткове
Или попроси родителей.
Быть может эдак шестьдесят,
Национальность люди не скрывали.
В любом конструкторском бюро,
В кинотеатре и в метро,
На пятый пункт тебе нигде не намекали.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом,
Одной компании большой,
С еврейской чистою душой
Исак Рувимыч Шнеерзон,
Семен Натаныч Файгельсон,
Иосиф Соломонович Маневич,
Илья Нафтулович Бронштейн,
Захар Абрамыч Финкельштейн,
И Борух Мендл Арье Лейб-Гуревич.
Но жизнь на месте не стоит,
И сразу чувствует аид,
Когда иные времена настали.
Чтоб легче должность получить,
Чтоб в институты поступить,
Менять фамилии евреи дружно стали.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом
Одной компании большой,
С полуеврейскою душой
Исак Рувимыч Иванов,
Семен Натанович Петров,
Иосиф Соломонивич Петренко,
Илья Нафтулыч Кузнецов,
Захар Абрамыч Молодцов,
И Борух Мендл Арье Лейб-Кузьменко.
Но не такие дураки,
Кругом сидят кадровики,
Они насквозь нас видят по анкете.
Чтоб жизнь была не так сложна,
Менять мы стали имена,
Чтоб с русским отчеством ходили наши дети.
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом
Одной компании большой
С почти что русскою душой
Иван Рувимыч Иванов,
Степан Натанович Петров,
Василий Соломонович Петренко,
Федот Навтулыч Кузнецов,
Кузьма Абрамыч Молодцов,
И Федор Петр Арье Лейб-Кузьменко.
Когда-то деды и отцы,
Сапожники и кузнецы,
В местечках жили в горе и тревоге,
Но имя, веру и очаг
Не продавали за пятак,
Так пусть же их пример сегодня служит многим
И по субботам вечерком
Садились рядом за столом,
Одной компании большой,
С еврейской чистою душой
Исак Рувимыч Шнеерзон,
Семен Натаныч Файгельсон,
Иосиф Соломонович Маневич,
Илья Нафтулович Бронштейн,
Захар Абрамыч Финкельштейн,
И Борух Мендл Арье Лейб-Гуревич.
Віктор Хведоровіч до цього не додумався
Враховуючи дебільні фантазії деяких нинішніх батьків при виборі імені дитини.
А если серьёзно, Отчество - пережиток. Для полной идентификации человека достаточно всего нескольких символов. Например сына Маска назвали X Æ A-12. Коротко и индивидуально. А можно ещё и так:
@sashkof2
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Олексій Гончаренко коментує законопроєкт щодо зміни імені по батькові ... кварталовічі, велюровічі...та ін.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1268111734134448128