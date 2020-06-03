"Слуга народа" Лерос обвинил Ермака, Тищенко и Комарницкого в коррупции: "Под вами земля будет гореть, я посажу каждого из вас". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства ТОП-коррупции в городе Киеве. Главой этой ОПГ является Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все "потоки" через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы", - отметил Лерос.

Нардеп обратился к коллегам с просьбой "перестать поддерживать эти коррупционные связи.

"Я хочу обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет "гореть", я посажу каждого из вас", - подчеркнул Лерос.

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