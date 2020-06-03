РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11381 посетитель онлайн
Новости Видео
24 108 105

"Слуга народа" Лерос обвинил Ермака, Тищенко и Комарницкого в коррупции: "Под вами земля будет гореть, я посажу каждого из вас". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства ТОП-коррупции в городе Киеве. Главой этой ОПГ является Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все "потоки" через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы", - отметил Лерос.

Нардеп обратился к коллегам с просьбой "перестать поддерживать эти коррупционные связи.

"Я хочу обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет "гореть", я посажу каждого из вас", - подчеркнул Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака"

Автор: 

ВР (29245) Ермак Андрей (1262) Комарницкий Денис (42) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (336)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
Во всей фракции слуг на 250 особей только один человек, Лерос?
Остальные молча жуют, наблюдая за беспределом их однопартийцев во власти.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:36
+34
Глядя на Лероса, у меня возникает неодолимое ощущение дежа-вю... Мустафа Найем и Лещенко начинали точно так же. Ни одного коррупционера им посадить не удалось. Однако теплые места у власти и денежных потоков заняли оба - и прочно. Я ничуть не отрицаю обоснованность обвинений Лероса в адрес Ермака и прочей сволочи, однако не верю в то, что он добивается именно справедливости. Результатов нет. От слова - ВООБЩЕ.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:37
+30
Да ты их потом найди в Ростове или Хайфе...
показать весь комментарий
03.06.2020 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зеля должен лететь в Ростов, а в место него поставим Лероса!
показать весь комментарий
03.06.2020 21:09 Ответить
Зебанда должна сесть в полном составе, угробить меньше чем за год страну - за это нужно отвечать!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:29 Ответить
І після того як уся зєкоМанда повернется на своі робочі місця (клоуни, тамади, фотографи) цей хлопчик піде кудись радником чи членом наглядового комітету з півмільйонною зп.
показать весь комментарий
04.06.2020 05:22 Ответить
ипала жаба гадюку
показать весь комментарий
04.06.2020 09:07 Ответить
1. На барина и лентяя Ющенко уже все насмотрелись. Еще намного хуже патологически стремящаяся к единоличной власти баба с косой ("газовая принцесса", правая рука Паши Лазаренко, состояние которой в 1997, по оценкам, - более 1 млрд. $), которая вместо того, чтобы вместе войти в историю, подставить плечо Ющенко и работать на страну, - воткнула ему нож в спину.
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
И обладательница более 1 млрд$ главная в стране с 1997 года специалистка по воровству денег на газе у народа все также продолжает патологически стремится к единоличной власти.
--
4. Что будут вспоминать о Зеленском?

После беспрецедентной поддержки на выборах Президента и ВР - аплодисментозависимость актера, желание нравится большинству, жить в комфортном психологическом состоянии, привела к упущенному окну возможностей и помешала ему принимать трудные, но полезные для страны решения?
Кадры решают все.
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
Cвита короля строит для Президента потемкинские деревни с бутафорским окружением и погружает в теплую ванну иллюзий.

А страной рулят олигархи, сросшиеся с властью. В том числе покупают депутатов и топ-чиновников государства за нужные себе решения.
Вместе с феодальными местными князьками и криминалитетом - которые покупают депутатов и топ-чиновников местного уровня за нужные себе решения на местном уровне.
В Закарпатье, Харькове, Одессе, Херсоне, Запорожье...
Всем уже давно стало ясно, что реформа Авакова МВД была бутафорской.
Самые благие и прогрессивные предвыборные обещания команды Зеленского интенсивно перемалываются украинским «глубинным государством», сгенерированные интересами олигархов и феодалов, которые ангажируют материальными «благодарностями» высокопоставленных чиновников.

После тех видео Андрей Ермак должен быстро-быстро уйти в отставку как минимум. И по хорошему - его брат Денис должен сесть в тюрьму.
В стране есть СБУ ?
Прокуратура с нынешней начальницей Венедиктовой? Холодницкий, Сытник ?

А Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
Украине нужны достаточно простые понятные вещи.

Только очередная власть приходит, чтобы набивать свои карманы за счет всего народа.

P.S.Какие инвестиции вы ждете? У нас коррупция, нет нормальных судов, и защиты частной собственности/инвестиций, еще и война.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 