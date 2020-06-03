"Слуга народа" Лерос обвинил Ермака, Тищенко и Комарницкого в коррупции: "Под вами земля будет гореть, я посажу каждого из вас". ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.
Об этом он заявил с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства ТОП-коррупции в городе Киеве. Главой этой ОПГ является Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все "потоки" через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы", - отметил Лерос.
Нардеп обратился к коллегам с просьбой "перестать поддерживать эти коррупционные связи.
"Я хочу обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет "гореть", я посажу каждого из вас", - подчеркнул Лерос.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
И обладательница более 1 млрд$ главная в стране с 1997 года специалистка по воровству денег на газе у народа все также продолжает патологически стремится к единоличной власти.
--
4. Что будут вспоминать о Зеленском?
После беспрецедентной поддержки на выборах Президента и ВР - аплодисментозависимость актера, желание нравится большинству, жить в комфортном психологическом состоянии, привела к упущенному окну возможностей и помешала ему принимать трудные, но полезные для страны решения?
Кадры решают все.
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
Cвита короля строит для Президента потемкинские деревни с бутафорским окружением и погружает в теплую ванну иллюзий.
А страной рулят олигархи, сросшиеся с властью. В том числе покупают депутатов и топ-чиновников государства за нужные себе решения.
Вместе с феодальными местными князьками и криминалитетом - которые покупают депутатов и топ-чиновников местного уровня за нужные себе решения на местном уровне.
В Закарпатье, Харькове, Одессе, Херсоне, Запорожье...
Всем уже давно стало ясно, что реформа Авакова МВД была бутафорской.
Самые благие и прогрессивные предвыборные обещания команды Зеленского интенсивно перемалываются украинским «глубинным государством», сгенерированные интересами олигархов и феодалов, которые ангажируют материальными «благодарностями» высокопоставленных чиновников.
После тех видео Андрей Ермак должен быстро-быстро уйти в отставку как минимум. И по хорошему - его брат Денис должен сесть в тюрьму.
В стране есть СБУ ?
Прокуратура с нынешней начальницей Венедиктовой? Холодницкий, Сытник ?
А Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
Украине нужны достаточно простые понятные вещи.
Только очередная власть приходит, чтобы набивать свои карманы за счет всего народа.
P.S.Какие инвестиции вы ждете? У нас коррупция, нет нормальных судов, и защиты частной собственности/инвестиций, еще и война.