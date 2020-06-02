ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака"
Высший антикоррупционный суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного чиновника Офиса Президента Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"2 июня следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам. В заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса Президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти", - говорится в сообщении.
В суде заявили, что таким решением не дают оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывают начать их досудебное расследование.
"Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", - добавили в ВАКС.
Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
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верховный уклонист игнорирует вторжение рф из Крыма, карма Трампа,,палево Ермака и атака на культуру
Но на то зелебобики и нужны, чтобы кормить их "россой"
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Борісович vs Єрмак.
Як плівки Мельниченка..
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https://othervision.com.ua/batko-yermakiv-zhive-u-moskvi-ta-pidtrimuye-kontakti-z-kerivnictvom-gru-rf/ Батько Єрмаків живе у Москві та підтримує контакти з керівництвом ГРУ РФ