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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака"

ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно

Высший антикоррупционный суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного чиновника Офиса Президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"2 июня следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам. В заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса Президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти", - говорится в сообщении.

В суде заявили, что таким решением не дают оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывают начать их досудебное расследование.

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"Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", - добавили в ВАКС.

ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно пленок Ермака 01

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Также смотрите: "Слуга народа" Лерос просит ОГП расследовать попытку "шантажа" Зеленского: "Теперь это очень серьезно". ДОКУМЕНТ

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Автор: 

НАБУ (4218) Антикоррупционный суд (1203) Ермак Андрей (1256) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+19
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 681
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02.06.2020 23:01
+16
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 4229

...
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02.06.2020 23:14
+14
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 1888
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02.06.2020 23:02
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ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 681
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02.06.2020 23:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FN6GocrOYaY

верховный уклонист игнорирует вторжение рф из Крыма, карма Трампа,,палево Ермака и атака на культуру
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02.06.2020 23:04 Ответить
Доходы в бюджет упали на 40%.. Вот и обещанные 40%, только в МИНУС...
Но на то зелебобики и нужны, чтобы кормить их "россой"
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02.06.2020 23:08 Ответить
Продаёт должности Ермак с согласия Зеленского, а Зеледебилам сказки рассказывает и отмазывает брательника
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03.06.2020 05:23 Ответить
Раньше были "дети лейтенанта Шмидта", а теперь "братья Ермака"....
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02.06.2020 23:01 Ответить
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 4229

...
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02.06.2020 23:14 Ответить
Погиб брат Ермака на восточном фронте, рассказывает Андрей Ермак о брательник Денисе
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03.06.2020 05:25 Ответить
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 1888
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02.06.2020 23:02 Ответить
Рожа ідійота.
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02.06.2020 23:42 Ответить
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 3937
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02.06.2020 23:04 Ответить
И зарыдал заплакал майор Мельниченко что не взял патент на плёночное дело. А так бы авторские снял детям на молочишко---а жынке на пальтишко!
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02.06.2020 23:04 Ответить
Вєчєр пєрєстайот бить томним...
Борісович vs Єрмак.
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02.06.2020 23:11 Ответить
Як завжди закінчиться..
Як плівки Мельниченка..
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02.06.2020 23:11 Ответить
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 6628

...
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02.06.2020 23:13 Ответить
очередная клоунада для народа
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02.06.2020 23:20 Ответить
Брати Єрмакарамазови рулять.
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02.06.2020 23:20 Ответить
І чому ніхто не додумався закричати що записи незаконні, скомпільовані, фейкові і взагалі покликані нашкодити відносинам у сім'ї Єрмаків?
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02.06.2020 23:21 Ответить
Хватит того,что потерпевший это кричит
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03.06.2020 00:19 Ответить
Можно сейчас к любому МЭРу идти Ермаком, как когда то ходили" ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА"и получить талоны на суп и карманные деньги .
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02.06.2020 23:26 Ответить
"УКРАИНА БЕЗ МВФ БУДЕТ РАСЦВЕТАТЬ, А НЕ ЗАГНИВАТЬ": ПАЛИЦА ПРИЗВАЛ ПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ И РАСПРЕДЕЛЯТЬ ИХ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ.
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02.06.2020 23:35 Ответить
Как раньше никто не догадался.
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02.06.2020 23:43 Ответить
"И повелел государь Алексей Михайлович деньги медные делати денно и нощно, со всем прилежанием...".
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03.06.2020 05:21 Ответить
Шоу щоб заспокоїти лохторат.
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02.06.2020 23:45 Ответить
ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування щодо "плівок Єрмака" - Цензор.НЕТ 9999
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02.06.2020 23:54 Ответить
Ермак с удовольствием периодически включает клинического идиота . Типичный еврейский подход, считать всех вокруг кончеными недоумками и делать рожу исполненную благородного негодования, когда его спрашивают, как он будет вести дела,которые ему поручили
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03.06.2020 00:00 Ответить
ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування щодо "плівок Єрмака" - Цензор.НЕТ 2258

https://othervision.com.ua/batko-yermakiv-zhive-u-moskvi-ta-pidtrimuye-kontakti-z-kerivnictvom-gru-rf/ Батько Єрмаків живе у Москві та підтримує контакти з керівництвом ГРУ РФ
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03.06.2020 01:53 Ответить
Накінець-то розродилися. Тепер НАБУ буде "телитися".
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03.06.2020 06:27 Ответить
 
 