ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування щодо "плівок Єрмака"

Вищий антикорупційний суд зобов'язав внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину родичем високопосадовця Офісу президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"2 червня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання і зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину, про який говорилося в заяві. Суд також зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування за цими фактами. У заяві містилися дані та обставини щодо оприлюднених раніше відеозаписів, на яких один із родичів чиновника Офісу президента України здійснював "відбір" кандидатів на різні посади в органи державної влади", - сказано в повідомленні.

У суді заявили, що таким рішенням не дають оцінку викладеним у скарзі фактам, а лише зобов'язують почати їх досудове розслідування.

"Правова кваліфікація визначається органом досудового розслідування", - додали у ВАКС.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.