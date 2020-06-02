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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування щодо "плівок Єрмака"

ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування щодо

Вищий антикорупційний суд зобов'язав внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину родичем високопосадовця Офісу президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"2 червня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання і зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину, про який говорилося в заяві. Суд також зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування за цими фактами. У заяві містилися дані та обставини щодо оприлюднених раніше відеозаписів, на яких один із родичів чиновника Офісу президента України здійснював "відбір" кандидатів на різні посади в органи державної влади", - сказано в повідомленні.

У суді заявили, що таким рішенням не дають оцінку викладеним у скарзі фактам, а лише зобов'язують почати їх досудове розслідування.

"Правова кваліфікація визначається органом досудового розслідування", - додали у ВАКС.

Читайте також: "Слуга народу" Лерос просить ОГП розслідувати спробу "шантажу" Зеленського: "Тепер це дуже серйозно". ДОКУМЕНТ

ВАКС зобовязав НАБУ почати досудове розслідування щодо плівок Єрмака 01

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Автор: 

НАБУ (5061) Антикорупційний суд ВАКС (1940) Єрмак Андрій (1368) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (94)


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Топ коментарі
+19
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 681
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02.06.2020 23:01
+16
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 4229

...
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02.06.2020 23:14
+14
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 1888
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02.06.2020 23:02
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ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 681
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02.06.2020 23:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FN6GocrOYaY

верховный уклонист игнорирует вторжение рф из Крыма, карма Трампа,,палево Ермака и атака на культуру
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02.06.2020 23:04 Відповісти
Доходы в бюджет упали на 40%.. Вот и обещанные 40%, только в МИНУС...
Но на то зелебобики и нужны, чтобы кормить их "россой"
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02.06.2020 23:08 Відповісти
Продаёт должности Ермак с согласия Зеленского, а Зеледебилам сказки рассказывает и отмазывает брательника
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03.06.2020 05:23 Відповісти
Раньше были "дети лейтенанта Шмидта", а теперь "братья Ермака"....
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02.06.2020 23:01 Відповісти
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 4229

...
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02.06.2020 23:14 Відповісти
Погиб брат Ермака на восточном фронте, рассказывает Андрей Ермак о брательник Денисе
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03.06.2020 05:25 Відповісти
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 1888
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02.06.2020 23:02 Відповісти
Рожа ідійота.
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02.06.2020 23:42 Відповісти
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 3937
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02.06.2020 23:04 Відповісти
И зарыдал заплакал майор Мельниченко что не взял патент на плёночное дело. А так бы авторские снял детям на молочишко---а жынке на пальтишко!
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02.06.2020 23:04 Відповісти
Вєчєр пєрєстайот бить томним...
Борісович vs Єрмак.
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02.06.2020 23:11 Відповісти
Як завжди закінчиться..
Як плівки Мельниченка..
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02.06.2020 23:11 Відповісти
ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно "пленок Ермака" - Цензор.НЕТ 6628

...
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02.06.2020 23:13 Відповісти
очередная клоунада для народа
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02.06.2020 23:20 Відповісти
Брати Єрмакарамазови рулять.
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02.06.2020 23:20 Відповісти
І чому ніхто не додумався закричати що записи незаконні, скомпільовані, фейкові і взагалі покликані нашкодити відносинам у сім'ї Єрмаків?
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02.06.2020 23:21 Відповісти
Хватит того,что потерпевший это кричит
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03.06.2020 00:19 Відповісти
Можно сейчас к любому МЭРу идти Ермаком, как когда то ходили" ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА"и получить талоны на суп и карманные деньги .
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02.06.2020 23:26 Відповісти
"УКРАИНА БЕЗ МВФ БУДЕТ РАСЦВЕТАТЬ, А НЕ ЗАГНИВАТЬ": ПАЛИЦА ПРИЗВАЛ ПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ И РАСПРЕДЕЛЯТЬ ИХ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ.
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02.06.2020 23:35 Відповісти
Как раньше никто не догадался.
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02.06.2020 23:43 Відповісти
"И повелел государь Алексей Михайлович деньги медные делати денно и нощно, со всем прилежанием...".
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03.06.2020 05:21 Відповісти
Шоу щоб заспокоїти лохторат.
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02.06.2020 23:45 Відповісти
ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування щодо "плівок Єрмака" - Цензор.НЕТ 9999
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02.06.2020 23:54 Відповісти
Ермак с удовольствием периодически включает клинического идиота . Типичный еврейский подход, считать всех вокруг кончеными недоумками и делать рожу исполненную благородного негодования, когда его спрашивают, как он будет вести дела,которые ему поручили
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03.06.2020 00:00 Відповісти
ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування щодо "плівок Єрмака" - Цензор.НЕТ 2258

https://othervision.com.ua/batko-yermakiv-zhive-u-moskvi-ta-pidtrimuye-kontakti-z-kerivnictvom-gru-rf/ Батько Єрмаків живе у Москві та підтримує контакти з керівництвом ГРУ РФ
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03.06.2020 01:53 Відповісти
Накінець-то розродилися. Тепер НАБУ буде "телитися".
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03.06.2020 06:27 Відповісти
 
 