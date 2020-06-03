"Слуга народу" Лерос звинуватив Єрмака, Тищенка і Комарницького в корупції: "Під вами земля горітиме, я посаджу кожного з вас". ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко та ексдепутат Київради Денис Комарницький причетні до корупції.
Про це він заявив із трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 9:00 у мене був брифінг у НАБУ, де я надав безпрецедентні докази топкорупції в місті Києві. Головою цього ОЗУ є Андрій Єрмак, його кум і наш колега по фракції та Денис Комарницький, "смотрящий" за Києвом, який спрямовує всі "потоки" через Андрія Єрмака і зосереджують ці кошти на місцеві вибори", - зазначив Лерос.
Нардеп звернувся до колег із проханням "припинити підтримувати ці корупційні зв'язки".
"Я хочу звернутися до цього ОЗУ і сказати, що під вами земля "горітиме", я посаджу кожного з вас", - наголосив Лерос.
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2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
И обладательница более 1 млрд$ главная в стране с 1997 года специалистка по воровству денег на газе у народа все также продолжает патологически стремится к единоличной власти.
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4. Что будут вспоминать о Зеленском?
После беспрецедентной поддержки на выборах Президента и ВР - аплодисментозависимость актера, желание нравится большинству, жить в комфортном психологическом состоянии, привела к упущенному окну возможностей и помешала ему принимать трудные, но полезные для страны решения?
Кадры решают все.
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
Cвита короля строит для Президента потемкинские деревни с бутафорским окружением и погружает в теплую ванну иллюзий.
А страной рулят олигархи, сросшиеся с властью. В том числе покупают депутатов и топ-чиновников государства за нужные себе решения.
Вместе с феодальными местными князьками и криминалитетом - которые покупают депутатов и топ-чиновников местного уровня за нужные себе решения на местном уровне.
В Закарпатье, Харькове, Одессе, Херсоне, Запорожье...
Всем уже давно стало ясно, что реформа Авакова МВД была бутафорской.
Самые благие и прогрессивные предвыборные обещания команды Зеленского интенсивно перемалываются украинским «глубинным государством», сгенерированные интересами олигархов и феодалов, которые ангажируют материальными «благодарностями» высокопоставленных чиновников.
После тех видео Андрей Ермак должен быстро-быстро уйти в отставку как минимум. И по хорошему - его брат Денис должен сесть в тюрьму.
В стране есть СБУ ?
Прокуратура с нынешней начальницей Венедиктовой? Холодницкий, Сытник ?
А Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
Украине нужны достаточно простые понятные вещи.
Только очередная власть приходит, чтобы набивать свои карманы за счет всего народа.
P.S.Какие инвестиции вы ждете? У нас коррупция, нет нормальных судов, и защиты частной собственности/инвестиций, еще и война.