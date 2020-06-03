"Слуга народу" Лерос звинуватив Єрмака, Тищенка і Комарницького в корупції: "Під вами земля горітиме, я посаджу кожного з вас". ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко та ексдепутат Київради Денис Комарницький причетні до корупції.

Про це він заявив із трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:00 у мене був брифінг у НАБУ, де я надав безпрецедентні докази топкорупції в місті Києві. Головою цього ОЗУ є Андрій Єрмак, його кум і наш колега по фракції та Денис Комарницький, "смотрящий" за Києвом, який спрямовує всі "потоки" через Андрія Єрмака і зосереджують ці кошти на місцеві вибори", - зазначив Лерос.

Нардеп звернувся до колег із проханням "припинити підтримувати ці корупційні зв'язки".

"Я хочу звернутися до цього ОЗУ і сказати, що під вами земля "горітиме", я посаджу кожного з вас", - наголосив Лерос.

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