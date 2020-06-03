Новый посол Украины во Франции будет назначен на следующей неделе, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе будет назначен новый посол Украины во Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Ермак на встрече президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса Хмельницкой области в среду, реагируя на просьбу одной из участниц встречи помочь в налаживании контакта с посольствами Украины в ряде стран.

"У нас наконец-то появляется новый посол во Франции, на следующей неделе", - сказал Ермак.

С октября 2014 года послом Украины во Франции является Олег Шамшур.

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