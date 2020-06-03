УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5281 відвідувач онлайн
Новини
1 265 15

Новый посол Украины во Франции будет назначен на следующей неделе, - Ермак

Новый посол Украины во Франции будет назначен на следующей неделе, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе будет назначен новый посол Украины во Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Ермак на встрече президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса Хмельницкой области в среду, реагируя на просьбу одной из участниц встречи помочь в налаживании контакта с посольствами Украины в ряде стран.

"У нас наконец-то появляется новый посол во Франции, на следующей неделе", - сказал Ермак.

С октября 2014 года послом Украины во Франции является Олег Шамшур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак

Автор: 

посол (1100) Франция (3054) Ермак Андрей (1372)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Зеля узнает о новых назначениях из заявлений Ермака.
показати весь коментар
03.06.2020 16:01
+5
Ермак это президент Украины.
Не Бубочка.
показати весь коментар
03.06.2020 15:58
+5
секретутки вже й послів призначають!
оце так президент!
показати весь коментар
03.06.2020 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По чём?
показати весь коментар
03.06.2020 15:58 Відповісти
У Зеленського є прес-секретар. До чого тут завгосп офісу Президента до призначення нових послів? Питання призначення посла обговорюється та погоджуєтсья з країною в яку посилають дипломата а заяви завгоспа Президента в якомусь селі про призначення нового посла це катастрофа для дипломатії! Усуньте цього недоумка від дипломатії, він ідіот! Як можна робити такі заяви до офіційних повідомлень про зміну посла? Рівень організації роботи Президента впав до нижче плінтуса. Вже прибиральники офісу Президента роздаються інтерв'ю і розмірковують про дипломатію! Повноваження Єрмака це заміна туалетного паперу в Офісі Президента!
показати весь коментар
03.06.2020 16:28 Відповісти
Ермак это президент Украины.
Не Бубочка.
показати весь коментар
03.06.2020 15:58 Відповісти
Та він прямо як Александр Огурєєв з радянського міні-серіалу "Кортик" - всюди та за всіх встигає попрацювати...
показати весь коментар
03.06.2020 15:59 Відповісти
Зеля узнает о новых назначениях из заявлений Ермака.
показати весь коментар
03.06.2020 16:01 Відповісти
секретутки вже й послів призначають!
оце так президент!
показати весь коментар
03.06.2020 16:03 Відповісти

- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? (с)
показати весь коментар
03.06.2020 16:04 Відповісти
Кто-нибудь его бритым когда-нибудь видел (на работе )?
показати весь коментар
03.06.2020 16:05 Відповісти
Ему денег на крем для бритья не хватает; а хозяйственным мылом намыливать харю западло.
показати весь коментар
03.06.2020 16:14 Відповісти
На языке для отвода глаз - "посол", а в голове неотступно крутится и бьет отбойным молотком: "Лерос, Лерос, Лерос..."
показати весь коментар
03.06.2020 16:06 Відповісти
Ермак, разве ты министр иностранных дел ?
Какого *ера ты лезешь за пределы своих полномочий - закупки бумаги для сортира и проветривания помещений ?
показати весь коментар
03.06.2020 16:12 Відповісти
Це міністр закордонних справ чи завгосп?! Подумати тільки! -Чувак ще вчора завідував цирком!
показати весь коментар
03.06.2020 16:27 Відповісти
Это дЕрьмак.
показати весь коментар
03.06.2020 16:35 Відповісти
Интересно, есть ещё в мире страны, в которых завхоз назначает послов в другие страны? А вы, как думаете, ЗеДятлы? Пардон, слово "думаете" в применении к вам неуместно.
показати весь коментар
03.06.2020 16:34 Відповісти
назначение должен завизировать ,для ермака в Украине,мацковский"козак" ,по согласованию с рашистским окупационным ла- ла -ла
показати весь коментар
03.06.2020 17:23 Відповісти
 
 