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Новини Газова війна
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Україна довела запаси газу в ПСГ до 18 млрд куб.м

Україна довела запаси газу в ПСГ до 18 млрд куб.м

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на 1 червня 2020 року досягли 18,018 млрд куб. м.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства, цей обсяг перевищує показник запасів на аналогічну дату 2015-2019 років в 1,6-2 раза (на 6,6-8,8 млрд куб. м).

Таким чином, із закінчення сезону відбору газу зі сховищ 26 березня по 1 червня запаси в ПСГ України зросли на 14,2%, або на 2,234 млрд куб. м.

Як повідомлялося, в минулий опалювальний сезон, який тривав з 1 листопада 2019 року по 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 5 млрд 999,57 млн ​​куб. м (з 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

Позаминулого опалювального сезону, який тривав з 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (з 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна завершила опалювальний сезон з рекордними 15,9 млрд куб. м газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз"

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною ємністю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицьке-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м).

Автор: 

газ (10410) газосховище (671)


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Топ коментарі
+6
..То восени по *червонцу * для народу буде !? ..
..Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 9738...
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03.06.2020 16:35
+5
https://twitter.com/tZEinform/status/1267885734813470722?s=20 После прихода к власти Зеленского и его цирковой труппы прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз (!) Вот странно как то ... У "воровавших барыг Порошенко " все работало и давало прибыль, а у "честных и молодых" все куда то испарилось
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03.06.2020 16:39
+3
Цена нефти упала, цена газа упала... А зарплата Коболев и Ко нисколько не упала. Вот и прибыли нету.
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03.06.2020 16:45
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жаль электрику не накопишь....
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03.06.2020 16:34 Відповісти
Казалось бы чего уж там! Но нет...
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03.06.2020 16:38 Відповісти
Украина, (если верить властям) добывает в год до 18млрд кубов газа собственной добычи. Куда спрашивается Коболев будет девать наш газ если газохранилища почти заполнены а до зимы еще далеко? Заметь, при етом цену на газ для населения не снизили. Будут или за бугор толкать подешовке или окупированные территории снабжать или утилизировать, лишь бы людям не дать
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03.06.2020 16:40 Відповісти
сегодня снизили - завтра подымут..делов-то!)
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03.06.2020 16:43 Відповісти
Ну, брешеш же.

січень - 5,868 грн.
лютий - 5,005 грн.
березень - 4,326 грн.
квітень - 3,712 грн.
травень - 2,948 грн.
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03.06.2020 17:06 Відповісти
А ты вторую половину квитанции где ввели цену за трубы и доставку сюда приплюсовал?
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03.06.2020 17:21 Відповісти
Да и мне в маю нужен так твой *подешевевший* газ как зайцу стопсигнал. Посмотрим какая цена будет в декабре-феврале
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03.06.2020 17:22 Відповісти
..То восени по *червонцу * для народу буде !? ..
..Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 9738...
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03.06.2020 16:35 Відповісти
природные ресурсы должны принадлежать народу, а не кучке пейсатых олигархов-нуворишей..
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03.06.2020 16:36 Відповісти
Де дівсь стратегічний держзапас пшениці, Зєля? Ми газом харчуватись будемо, ящо буде неврожай? Куди ділись 700 тис. тон державного запасу? Миші з'їли? Може час тебе під варту брати, Зєля?
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03.06.2020 16:39 Відповісти
Чого кричиш? Не знає твій Зєля де Порошенко все подівав!
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03.06.2020 16:40 Відповісти
"Причиной исчезновения 5 тонн зерна из кузова автомобиля КАМАЗ явилась стая воробьёв, которая в промежуток времени с 00:00 по 09:00 склевала зерно, о чем свидетельствуют следы птичьего помёта в кузове"
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03.06.2020 16:43 Відповісти
так в марте всё отгрузили, не переживай купим в Африке да с жирным наваром, вор-масочник здравоохранения))) ну тот шо не продавал)) не даст скиздеть.
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03.06.2020 17:01 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1267885734813470722?s=20 После прихода к власти Зеленского и его цирковой труппы прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз (!) Вот странно как то ... У "воровавших барыг Порошенко " все работало и давало прибыль, а у "честных и молодых" все куда то испарилось
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03.06.2020 16:39 Відповісти
Конечно упала, раньше они продавали предприятиям украинский газ по 12-13 грн а сейчас по 3 грн.
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03.06.2020 16:43 Відповісти
Так у Мародера прибыль прямо зависела от того сколько он украл у народа. Вот сколько с народа содрал столько и прибыли. Сейчас народ перестал покупать газ прибыль и растворилась. Но Петя с Ахметовым придумали новую схему- брать с народа за непользование газов и светом. Тоесть за пустые трубы и провода. При етом тварь Мародерская забыла что ети трубы и провода в прямом смысле принадлежат народу который за них платил при подключении.
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03.06.2020 16:44 Відповісти
Цена нефти упала, цена газа упала... А зарплата Коболев и Ко нисколько не упала. Вот и прибыли нету.
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03.06.2020 16:45 Відповісти
В этом году вообще не нужно делать дополнительные закупки газа в ЕС, а значит цену можно снизить еще до себестоимости собственной добычи.
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03.06.2020 16:40 Відповісти
Знизити?? Коли це таке було??))
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03.06.2020 16:45 Відповісти
Прикинь, уже год снижают практически каждый месяц.
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03.06.2020 16:48 Відповісти
Що?? Ціни для громадян ??)))
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03.06.2020 16:51 Відповісти
Смеешься? У нас как на Рашке, разлавят трактором но людям не дадут. Чтобы не привыкали к шаре. Как говорил один политик, если курицу ощипать догола она сама к ногам тулится. А если курица нажрется то она плевать хотела на хозяина.
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03.06.2020 16:45 Відповісти
Аха, Фирташ догонит и....снизит
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03.06.2020 16:46 Відповісти
Боюся повториться історія з Держрезервом, коли звідти стирили засоби захисту перед пандемією. Зелені слуги ж не зупиняться щоб не повторити
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03.06.2020 16:43 Відповісти
Как бы не пришлось эти запасы утилизировать как боевой отравляющий газ от агрессора.
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03.06.2020 16:45 Відповісти
це ж чужий газ, на зберіганні, тепер слідкуйте, щоб його "миші" не з'їли
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03.06.2020 17:14 Відповісти
Лучше бы нефть купили, как белорусы.
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03.06.2020 19:38 Відповісти
 
 