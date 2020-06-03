Україна довела запаси газу в ПСГ до 18 млрд куб.м

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на 1 червня 2020 року досягли 18,018 млрд куб. м.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства, цей обсяг перевищує показник запасів на аналогічну дату 2015-2019 років в 1,6-2 раза (на 6,6-8,8 млрд куб. м).

Таким чином, із закінчення сезону відбору газу зі сховищ 26 березня по 1 червня запаси в ПСГ України зросли на 14,2%, або на 2,234 млрд куб. м.

Як повідомлялося, в минулий опалювальний сезон, який тривав з 1 листопада 2019 року по 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 5 млрд 999,57 млн ​​куб. м (з 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

Позаминулого опалювального сезону, який тривав з 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (з 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

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До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною ємністю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицьке-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м).