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Новости Газовая война
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Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м

Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 июня 2020 года достигли 18,018 млрд куб. м.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2015-2019 годов в 1,6-2 раза (на 6,6-8,8 млрд куб. м).

Таким образом, с окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 1 июня запасы в ПХГ Украины возросли на 14,2%, или на 2,234 млрд куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине: "Нужно просто подписать стандартный договор"

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина завершила отопительный сезон с рекордными 15,9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, - "Уктрансгаз"

Автор: 

Газ (10223) газохранилище (173)


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Топ комментарии
+6
..То восени по *червонцу * для народу буде !? ..
..Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 9738...
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03.06.2020 16:35
+5
https://twitter.com/tZEinform/status/1267885734813470722?s=20 После прихода к власти Зеленского и его цирковой труппы прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз (!) Вот странно как то ... У "воровавших барыг Порошенко " все работало и давало прибыль, а у "честных и молодых" все куда то испарилось
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03.06.2020 16:39
+3
Цена нефти упала, цена газа упала... А зарплата Коболев и Ко нисколько не упала. Вот и прибыли нету.
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03.06.2020 16:45
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жаль электрику не накопишь....
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03.06.2020 16:34 Ответить
Казалось бы чего уж там! Но нет...
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03.06.2020 16:38 Ответить
Украина, (если верить властям) добывает в год до 18млрд кубов газа собственной добычи. Куда спрашивается Коболев будет девать наш газ если газохранилища почти заполнены а до зимы еще далеко? Заметь, при етом цену на газ для населения не снизили. Будут или за бугор толкать подешовке или окупированные территории снабжать или утилизировать, лишь бы людям не дать
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03.06.2020 16:40 Ответить
сегодня снизили - завтра подымут..делов-то!)
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03.06.2020 16:43 Ответить
Ну, брешеш же.

січень - 5,868 грн.
лютий - 5,005 грн.
березень - 4,326 грн.
квітень - 3,712 грн.
травень - 2,948 грн.
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03.06.2020 17:06 Ответить
А ты вторую половину квитанции где ввели цену за трубы и доставку сюда приплюсовал?
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03.06.2020 17:21 Ответить
Да и мне в маю нужен так твой *подешевевший* газ как зайцу стопсигнал. Посмотрим какая цена будет в декабре-феврале
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03.06.2020 17:22 Ответить
..То восени по *червонцу * для народу буде !? ..
..Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 9738...
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03.06.2020 16:35 Ответить
природные ресурсы должны принадлежать народу, а не кучке пейсатых олигархов-нуворишей..
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03.06.2020 16:36 Ответить
Де дівсь стратегічний держзапас пшениці, Зєля? Ми газом харчуватись будемо, ящо буде неврожай? Куди ділись 700 тис. тон державного запасу? Миші з'їли? Може час тебе під варту брати, Зєля?
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03.06.2020 16:39 Ответить
Чого кричиш? Не знає твій Зєля де Порошенко все подівав!
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03.06.2020 16:40 Ответить
"Причиной исчезновения 5 тонн зерна из кузова автомобиля КАМАЗ явилась стая воробьёв, которая в промежуток времени с 00:00 по 09:00 склевала зерно, о чем свидетельствуют следы птичьего помёта в кузове"
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03.06.2020 16:43 Ответить
так в марте всё отгрузили, не переживай купим в Африке да с жирным наваром, вор-масочник здравоохранения))) ну тот шо не продавал)) не даст скиздеть.
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03.06.2020 17:01 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1267885734813470722?s=20 После прихода к власти Зеленского и его цирковой труппы прибыль "Нафтогаза" упала в пять раз (!) Вот странно как то ... У "воровавших барыг Порошенко " все работало и давало прибыль, а у "честных и молодых" все куда то испарилось
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03.06.2020 16:39 Ответить
Конечно упала, раньше они продавали предприятиям украинский газ по 12-13 грн а сейчас по 3 грн.
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03.06.2020 16:43 Ответить
Так у Мародера прибыль прямо зависела от того сколько он украл у народа. Вот сколько с народа содрал столько и прибыли. Сейчас народ перестал покупать газ прибыль и растворилась. Но Петя с Ахметовым придумали новую схему- брать с народа за непользование газов и светом. Тоесть за пустые трубы и провода. При етом тварь Мародерская забыла что ети трубы и провода в прямом смысле принадлежат народу который за них платил при подключении.
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03.06.2020 16:44 Ответить
Цена нефти упала, цена газа упала... А зарплата Коболев и Ко нисколько не упала. Вот и прибыли нету.
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03.06.2020 16:45 Ответить
В этом году вообще не нужно делать дополнительные закупки газа в ЕС, а значит цену можно снизить еще до себестоимости собственной добычи.
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03.06.2020 16:40 Ответить
Знизити?? Коли це таке було??))
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03.06.2020 16:45 Ответить
Прикинь, уже год снижают практически каждый месяц.
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03.06.2020 16:48 Ответить
Що?? Ціни для громадян ??)))
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03.06.2020 16:51 Ответить
Смеешься? У нас как на Рашке, разлавят трактором но людям не дадут. Чтобы не привыкали к шаре. Как говорил один политик, если курицу ощипать догола она сама к ногам тулится. А если курица нажрется то она плевать хотела на хозяина.
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03.06.2020 16:45 Ответить
Аха, Фирташ догонит и....снизит
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03.06.2020 16:46 Ответить
Боюся повториться історія з Держрезервом, коли звідти стирили засоби захисту перед пандемією. Зелені слуги ж не зупиняться щоб не повторити
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03.06.2020 16:43 Ответить
Как бы не пришлось эти запасы утилизировать как боевой отравляющий газ от агрессора.
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03.06.2020 16:45 Ответить
це ж чужий газ, на зберіганні, тепер слідкуйте, щоб його "миші" не з'їли
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03.06.2020 17:14 Ответить
Лучше бы нефть купили, как белорусы.
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03.06.2020 19:38 Ответить
 
 