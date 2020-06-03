МАУ з 5 червня відновлює регулярне авіасполучення з Києва до Одеси
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з 5 червня відновлює регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою.
Як передає Цензор.НЕТ, про Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі компанії.
З Києва рейси будуть здійснені 5 і 6 червня, в зворотному напрямку - 8 і 9 червня.
Згідно з даними в системі бронювання МАУ, вартість одного квитка з багажем становить від 1,5 тис. грн.
Авіакомпанія просить пасажирів дотримуватися правил карантину, мати при собі засоби індивідуального захисту - маски, а також пам'ятати про необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України ухвалив рішення запустити з 5 червня внутрішні авіаперельоти, з 15 червня - міжнародні.
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мурчик #467549
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