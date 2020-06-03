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МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение из Киева в Одессу

МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение из Киева в Одессу

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе компании.

Из Киева рейсы будут осуществлены 5 и 6 июня, в обратном направлении – 8 и 9 июня.

Согласно данным в системе бронирования МАУ, стоимость одного билета с багажом составляет от 1,5 тыс. грн.

Авиакомпания просит пассажиров соблюдать правила карантина, иметь при себе средства индивидуальной защиты – маски, а также помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины принял решение запустить с 5 июня внутренние авиаперелеты, с 15 июня – международные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакомпания МАУ решила уволить 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения

Автор: 

Одесса (7868) МАУ (329) авиасообщение (793)


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На железке билеты в 2 -3 раза подорожали.интересно сколько беня поставит цену за билет ? Пассажир на три места будет ? Маски перчатки скрининг это и так понятно
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03.06.2020 17:58 Ответить
В Києві продовжується спалах коронавірусу, навіщо відновлювати польоти з Києва, щоб рознести коронавірус по всій Україні? Авіасполучення має відновлюватись тільки між тими регіонами які не мають загрозливої ситуації з епідемією коронавірусу! Зараз ми отримаємо ще один спалах коронавірусу в Одесі і сезон відпочинку 2020 буде остаточно зірвано! Хай кияни відпочивають на Київському морі, а в Одесу можуть приїхати тільки ті хто має довідку про негативні результати ПЛР тестів, не менше двох підряд з розривом в 15 діб. Навіщо нам в Одесі вся ця київська коронавірусна срань?
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03.06.2020 20:37 Ответить
Не дивуйтесь таким рішенням діючої влади, на них надавили "бізнесмени", які заявили, що вірус - то обман і фігня, і кричать "спасайте наш бізнес". Зе-влада прогнулась перед цими демонстрантами і дала зелене світло різним сферам діяльності. Чим це обернеться в епідемічному плані - побачимо скоро...
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03.06.2020 22:26 Ответить
Авіаперевезення найбільш небезпечні в плані поширення коронавірусу, бо науковцями встановлено що вірус через системи циркуляції повітря в літаку гарантовано потрапить від одного пасажира до всіх інших пасажирів літака та екіпажу! Якщо влада дозволяє внутрішні авіаперевезення при тому що немає температурного скрінінгу у внутрішніх аеропортах і немає системи отримання сертифікатів здоров'я пасажирами, які б могли засвідчити відсутність коронавірусу у людини недавніми тестами - то ми можемо отримати вибухове погіршення ситуації з захворюванням на коронавірус! Ми неготові технічно, медично та адміністративно для відновлення внутрішніх авіарейсів! Потрібно негайно вводити медичну сертифікацію громадян, щоб кожен хто подорожує країною задавав тест на коронавірус кожні 15 діб і це дозволило б якось обмежити допуск хворих людей в міжміський авто та жд транспорт, літаки, в маршрутні таксі громадського транспорту по місту.
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03.06.2020 22:32 Ответить
Найприкріше буде, якщо більшість нормальних цивілізованих європейських країн вийде з карантину, взявши Ковід під контроль завдяки свідомим громадянам і правильним рішенням влади, а у нас, не дай Бог, почнеться Італія/Іспанія зразка квітня, бо ми ж "самі розумні, і наша хата скраю".
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03.06.2020 22:44 Ответить
зеля на морко полетить, в каналізаційних зливах покупатись? а богдана візьме на цей раз?
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03.06.2020 18:08 Ответить
Зеля туда неполетит... холопы пусть в азовском и черном морях плещатся... ослик полетит куда нибудь экваториальному поясу.....
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03.06.2020 18:19 Ответить
 
 