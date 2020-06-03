МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение из Киева в Одессу
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе компании.
Из Киева рейсы будут осуществлены 5 и 6 июня, в обратном направлении – 8 и 9 июня.
Согласно данным в системе бронирования МАУ, стоимость одного билета с багажом составляет от 1,5 тыс. грн.
Авиакомпания просит пассажиров соблюдать правила карантина, иметь при себе средства индивидуальной защиты – маски, а также помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины принял решение запустить с 5 июня внутренние авиаперелеты, с 15 июня – международные.
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мурчик #467549
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Igor L
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мурчик #467549
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