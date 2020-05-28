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Новости Коронавирус и карантин
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Авиакомпания МАУ решила уволить 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения

Авиакомпания МАУ решила уволить 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании 28 мая.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Компания сообщила, что уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев.

Дыхне подчеркнул, что в связи с введением с 17 марта текущего года ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.

В компании также отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАУ до 1 июля закрыла продажу билетов на все международные рейсы

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карантин (16729) МАУ (329) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
73% из общєго колічєства очєнь ради. Тєпєрь можно на работу нєходіть офіциально.
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28.05.2020 15:01
+18
Все правильно. Они голосовали там за Зе в этом МАУ поголовно. А как известно: зебилы должны страдать!!!
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28.05.2020 15:05
+13
Епоха бідності пройшла. А при Порошенку було теж саме😄😄😄
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28.05.2020 15:01
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Епоха бідності пройшла. А при Порошенку було теж саме😄😄😄
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28.05.2020 15:01 Ответить
Хтозна якби повернулись собитія, будь у власті какой то дурачьок! А при Порошенку било би єщьо хуже!
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28.05.2020 15:03 Ответить
Все правильно. Они голосовали там за Зе в этом МАУ поголовно. А как известно: зебилы должны страдать!!!
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28.05.2020 15:05 Ответить
Знайома колись в МАУ працювала. Це фірма, де не поважають своїх працівників.
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28.05.2020 15:17 Ответить
Зараз важко знайти фірму, особливо велику, де хочаб у першій десятці пріоритетів знаходилася повага до працівників.
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28.05.2020 15:23 Ответить
Google, Facebook не дуже таки вже великi?
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28.05.2020 16:03 Ответить
І клієнтів (пасажирів), між іншим, також
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28.05.2020 15:43 Ответить
Какие собития? Экономика Украины начала рушится задолго до коронавирусной истерии и карантина. Уже с конца осени 19 года. При том что при Порошенко послед 3 года экономика росла. Как можно человека с улицы притом тупого наркомана ни дня не работавшего в политике делать Президентом страны? Это возможно только если большинство народа-тупоголовые рагули!
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28.05.2020 15:22 Ответить
Ого!!! Ви токошо знатно покрошилі батон на как мінімум 73% мудрого наріда-ізбіратєля!!!
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28.05.2020 15:24 Ответить
Вы судя по всему с ним вместе ширялись или нюхали. А может пыхтели?
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28.05.2020 15:31 Ответить
Я видел наркоманов. Зеленский-типичныйй и сидит на стимуляторах(типа кокаина или амфетамина). Среди актеров во всем мире употреблять кокаин-оч распостранено. Удобный наркотик тем что действует дост короткое время (как раз снять дубль и записать на камеру речь)и внешнее поведение человека сильно не меняется.
То что Зеленский это не здоровый человек-уверен на 100%. Да даже если-бы не был наркоманом-это ему ума не прибавило-бы и Украине от этого было-бы не сильно легче. Хотя может ему тогда хватило-бы мозгов не балотироватся в Президенты. А так :нюхнул кокса и представил себя Великим самым честным Президентом который рехвормирует страну(не зная как это делать)-а лохи возьми и выбери его!
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28.05.2020 15:58 Ответить
А, ну тогда понятно. Раз Вы видели, то имеете конечно право и диагноз ставить.
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29.05.2020 08:06 Ответить
Что ему мешает сдать тесты международному антидопинговому коммитету чтобы сразу развеять сомнения?. Мешает то что эти тесты дадут положительный результат на наркотики
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29.05.2020 12:18 Ответить
73% из общєго колічєства очєнь ради. Тєпєрь можно на работу нєходіть офіциально.
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28.05.2020 15:01 Ответить
зато вся "кампанія" дружно проголосувала за бабушку в 19) жеріть тепер)
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28.05.2020 15:02 Ответить
Ідіть тепер до Шмигаля вкладати бруківку за 5тис., і тільки скажіть, що це не бідність.
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28.05.2020 15:06 Ответить
я даже знаю за кого эти сотрудники голосовали
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28.05.2020 15:08 Ответить
и шо, даже те деньги, которые заработали накануне карантина при доставке украинцев домой не помогли? а как цены взвинтили тогда, как взвинтили! ничего личного, да? если вспомнить кто владелец МАУ, то не удивительно
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28.05.2020 15:09 Ответить
Единственное, что плохо для Украины, что раньше этим зебилам деньги платил коломойский, так как фирма его. А теперь этим товарищам прийдется платить из кармана налогоплательщиков через биржу труда. Так шо Беня и тут зебилов имеет в двадрате сразу два раза
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28.05.2020 15:12 Ответить
для бени люди це смиття
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28.05.2020 15:20 Ответить
Смотря какие люди. Гои-да.
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28.05.2020 15:23 Ответить
Во всем есть духовная причина. Зло, посеянное компанией, обиды пассажиров на хамство компании, невозвращенные деньги за невыполненные рейсы （это миллиарды гривень!）, обман сотен （!） контрагентов по всему миру （!!）, неуплата налогов в бюджет, обманы при начислении зарплаты сотрудников, и, в первую очередь, безудержный грабеж МАУ ее "учредителями"-жуликами. Удивительно, что эта гадина （я про МАУ） столько лет проработала в Украине, причем, при монопольно высоких ценах на билеты. Такое возможно только в полностью коррумпированном государстве.
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28.05.2020 15:28 Ответить
Всього 900? А чия це компанія? Вона ж не олігарха?
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28.05.2020 18:30 Ответить
Уволенный: "Но, президент обещал, что никого не будут увольнять!"
Коломойский: "Бубочка просто пошутил."
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28.05.2020 18:55 Ответить
 
 