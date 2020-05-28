Авиакомпания МАУ решила уволить 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании 28 мая.
"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - заявил президент МАУ Евгений Дыхне.
Компания сообщила, что уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев.
Дыхне подчеркнул, что в связи с введением с 17 марта текущего года ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.
В компании также отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.
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То что Зеленский это не здоровый человек-уверен на 100%. Да даже если-бы не был наркоманом-это ему ума не прибавило-бы и Украине от этого было-бы не сильно легче. Хотя может ему тогда хватило-бы мозгов не балотироватся в Президенты. А так :нюхнул кокса и представил себя Великим самым честным Президентом который рехвормирует страну(не зная как это делать)-а лохи возьми и выбери его!
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