Авиакомпания МАУ решила уволить 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании 28 мая.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

Компания сообщила, что уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев.

Дыхне подчеркнул, что в связи с введением с 17 марта текущего года ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.

В компании также отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.

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