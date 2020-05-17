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МАУ до 1 июля закрыла продажу билетов на все международные рейсы

МАУ до 1 июля закрыла продажу билетов на все международные рейсы

Компания "Международные авиалинии Украины" после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.

По его мнению, в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 270 украинцев ждали вылета в Киев в аэропорту Бангкока семь часов без еды и воды, - СМИ

Как сообщал Цензор.НЕТ,12 мая в Министерстве инфраструктуры заявили, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Автор: 

авиация (2819) МАУ (329) авиасообщение (793) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+9
В Украине внутренние рейсы МАУ ПО нагло бешенным ценам ,
Антимонопольный комитет не работает
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17.05.2020 15:31
+9
Смотришь на онлайн карту перемещений самолетов и вообще разницы невидно с тем что было до вируса, такой движняк идет, и только над Украиной пустота.
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17.05.2020 15:32
+9
БЕНЯ ВЁЛ СЕБЯ В УКРАИНЕ БЕСПАРДОННО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЛОУКОСТОВ - держал украинцев за идиотов
Из Словакии до Португалии можно долететь за 10 евро , а беня драл с украинцев за перелёт по 200 евро
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17.05.2020 15:41
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В ЕС внутренние рейсы не отменяли, в рашке тоже, метро вообще отменили только в Украине.
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17.05.2020 15:23 Ответить
"Противоэпидемическая работа в КНДР: неподражаемое чудо Восточной Азии

воскресенье, 17 мая, 2020 г.

В обстановке распространения по всему миру новой коронавирусной инфекции немало стран дало красный свет. КНДР, окруженная странами, где вспыхнула инфекция, сохраняет рекорд «нуль зараженного», став всемирным «образцом в противоэпидемической области».
Фактор этого заключается в том, что страна первая в мире закрыла госграницу и ввела самую строгую противоэпидемическую систему. "
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17.05.2020 16:01 Ответить
Фактор этого заключается в том, что тебе там правду никто не скажет. Как в совке с Чернобылем, как в раше с коронавирусом, как в Беларуси с ним же.
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17.05.2020 16:19 Ответить
Тю...
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17.05.2020 15:24 Ответить
Самолёты не летают,но директор аэропорта Борисполь получает зарплату по 600 тысяч гривен в месяц .
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17.05.2020 15:25 Ответить
может он кум чей-то или сват.
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17.05.2020 15:36 Ответить
Полеты во сне в условиях пандемии приравниваются к реальным.
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17.05.2020 16:02 Ответить
Якого ХЕРА!!!!???Я вже в Турцию збывався!!!Бо Коблево и уси курорты забыти до жовтня!!!
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17.05.2020 15:28 Ответить
ВОО НЕЧЕГО ИЗ УКРАИНЦЕВ ДЕЛАТЬ ДУРАКОВ
Из Вены регулярно летают самолеты в Беларусь : венский аэропорт вообще не закрывался
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17.05.2020 15:29 Ответить
Смотришь на онлайн карту перемещений самолетов и вообще разницы невидно с тем что было до вируса, такой движняк идет, и только над Украиной пустота.
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17.05.2020 15:32 Ответить
Да олигархи считают Украину своей крепостной территорией - они думают, что люди не общаются со своими друзьями из други стран
АВСТРИЯ сняла ограничения на въезд в страну
Мои друзья хотят добраться в Украину на самолете Минск- ВЕНА , а потом на машине
А Шмыгаль лапшу украинцам вешает
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17.05.2020 15:38 Ответить
Австрия сняла запрет на вьезд только сопредельным странам и то по-моему не всем подряд !
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17.05.2020 15:47 Ответить
Странный маршрут, пункты пропуска же работают, почему не напрямую.
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17.05.2020 15:47 Ответить
Так быстрее наверно
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17.05.2020 15:50 Ответить
В Украине внутренние рейсы МАУ ПО нагло бешенным ценам ,
Антимонопольный комитет не работает
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17.05.2020 15:31 Ответить
Тут кто-то спорил, что летал в Черновцы.
Глянул - цены до 5000 грн.
Можно раз 12 на маршрутке прокатиться.
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17.05.2020 15:34 Ответить
БЕНЯ ВЁЛ СЕБЯ В УКРАИНЕ БЕСПАРДОННО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЛОУКОСТОВ - держал украинцев за идиотов
Из Словакии до Португалии можно долететь за 10 евро , а беня драл с украинцев за перелёт по 200 евро
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17.05.2020 15:41 Ответить
Він і зараз дере.
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18.05.2020 00:19 Ответить
Самоизоляция,это новая формула ГУЛАГа Джугашвили... Сидеть в будке я сказал
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17.05.2020 15:33 Ответить
73 % возьмите себе в одно место....депилы...
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17.05.2020 15:34 Ответить
Вот так в мире запрещены перелеты, все видно наглядно.
https://businessvisit.com.ua/gde-letit-vash-samolet-flajt-radar/
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17.05.2020 15:41 Ответить
Паситесь мирные народы
Вас не разбудит Чести клич
К чему стадам Дары Свободы?
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да Бич.
А..А.Пушкин почти 200 лет назад....
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17.05.2020 15:42 Ответить
А ручную кладь отменили, что бы брать за нее деньги как за багаж !!
Вот су..ки !
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17.05.2020 15:45 Ответить
Британия и США ждут Игорь Валерьевича Зелемойского с нетерпением.Осталось 30 дней.Дальше не буду говорить что будет....
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17.05.2020 15:47 Ответить
А могли бы и рассказать - вдруг ЗЕ не в курсе и правду ему не говорят😀😂😂
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17.05.2020 15:51 Ответить
++
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17.05.2020 15:57 Ответить
а что будет?
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17.05.2020 17:02 Ответить
Ни одна страна не сняла ограничения пока для туристов,не ******* здесь.
Ну кроме БУ конечно,там картошкой лечатся.
Сняты если ты по уважительной причине едешь:например Гастабайтер.
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17.05.2020 16:06 Ответить
https://www.flightradar24.com/49.63,25.48/6

Смотри и плачь.
Западнее Украины в воздухе муха между самолетами не пролетит - такая толкатня.
Над Украиной черная дыра.
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17.05.2020 16:46 Ответить
МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси - Цензор.НЕТ 60
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17.05.2020 17:15 Ответить
А что, до сих пор продажа была открыта?
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17.05.2020 17:09 Ответить
Купля билета не дает тебе права границу пересекать.У кого есть важная причина,ему ведь тоже билет нужен.
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17.05.2020 17:16 Ответить
Так разве билеты продавались - не важно для какой цели?!
А если продавались - кто и куда мог лететь, если все закрыто???
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17.05.2020 17:34 Ответить
Во всех странах всегда можно было ехать если:
На похороны близкого,срочно к врачу,продажа недвижимости.
Сейчас-посетить семью,на работу.
Потом-туризм.
Билеты даже в Америку сейчас продаются,но нужна ведь еще и виза.
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17.05.2020 17:44 Ответить
Во всех странах - это понятно.
А у нас?
Если от нас никогда не летал, как МАУ могли продавать билеты и только сегодня закрыть продажу?
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17.05.2020 22:47 Ответить
Ольга, продавались. 100%. Я після перегляду на їхньому офіційному сайті цього неподобства написав їм у фейсбуці . Як раз Кулеба майже день в день заявив , що відновлення міжнародних польотів планується не раніше серпня-вересня. А ці на своєму сайті , то з 12 травня почали продаж квитків, тоді перенесли продаж з 22го травня. Це ж чистої води розвод людей! Шахрайство, одним словом.
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17.05.2020 18:37 Ответить
Та навіть якщо і висів продаж, хто при здоровому глузді купляв в сьогоднішніх умовах?
Хіба може на серпень можна було б купляти?
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17.05.2020 22:50 Ответить
На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне это как с кошельком лететь и телефоном а зарядка павербанк или ноут в багаж в рюкзачок этой же ручной клади чтоб от него ничего не осталось если я с рюказаком небольшим путешествую это не чемодан с пластика что держит форму рюкзачок мнется зная как швыряют грузчики багаж в любой стране от ноута и остального ничего не останется
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17.05.2020 17:37 Ответить
Думаю, раніше вересня-жовтня ЄС кордони для громадян інших країни відкривати не буде. Багато консульств взагалі до листопада зачинені
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17.05.2020 18:31 Ответить
на бенином мау летают либо мажоры, либо идиоты. причины переплачивать за жадность одного еврея я не вижу вообще, поэтому пускай квартал 95 и г+г летает этими говнолетами
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17.05.2020 18:39 Ответить
На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне Источник: https://censor.net/n3196055

Долбодятлы! Уже вчера и ВОЗ официально объявила, что через поверхность заражение не происходит!
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17.05.2020 21:28 Ответить
То есть информация о том, что вирус живет на поверхности несколько часов - не действительная?
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17.05.2020 22:53 Ответить
Действительна. Но все попытки его активировать закончились неудачей -т.е.он уже инактивный. Поищите ссылки, их много - на исследования в немецких лабораториях. Здесь на цензоре тоже были, позавчера и на официальную информацию ВОЗ
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18.05.2020 10:55 Ответить
Спасибо!
Будет время - поищу.
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18.05.2020 11:30 Ответить
 
 