МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси
Компанія "Міжнародні авіалінії України" після аналізу ситуації вирішила закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Аvianews, з посиланням на президента МАУ Євгенія Дихне.
На його думку, насамперед будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.
Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 12 травня в Міністерстві інфраструктури заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки не йдеться.
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воскресенье, 17 мая, 2020 г.
В обстановке распространения по всему миру новой коронавирусной инфекции немало стран дало красный свет. КНДР, окруженная странами, где вспыхнула инфекция, сохраняет рекорд «нуль зараженного», став всемирным «образцом в противоэпидемической области».
Фактор этого заключается в том, что страна первая в мире закрыла госграницу и ввела самую строгую противоэпидемическую систему. "
Из Вены регулярно летают самолеты в Беларусь : венский аэропорт вообще не закрывался
АВСТРИЯ сняла ограничения на въезд в страну
Мои друзья хотят добраться в Украину на самолете Минск- ВЕНА , а потом на машине
А Шмыгаль лапшу украинцам вешает
Антимонопольный комитет не работает
Глянул - цены до 5000 грн.
Можно раз 12 на маршрутке прокатиться.
Из Словакии до Португалии можно долететь за 10 евро , а беня драл с украинцев за перелёт по 200 евро
https://businessvisit.com.ua/gde-letit-vash-samolet-flajt-radar/
Вас не разбудит Чести клич
К чему стадам Дары Свободы?
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да Бич.
А..А.Пушкин почти 200 лет назад....
Вот су..ки !
Ну кроме БУ конечно,там картошкой лечатся.
Сняты если ты по уважительной причине едешь:например Гастабайтер.
Смотри и плачь.
Западнее Украины в воздухе муха между самолетами не пролетит - такая толкатня.
Над Украиной черная дыра.
А если продавались - кто и куда мог лететь, если все закрыто???
На похороны близкого,срочно к врачу,продажа недвижимости.
Сейчас-посетить семью,на работу.
Потом-туризм.
Билеты даже в Америку сейчас продаются,но нужна ведь еще и виза.
А у нас?
Если от нас никогда не летал, как МАУ могли продавать билеты и только сегодня закрыть продажу?
Хіба може на серпень можна було б купляти?
Долбодятлы! Уже вчера и ВОЗ официально объявила, что через поверхность заражение не происходит!
Будет время - поищу.