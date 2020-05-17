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Новини
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МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси

МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси

Компанія "Міжнародні авіалінії України" після аналізу ситуації вирішила закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Аvianews, з посиланням на президента МАУ Євгенія Дихне.

На його думку, насамперед будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.

Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури обговорює відновлення чартерних рейсів до Єгипту, Туреччини і Грузії: Щойно нам інша країна підтвердить, ми все швидко відкриємо

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 12 травня в Міністерстві інфраструктури заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами  поки не йдеться.

авіація (4111) МАУ (822) авіасполучення (3064) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+9
В Украине внутренние рейсы МАУ ПО нагло бешенным ценам ,
Антимонопольный комитет не работает
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17.05.2020 15:31
+9
Смотришь на онлайн карту перемещений самолетов и вообще разницы невидно с тем что было до вируса, такой движняк идет, и только над Украиной пустота.
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17.05.2020 15:32
+9
БЕНЯ ВЁЛ СЕБЯ В УКРАИНЕ БЕСПАРДОННО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЛОУКОСТОВ - держал украинцев за идиотов
Из Словакии до Португалии можно долететь за 10 евро , а беня драл с украинцев за перелёт по 200 евро
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17.05.2020 15:41
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В ЕС внутренние рейсы не отменяли, в рашке тоже, метро вообще отменили только в Украине.
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17.05.2020 15:23 Відповісти
"Противоэпидемическая работа в КНДР: неподражаемое чудо Восточной Азии

воскресенье, 17 мая, 2020 г.

В обстановке распространения по всему миру новой коронавирусной инфекции немало стран дало красный свет. КНДР, окруженная странами, где вспыхнула инфекция, сохраняет рекорд «нуль зараженного», став всемирным «образцом в противоэпидемической области».
Фактор этого заключается в том, что страна первая в мире закрыла госграницу и ввела самую строгую противоэпидемическую систему. "
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17.05.2020 16:01 Відповісти
Фактор этого заключается в том, что тебе там правду никто не скажет. Как в совке с Чернобылем, как в раше с коронавирусом, как в Беларуси с ним же.
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17.05.2020 16:19 Відповісти
Тю...
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17.05.2020 15:24 Відповісти
Самолёты не летают,но директор аэропорта Борисполь получает зарплату по 600 тысяч гривен в месяц .
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17.05.2020 15:25 Відповісти
может он кум чей-то или сват.
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17.05.2020 15:36 Відповісти
Полеты во сне в условиях пандемии приравниваются к реальным.
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17.05.2020 16:02 Відповісти
Якого ХЕРА!!!!???Я вже в Турцию збывався!!!Бо Коблево и уси курорты забыти до жовтня!!!
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17.05.2020 15:28 Відповісти
ВОО НЕЧЕГО ИЗ УКРАИНЦЕВ ДЕЛАТЬ ДУРАКОВ
Из Вены регулярно летают самолеты в Беларусь : венский аэропорт вообще не закрывался
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17.05.2020 15:29 Відповісти
Смотришь на онлайн карту перемещений самолетов и вообще разницы невидно с тем что было до вируса, такой движняк идет, и только над Украиной пустота.
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17.05.2020 15:32 Відповісти
Да олигархи считают Украину своей крепостной территорией - они думают, что люди не общаются со своими друзьями из други стран
АВСТРИЯ сняла ограничения на въезд в страну
Мои друзья хотят добраться в Украину на самолете Минск- ВЕНА , а потом на машине
А Шмыгаль лапшу украинцам вешает
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17.05.2020 15:38 Відповісти
Австрия сняла запрет на вьезд только сопредельным странам и то по-моему не всем подряд !
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17.05.2020 15:47 Відповісти
Странный маршрут, пункты пропуска же работают, почему не напрямую.
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17.05.2020 15:47 Відповісти
Так быстрее наверно
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17.05.2020 15:50 Відповісти
В Украине внутренние рейсы МАУ ПО нагло бешенным ценам ,
Антимонопольный комитет не работает
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17.05.2020 15:31 Відповісти
Тут кто-то спорил, что летал в Черновцы.
Глянул - цены до 5000 грн.
Можно раз 12 на маршрутке прокатиться.
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17.05.2020 15:34 Відповісти
БЕНЯ ВЁЛ СЕБЯ В УКРАИНЕ БЕСПАРДОННО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЛОУКОСТОВ - держал украинцев за идиотов
Из Словакии до Португалии можно долететь за 10 евро , а беня драл с украинцев за перелёт по 200 евро
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17.05.2020 15:41 Відповісти
Він і зараз дере.
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18.05.2020 00:19 Відповісти
Самоизоляция,это новая формула ГУЛАГа Джугашвили... Сидеть в будке я сказал
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17.05.2020 15:33 Відповісти
73 % возьмите себе в одно место....депилы...
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17.05.2020 15:34 Відповісти
Вот так в мире запрещены перелеты, все видно наглядно.
https://businessvisit.com.ua/gde-letit-vash-samolet-flajt-radar/
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17.05.2020 15:41 Відповісти
Паситесь мирные народы
Вас не разбудит Чести клич
К чему стадам Дары Свободы?
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да Бич.
А..А.Пушкин почти 200 лет назад....
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17.05.2020 15:42 Відповісти
А ручную кладь отменили, что бы брать за нее деньги как за багаж !!
Вот су..ки !
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17.05.2020 15:45 Відповісти
Британия и США ждут Игорь Валерьевича Зелемойского с нетерпением.Осталось 30 дней.Дальше не буду говорить что будет....
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17.05.2020 15:47 Відповісти
А могли бы и рассказать - вдруг ЗЕ не в курсе и правду ему не говорят😀😂😂
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17.05.2020 15:51 Відповісти
++
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17.05.2020 15:57 Відповісти
а что будет?
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17.05.2020 17:02 Відповісти
Ни одна страна не сняла ограничения пока для туристов,не ******* здесь.
Ну кроме БУ конечно,там картошкой лечатся.
Сняты если ты по уважительной причине едешь:например Гастабайтер.
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17.05.2020 16:06 Відповісти
https://www.flightradar24.com/49.63,25.48/6

Смотри и плачь.
Западнее Украины в воздухе муха между самолетами не пролетит - такая толкатня.
Над Украиной черная дыра.
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17.05.2020 16:46 Відповісти
МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси - Цензор.НЕТ 60
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17.05.2020 17:15 Відповісти
А что, до сих пор продажа была открыта?
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17.05.2020 17:09 Відповісти
Купля билета не дает тебе права границу пересекать.У кого есть важная причина,ему ведь тоже билет нужен.
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17.05.2020 17:16 Відповісти
Так разве билеты продавались - не важно для какой цели?!
А если продавались - кто и куда мог лететь, если все закрыто???
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17.05.2020 17:34 Відповісти
Во всех странах всегда можно было ехать если:
На похороны близкого,срочно к врачу,продажа недвижимости.
Сейчас-посетить семью,на работу.
Потом-туризм.
Билеты даже в Америку сейчас продаются,но нужна ведь еще и виза.
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17.05.2020 17:44 Відповісти
Во всех странах - это понятно.
А у нас?
Если от нас никогда не летал, как МАУ могли продавать билеты и только сегодня закрыть продажу?
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17.05.2020 22:47 Відповісти
Ольга, продавались. 100%. Я після перегляду на їхньому офіційному сайті цього неподобства написав їм у фейсбуці . Як раз Кулеба майже день в день заявив , що відновлення міжнародних польотів планується не раніше серпня-вересня. А ці на своєму сайті , то з 12 травня почали продаж квитків, тоді перенесли продаж з 22го травня. Це ж чистої води розвод людей! Шахрайство, одним словом.
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17.05.2020 18:37 Відповісти
Та навіть якщо і висів продаж, хто при здоровому глузді купляв в сьогоднішніх умовах?
Хіба може на серпень можна було б купляти?
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17.05.2020 22:50 Відповісти
На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне это как с кошельком лететь и телефоном а зарядка павербанк или ноут в багаж в рюкзачок этой же ручной клади чтоб от него ничего не осталось если я с рюказаком небольшим путешествую это не чемодан с пластика что держит форму рюкзачок мнется зная как швыряют грузчики багаж в любой стране от ноута и остального ничего не останется
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17.05.2020 17:37 Відповісти
Думаю, раніше вересня-жовтня ЄС кордони для громадян інших країни відкривати не буде. Багато консульств взагалі до листопада зачинені
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17.05.2020 18:31 Відповісти
на бенином мау летают либо мажоры, либо идиоты. причины переплачивать за жадность одного еврея я не вижу вообще, поэтому пускай квартал 95 и г+г летает этими говнолетами
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17.05.2020 18:39 Відповісти
На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне Источник: https://censor.net/n3196055

Долбодятлы! Уже вчера и ВОЗ официально объявила, что через поверхность заражение не происходит!
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17.05.2020 21:28 Відповісти
То есть информация о том, что вирус живет на поверхности несколько часов - не действительная?
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17.05.2020 22:53 Відповісти
Действительна. Но все попытки его активировать закончились неудачей -т.е.он уже инактивный. Поищите ссылки, их много - на исследования в немецких лабораториях. Здесь на цензоре тоже были, позавчера и на официальную информацию ВОЗ
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18.05.2020 10:55 Відповісти
Спасибо!
Будет время - поищу.
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18.05.2020 11:30 Відповісти
 
 