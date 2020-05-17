МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси

Компанія "Міжнародні авіалінії України" після аналізу ситуації вирішила закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Аvianews, з посиланням на президента МАУ Євгенія Дихне.

На його думку, насамперед будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.

Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 12 травня в Міністерстві інфраструктури заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки не йдеться.