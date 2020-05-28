Авіакомпанія МАУ вирішила звільнити 900 співробітників через закриття авіасполучення
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала процес вимушеного скорочення 900 співробітників через закриття авіасполучення у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою компанії 28 травня.
"Зараз менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів щодо скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема льотний. На превеликий наш жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - заявив президент МАУ Євген Дихне.
Компанія повідомила, що вже почала процес скорочення персоналу відповідно до законодавства, що потребує щонайменше двох місяців.
Дихне підкреслив, що у зв'язку із запровадженням із 17 березня поточного року обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена.
У компанії також зазначили, що далекомагістральний флот МАУ також буде скорочений.
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То что Зеленский это не здоровый человек-уверен на 100%. Да даже если-бы не был наркоманом-это ему ума не прибавило-бы и Украине от этого было-бы не сильно легче. Хотя может ему тогда хватило-бы мозгов не балотироватся в Президенты. А так :нюхнул кокса и представил себя Великим самым честным Президентом который рехвормирует страну(не зная как это делать)-а лохи возьми и выбери его!
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