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Новини Коронавірус і карантин
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Авіакомпанія МАУ вирішила звільнити 900 співробітників через закриття авіасполучення

Авіакомпанія МАУ вирішила звільнити 900 співробітників через закриття авіасполучення

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала процес вимушеного скорочення 900 співробітників через закриття авіасполучення у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою компанії 28 травня.

"Зараз менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів щодо скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема льотний. На превеликий наш жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - заявив президент МАУ Євген Дихне.

Компанія повідомила, що вже почала процес скорочення персоналу відповідно до законодавства, що потребує щонайменше двох місяців.

Дихне підкреслив, що у зв'язку із запровадженням із 17 березня поточного року обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена.

У компанії також зазначили, що далекомагістральний флот МАУ також буде скорочений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси

Автор: 

карантин (18172) МАУ (822) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+18
73% из общєго колічєства очєнь ради. Тєпєрь можно на работу нєходіть офіциально.
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28.05.2020 15:01
+18
Все правильно. Они голосовали там за Зе в этом МАУ поголовно. А как известно: зебилы должны страдать!!!
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28.05.2020 15:05
+13
Епоха бідності пройшла. А при Порошенку було теж саме😄😄😄
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28.05.2020 15:01
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Епоха бідності пройшла. А при Порошенку було теж саме😄😄😄
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28.05.2020 15:01 Відповісти
Хтозна якби повернулись собитія, будь у власті какой то дурачьок! А при Порошенку било би єщьо хуже!
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28.05.2020 15:03 Відповісти
Все правильно. Они голосовали там за Зе в этом МАУ поголовно. А как известно: зебилы должны страдать!!!
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28.05.2020 15:05 Відповісти
Знайома колись в МАУ працювала. Це фірма, де не поважають своїх працівників.
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28.05.2020 15:17 Відповісти
Зараз важко знайти фірму, особливо велику, де хочаб у першій десятці пріоритетів знаходилася повага до працівників.
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28.05.2020 15:23 Відповісти
Google, Facebook не дуже таки вже великi?
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28.05.2020 16:03 Відповісти
І клієнтів (пасажирів), між іншим, також
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28.05.2020 15:43 Відповісти
Какие собития? Экономика Украины начала рушится задолго до коронавирусной истерии и карантина. Уже с конца осени 19 года. При том что при Порошенко послед 3 года экономика росла. Как можно человека с улицы притом тупого наркомана ни дня не работавшего в политике делать Президентом страны? Это возможно только если большинство народа-тупоголовые рагули!
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28.05.2020 15:22 Відповісти
Ого!!! Ви токошо знатно покрошилі батон на как мінімум 73% мудрого наріда-ізбіратєля!!!
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28.05.2020 15:24 Відповісти
Вы судя по всему с ним вместе ширялись или нюхали. А может пыхтели?
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28.05.2020 15:31 Відповісти
Я видел наркоманов. Зеленский-типичныйй и сидит на стимуляторах(типа кокаина или амфетамина). Среди актеров во всем мире употреблять кокаин-оч распостранено. Удобный наркотик тем что действует дост короткое время (как раз снять дубль и записать на камеру речь)и внешнее поведение человека сильно не меняется.
То что Зеленский это не здоровый человек-уверен на 100%. Да даже если-бы не был наркоманом-это ему ума не прибавило-бы и Украине от этого было-бы не сильно легче. Хотя может ему тогда хватило-бы мозгов не балотироватся в Президенты. А так :нюхнул кокса и представил себя Великим самым честным Президентом который рехвормирует страну(не зная как это делать)-а лохи возьми и выбери его!
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28.05.2020 15:58 Відповісти
А, ну тогда понятно. Раз Вы видели, то имеете конечно право и диагноз ставить.
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29.05.2020 08:06 Відповісти
Что ему мешает сдать тесты международному антидопинговому коммитету чтобы сразу развеять сомнения?. Мешает то что эти тесты дадут положительный результат на наркотики
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29.05.2020 12:18 Відповісти
73% из общєго колічєства очєнь ради. Тєпєрь можно на работу нєходіть офіциально.
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28.05.2020 15:01 Відповісти
зато вся "кампанія" дружно проголосувала за бабушку в 19) жеріть тепер)
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28.05.2020 15:02 Відповісти
Ідіть тепер до Шмигаля вкладати бруківку за 5тис., і тільки скажіть, що це не бідність.
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28.05.2020 15:06 Відповісти
я даже знаю за кого эти сотрудники голосовали
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28.05.2020 15:08 Відповісти
и шо, даже те деньги, которые заработали накануне карантина при доставке украинцев домой не помогли? а как цены взвинтили тогда, как взвинтили! ничего личного, да? если вспомнить кто владелец МАУ, то не удивительно
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28.05.2020 15:09 Відповісти
Единственное, что плохо для Украины, что раньше этим зебилам деньги платил коломойский, так как фирма его. А теперь этим товарищам прийдется платить из кармана налогоплательщиков через биржу труда. Так шо Беня и тут зебилов имеет в двадрате сразу два раза
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28.05.2020 15:12 Відповісти
для бени люди це смиття
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28.05.2020 15:20 Відповісти
Смотря какие люди. Гои-да.
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28.05.2020 15:23 Відповісти
Во всем есть духовная причина. Зло, посеянное компанией, обиды пассажиров на хамство компании, невозвращенные деньги за невыполненные рейсы （это миллиарды гривень!）, обман сотен （!） контрагентов по всему миру （!!）, неуплата налогов в бюджет, обманы при начислении зарплаты сотрудников, и, в первую очередь, безудержный грабеж МАУ ее "учредителями"-жуликами. Удивительно, что эта гадина （я про МАУ） столько лет проработала в Украине, причем, при монопольно высоких ценах на билеты. Такое возможно только в полностью коррумпированном государстве.
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28.05.2020 15:28 Відповісти
Всього 900? А чия це компанія? Вона ж не олігарха?
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28.05.2020 18:30 Відповісти
Уволенный: "Но, президент обещал, что никого не будут увольнять!"
Коломойский: "Бубочка просто пошутил."
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28.05.2020 18:55 Відповісти
 
 