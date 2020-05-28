Авіакомпанія МАУ вирішила звільнити 900 співробітників через закриття авіасполучення

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала процес вимушеного скорочення 900 співробітників через закриття авіасполучення у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою компанії 28 травня.

"Зараз менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів щодо скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема льотний. На превеликий наш жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - заявив президент МАУ Євген Дихне.

Компанія повідомила, що вже почала процес скорочення персоналу відповідно до законодавства, що потребує щонайменше двох місяців.

Дихне підкреслив, що у зв'язку із запровадженням із 17 березня поточного року обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена.

У компанії також зазначили, що далекомагістральний флот МАУ також буде скорочений.

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