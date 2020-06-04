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Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков

Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про народовладдя планують зареєструвати в парламенті найближчими днями.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу після засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Днями має бути зареєстровано той законопроєкт, який розроблявся групою і Русланом Стефанчуком, далі йдуть терміни - 14 днів на подачу альтернативних законопроєктів. Це не простий законопроєкт. До нього треба буде підходити виважено. Після цього комітети розглядатимуть, виноситимуть в зал, а далі будемо обговорювати", - розповів Разумков.

Він висловив сумнів, що цей законопроєкт вдасться ухвалити до кінця цієї сесії.

"Однак у першому читанні я думаю, що було б корисно його розглянути", - додав голова ВР.

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Автор: 

ВР (14943) законопроєкт (3583) народ (22) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+13
Навіть якщо Порох піде з політики - порохоботи нікуди не дінуться !
Якщо піде в відставку ЗЄ - зєлєбоби щезнуть, як роса на сонці...
В цьому між нами різниця - бо ми маємо ідею.....
Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков - Цензор.НЕТ 9871
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04.06.2020 16:16
+8
Ура, теперь будет нарідовластіє і 73 % смогут решать влажные вапросы
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04.06.2020 16:14
+5
О! Мрії збуваються. Медведчука.
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04.06.2020 16:18
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Ура, теперь будет нарідовластіє і 73 % смогут решать влажные вапросы
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04.06.2020 16:14 Відповісти
73% никогда ничего не решали. Решают активные 25% которые спасали и спасают страну от кацапской агрессии и поднимают экономику пока 73% устают от войны
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04.06.2020 16:35 Відповісти
Навіть якщо Порох піде з політики - порохоботи нікуди не дінуться !
Якщо піде в відставку ЗЄ - зєлєбоби щезнуть, як роса на сонці...
В цьому між нами різниця - бо ми маємо ідею.....
Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков - Цензор.НЕТ 9871
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04.06.2020 16:16 Відповісти
У нас вообще-то народовластие гарантируется Конституцией.
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04.06.2020 16:18 Відповісти
Але не маніпуляції народовладдям.
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04.06.2020 16:31 Відповісти
тот был с томосом и верой, эти с народовластием, про деньги ни слова
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04.06.2020 16:18 Відповісти
Вау! Те, що ви не бачите взаємозв'язок багато чого пояснює.
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04.06.2020 16:25 Відповісти
О! Мрії збуваються. Медведчука.
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04.06.2020 16:18 Відповісти
закон о народовластии это очень нужный закон для нашего мудрого и простого нарида..
нужно принимать его не откладывая...
пора референдумы проводить уже...

Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 6925
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04.06.2020 16:19 Відповісти
Це вже комунізм має бути чи як?
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04.06.2020 16:20 Відповісти
В Ивано-Франковске полицейские пытали подростков.
Парням удалось на аудио записать происходившее в отделении. Одного из парней ударили в грудь, другого били по лицу. Их заставили раздеться, обзывали и матерились.
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04.06.2020 16:23 Відповісти
"Чуєш бл*** не газуй, як йо**у, розсипешся, друг. Ти де попав? Стань рівно. Я тебе зараз нарівняю бігом. Закрий пи**ак і мовчи, як сказали… Ви шо, ох***и? Позбиралися, когути. Дол****би…Не драконь судьбу, як сказав, так стоїш", - каже другий фігурант аудіо.
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04.06.2020 16:24 Відповісти
ну если отцы этих подростков не подрежут этих ментов на темных улицах.., то значит все правильно менты делали...
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04.06.2020 16:25 Відповісти
_Народовластие... Угу. Обеззоруженного народа, беззащитного перед госбандитами.
Надейтесь выиграть у напёрсточников.

Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 443
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04.06.2020 16:24 Відповісти
Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 288
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04.06.2020 16:28 Відповісти
Якого народу «влістіє»?
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04.06.2020 16:26 Відповісти
Один небольшой но гордый народ уже неофициально властвует над 73 процентными.
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04.06.2020 16:26 Відповісти
О каком в жопу "народовластии", что это за аббревиатура такая, слизали с пуйла или с ОРДЛО, там тоже любят такие афоризмы Я не понимаю зегенератов, вам в рот заливают тонны говна, а вы все еще верите, что это шоколад.
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04.06.2020 16:26 Відповісти
Я так зрозумів там щось на кшталт «какая разніца, лишіть нас в спокої, війна напрягає, вони всі крадуть, пережили 90ті-переживемо і зараз...» конформісти, коротше але це поки робота є.
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04.06.2020 16:39 Відповісти
профуры от олигархата выбирают народу закон. Права берут и никогда от них не отказываются добровольно. Население должно само себе напрямую проголосовать закон только после этого может называться народом.
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04.06.2020 16:31 Відповісти
Щось знайоме,а потім ніби голодомор почався
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04.06.2020 16:31 Відповісти
Початися мож дощ, а голодомор скоїли.
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04.06.2020 16:36 Відповісти
Скоїти можна шкоду, а Голодомор організовано, сплановано та планомірно здійснено жидобільшовиками чий представник сьогодні Президентом... а до цього їх представник у гоїв Богом вважався....
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04.06.2020 16:50 Відповісти
Народовластие от Разумкова:
Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 5963
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04.06.2020 16:37 Відповісти
ломбардовладіє
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04.06.2020 16:38 Відповісти
До відома малограмотних. Конституція України одна з найкращих у світі. Там все прописано доступно, навіть для імбецилів. Те, що об неї десятиріччами ноги витирали не означає, що вона втратила чинність. І за кожен антиконституційний закон треба буде відповідати.
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04.06.2020 16:39 Відповісти
В усьому цивілізованому світі представницька пропорційна демократія а у нас "народовладдя".
- А що це таке, куме?
- А це, куме, така фігня коли "богобраний" народ сам собі в своїх партійних списках купує місця та посади для управління "забутими Богом" ... Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 4736
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04.06.2020 16:46 Відповісти
"мы наш, мы новый мир построим,кто был ничем тот станет,,,(дерьмом как был-дерьмом остался)" ,
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04.06.2020 16:47 Відповісти
 
 