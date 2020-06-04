Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про народовладдя планують зареєструвати в парламенті найближчими днями.
Про це він сказав журналістам під час брифінгу після засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Днями має бути зареєстровано той законопроєкт, який розроблявся групою і Русланом Стефанчуком, далі йдуть терміни - 14 днів на подачу альтернативних законопроєктів. Це не простий законопроєкт. До нього треба буде підходити виважено. Після цього комітети розглядатимуть, виноситимуть в зал, а далі будемо обговорювати", - розповів Разумков.
Він висловив сумнів, що цей законопроєкт вдасться ухвалити до кінця цієї сесії.
"Однак у першому читанні я думаю, що було б корисно його розглянути", - додав голова ВР.
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