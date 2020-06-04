Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии планируют зарегистрировать в парламенте в ближайшие дни.
Об этом он сказал журналистам во время брифинга после заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На днях должен быть зарегистрирован тот законопроект, который разрабатывался группой и Русланом Стефанчуком, далее следуют сроки - 14 дней на подачу альтернативных законопроектов. Это не простой законопроект. К нему надо будет подходить взвешенно. После этого комитеты будут рассматривать, вносить зал, а дальше будем обсуждать", - рассказал Разумков.
Он выразил сомнение, что этот законопроект удастся принять до конца этой сессии.
"Однако в первом чтении я думаю, что было бы полезно его рассмотреть", - добавил председатель ВР.
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