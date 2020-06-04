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Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков

Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии планируют зарегистрировать в парламенте в ближайшие дни.

Об этом он сказал журналистам во время брифинга после заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На днях должен быть зарегистрирован тот законопроект, который разрабатывался группой и Русланом Стефанчуком, далее следуют сроки - 14 дней на подачу альтернативных законопроектов. Это не простой законопроект. К нему надо будет подходить взвешенно. После этого комитеты будут рассматривать, вносить зал, а дальше будем обсуждать", - рассказал Разумков.

Он выразил сомнение, что этот законопроект удастся принять до конца этой сессии.

"Однако в первом чтении я думаю, что было бы полезно его рассмотреть", - добавил председатель ВР.

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ВР (29229) законопроект (3219) народ (120) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+13
Навіть якщо Порох піде з політики - порохоботи нікуди не дінуться !
Якщо піде в відставку ЗЄ - зєлєбоби щезнуть, як роса на сонці...
В цьому між нами різниця - бо ми маємо ідею.....
Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков - Цензор.НЕТ 9871
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04.06.2020 16:16
+8
Ура, теперь будет нарідовластіє і 73 % смогут решать влажные вапросы
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04.06.2020 16:14
+5
О! Мрії збуваються. Медведчука.
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04.06.2020 16:18
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Ура, теперь будет нарідовластіє і 73 % смогут решать влажные вапросы
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04.06.2020 16:14 Ответить
73% никогда ничего не решали. Решают активные 25% которые спасали и спасают страну от кацапской агрессии и поднимают экономику пока 73% устают от войны
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04.06.2020 16:35 Ответить
Навіть якщо Порох піде з політики - порохоботи нікуди не дінуться !
Якщо піде в відставку ЗЄ - зєлєбоби щезнуть, як роса на сонці...
В цьому між нами різниця - бо ми маємо ідею.....
Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков - Цензор.НЕТ 9871
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04.06.2020 16:16 Ответить
У нас вообще-то народовластие гарантируется Конституцией.
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04.06.2020 16:18 Ответить
Але не маніпуляції народовладдям.
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04.06.2020 16:31 Ответить
тот был с томосом и верой, эти с народовластием, про деньги ни слова
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04.06.2020 16:18 Ответить
Вау! Те, що ви не бачите взаємозв'язок багато чого пояснює.
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04.06.2020 16:25 Ответить
О! Мрії збуваються. Медведчука.
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04.06.2020 16:18 Ответить
закон о народовластии это очень нужный закон для нашего мудрого и простого нарида..
нужно принимать его не откладывая...
пора референдумы проводить уже...

Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 6925
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04.06.2020 16:19 Ответить
Це вже комунізм має бути чи як?
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04.06.2020 16:20 Ответить
В Ивано-Франковске полицейские пытали подростков.
Парням удалось на аудио записать происходившее в отделении. Одного из парней ударили в грудь, другого били по лицу. Их заставили раздеться, обзывали и матерились.
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04.06.2020 16:23 Ответить
"Чуєш бл*** не газуй, як йо**у, розсипешся, друг. Ти де попав? Стань рівно. Я тебе зараз нарівняю бігом. Закрий пи**ак і мовчи, як сказали… Ви шо, ох***и? Позбиралися, когути. Дол****би…Не драконь судьбу, як сказав, так стоїш", - каже другий фігурант аудіо.
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04.06.2020 16:24 Ответить
ну если отцы этих подростков не подрежут этих ментов на темных улицах.., то значит все правильно менты делали...
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04.06.2020 16:25 Ответить
_Народовластие... Угу. Обеззоруженного народа, беззащитного перед госбандитами.
Надейтесь выиграть у напёрсточников.

Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 443
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04.06.2020 16:24 Ответить
Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 288
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04.06.2020 16:28 Ответить
Якого народу «влістіє»?
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04.06.2020 16:26 Ответить
Один небольшой но гордый народ уже неофициально властвует над 73 процентными.
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04.06.2020 16:26 Ответить
О каком в жопу "народовластии", что это за аббревиатура такая, слизали с пуйла или с ОРДЛО, там тоже любят такие афоризмы Я не понимаю зегенератов, вам в рот заливают тонны говна, а вы все еще верите, что это шоколад.
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04.06.2020 16:26 Ответить
Я так зрозумів там щось на кшталт «какая разніца, лишіть нас в спокої, війна напрягає, вони всі крадуть, пережили 90ті-переживемо і зараз...» конформісти, коротше але це поки робота є.
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04.06.2020 16:39 Ответить
профуры от олигархата выбирают народу закон. Права берут и никогда от них не отказываются добровольно. Население должно само себе напрямую проголосовать закон только после этого может называться народом.
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04.06.2020 16:31 Ответить
Щось знайоме,а потім ніби голодомор почався
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04.06.2020 16:31 Ответить
Початися мож дощ, а голодомор скоїли.
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04.06.2020 16:36 Ответить
Скоїти можна шкоду, а Голодомор організовано, сплановано та планомірно здійснено жидобільшовиками чий представник сьогодні Президентом... а до цього їх представник у гоїв Богом вважався....
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04.06.2020 16:50 Ответить
Народовластие от Разумкова:
Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 5963
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04.06.2020 16:37 Ответить
ломбардовладіє
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04.06.2020 16:38 Ответить
До відома малограмотних. Конституція України одна з найкращих у світі. Там все прописано доступно, навіть для імбецилів. Те, що об неї десятиріччами ноги витирали не означає, що вона втратила чинність. І за кожен антиконституційний закон треба буде відповідати.
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04.06.2020 16:39 Ответить
В усьому цивілізованому світі представницька пропорційна демократія а у нас "народовладдя".
- А що це таке, куме?
- А це, куме, така фігня коли "богобраний" народ сам собі в своїх партійних списках купує місця та посади для управління "забутими Богом" ... Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков - Цензор.НЕТ 4736
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04.06.2020 16:46 Ответить
"мы наш, мы новый мир построим,кто был ничем тот станет,,,(дерьмом как был-дерьмом остался)" ,
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04.06.2020 16:47 Ответить
 
 