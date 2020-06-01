РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10716 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос
12 920 304

Закон о языке должен учитывать позиции всех украинцев, - Разумков

Закон о языке должен учитывать позиции всех украинцев, - Разумков

Закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. ... Я думаю, что есть вопросы, которые должны устраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес: мы можем много дискутировать про РРО - для кого-то это проблема, а для кого-то - поступления в бюджет. Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех", - отметил спикер парламента.

По словам Разумкова, он считает необходимым внести изменения в закон "Об особенностях функционирования украинского языка в качестве государственного", но какие именно его положения следует, по его мнению, пересмотреть, не уточнил. Разумков также отметил, что о введении второго государственного языка в Украине речи не идет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разумков, русский язык, раскол. Зачем "слуги народа" раскачивают языковой вопрос? ВИДЕО

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3778) русский язык (570) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+76
Учтите мою позицию: На фиг русский из телевизора и т.д.
показать весь комментарий
01.06.2020 13:43
+48
Турбодятлам нема спокою? Більше в Україні зараз проблем немає, мова вчергове стала поперек горлянки зеленій наволочі!
показать весь комментарий
01.06.2020 13:44
+48
Закон о языке должен учитывать позиции всех украинцев, - Разумков - Цензор.НЕТ 2446
показать весь комментарий
01.06.2020 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Закон про мову має враховувати позиції всіх українців, - Разумков - Цензор.НЕТ 19
показать весь комментарий
02.06.2020 02:19 Ответить
Закон о языке - не серебряный доллар, чтобы нравиться всем. До революции было принято 56 законов, запрещающих употребление украинского языка. При советской власти, стоило в общественном месте заговорить по-украински, чтобы получить клеймо "украинского буржуазного националиста". В школах украинскому было отведено вдвое меньше часов, чем русскому, и то со 2-го класса. Украинцев упорно отучали от родной речи. Территорию Украины под любыми предлогами заселяли выходцами из России и др. рекспублик, а украинцев рассылали по всему Союзу. Почему мы должны законсервировать состояние украинской речи, созданное российскими колонизаторами?
показать весь комментарий
02.06.2020 06:41 Ответить
Придурок разумков!! ты сначала что- создай, а потом разрушай!!!
показать весь комментарий
02.06.2020 14:20 Ответить
Страница 4 из 4
 
 