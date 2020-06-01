Закон о языке должен учитывать позиции всех украинцев, - Разумков

Закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. ... Я думаю, что есть вопросы, которые должны устраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес: мы можем много дискутировать про РРО - для кого-то это проблема, а для кого-то - поступления в бюджет. Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех", - отметил спикер парламента.

По словам Разумкова, он считает необходимым внести изменения в закон "Об особенностях функционирования украинского языка в качестве государственного", но какие именно его положения следует, по его мнению, пересмотреть, не уточнил. Разумков также отметил, что о введении второго государственного языка в Украине речи не идет.

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