УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10609 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
12 920 304

Закон про мову має враховувати позиції всіх українців, - Разумков

Закон про мову має враховувати позиції всіх українців, - Разумков

Закон "Про особливості функціонування української мови як державної" необхідно переглядати з урахуванням позицій усіх громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Якщо ми говоримо про те, яким має бути той чи інший закон, то він має влаштовувати громадян України незалежно від того, де вони проживають і якою мовою говорять. ... Я думаю, що є питання, які мають влаштовувати всіх. Це не економіка, де той чи інший захід влаштовуватиме великий чи малий бізнес: ми можемо багато дискутувати про РРО - для когось це проблема, а для когось - надходження до бюджету. Але якщо ми говоримо про такі важливі питання, як мовне питання, гуманітарні питання, повернення тимчасово окупованих територій, то потрібно враховувати позиції всіх", - зазначив спікер парламенту.

За словами Разумкова, він вважає за необхідне внести зміни до закону "Про особливості функціонування української мови як державної", але які саме його положення слід, на його думку, переглянути, не уточнив. Разумков також зазначив, що про запровадження другої державної мови в Україні не йдеться.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? ВIДЕО

Автор: 

українська мова (833) мова (740) російська мова (304) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+76
Учтите мою позицию: На фиг русский из телевизора и т.д.
показати весь коментар
01.06.2020 13:43
+48
Турбодятлам нема спокою? Більше в Україні зараз проблем немає, мова вчергове стала поперек горлянки зеленій наволочі!
показати весь коментар
01.06.2020 13:44
+48
Закон о языке должен учитывать позиции всех украинцев, - Разумков - Цензор.НЕТ 2446
показати весь коментар
01.06.2020 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Закон про мову має враховувати позиції всіх українців, - Разумков - Цензор.НЕТ 19
показати весь коментар
02.06.2020 02:19 Відповісти
Закон о языке - не серебряный доллар, чтобы нравиться всем. До революции было принято 56 законов, запрещающих употребление украинского языка. При советской власти, стоило в общественном месте заговорить по-украински, чтобы получить клеймо "украинского буржуазного националиста". В школах украинскому было отведено вдвое меньше часов, чем русскому, и то со 2-го класса. Украинцев упорно отучали от родной речи. Территорию Украины под любыми предлогами заселяли выходцами из России и др. рекспублик, а украинцев рассылали по всему Союзу. Почему мы должны законсервировать состояние украинской речи, созданное российскими колонизаторами?
показати весь коментар
02.06.2020 06:41 Відповісти
Придурок разумков!! ты сначала что- создай, а потом разрушай!!!
показати весь коментар
02.06.2020 14:20 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 