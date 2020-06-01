Закон про мову має враховувати позиції всіх українців, - Разумков

Закон "Про особливості функціонування української мови як державної" необхідно переглядати з урахуванням позицій усіх громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Якщо ми говоримо про те, яким має бути той чи інший закон, то він має влаштовувати громадян України незалежно від того, де вони проживають і якою мовою говорять. ... Я думаю, що є питання, які мають влаштовувати всіх. Це не економіка, де той чи інший захід влаштовуватиме великий чи малий бізнес: ми можемо багато дискутувати про РРО - для когось це проблема, а для когось - надходження до бюджету. Але якщо ми говоримо про такі важливі питання, як мовне питання, гуманітарні питання, повернення тимчасово окупованих територій, то потрібно враховувати позиції всіх", - зазначив спікер парламенту.

За словами Разумкова, він вважає за необхідне внести зміни до закону "Про особливості функціонування української мови як державної", але які саме його положення слід, на його думку, переглянути, не уточнив. Разумков також зазначив, що про запровадження другої державної мови в Україні не йдеться.

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